Potsdam

Es ist eine beruhigende Tendenz – wenn sie auch wirklich anhält: In der vergangenen Woche sank kontinuierlich die Zahl der infizierten Kinder und Jugendlichen in Potsdam. Nur in den Kitas stieg sie noch einmal leicht – das könnte auf die Testpflicht zurückzuführen sein. Eine Entspannung der Gesamtlage zeichnet sich aber noch nicht ab.

Die wichtigsten Zahlen am Montag

► Gemeldete Neuinfektionen: 0 (Vortag: 382)

Das Gesundheitsamt übermittelt am Wochenende keine aktuellen Zahlen. Eine Aktualisierung erfolgt erst im Laufe des heutigen Montagmorgens..

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.350,3 (Vortag: 1.350,3 )

Von 100.000 Menschen in Potsdam sind 1350 aktuell mit dem Corona-Virus infiziert.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Sonntag bei 5,8. Damit war der Wert gegenüber dem Vortag leicht gestiegen, die Warnampel bleibt auf Gelb. Unverändert ist der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier liegt der Wert weiterhin bei 11 Prozent – die Ampel bleibt auch hier auf Gelb.

► Corona-Patienten in Potsdam: Bekanntlich werden am Wochenende keine aktuellen Zahlen zu mit dem Coronavirus infizierten Patienten in den Krankenhäusern der brandenburgischen Landeshauptstadt veröffentlicht. Eine Aktualisierung erfolgt erst im Laufe des heutigen Montagmorgens.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Aus dem Klo ins RKI: Das Potsdamer Abwasser wird demnächst auf Corona untersucht. Zwar kann es selbst nicht erkranken, aber mit den Virus-Rückständen lassen sich sehr genaue Rückschlüsse auf die reale Infektionslage der Bevölkerung ziehen. Im Ausland wird das schon lange praktiziert. Deutschland startet derweil ein Pilotprojekt – und Potsdam ist dabei.

► Proteste gegen die Corona-Maßnahmen: Am Montagabend wird die neunte angekündigte „Demonstration gegen eine allgemeine, altersabhängige oder berufsspezifische Corona-Impfpflicht „des Bündnisses „Freie Impfentscheidung Potsdam“ stattfinden. Die Veranstalter erwarten erneut hunderte Teilnehmer und wollen darauf achten, dass Maskenpflicht und Mindestabstand eingehalten werden. Start ist am Bassinplatz um 18 Uhr. Eine unangemeldete Aktion soll es am Schillerplatz geben.

► Gegenproteste zu Anti-Corona-Aktionen: Den Aufzug der Gegner von Corona-Maßnahmen, denen sich immer wieder Corona-Leugner oder rechtsextreme Gesinnungsgenossen anschließen, will das Bündnis „Solidarisches Potsdam“ nicht unwidersprochen lassen. Es hat eine Kundgebung für 17.30 Uhr vor der Wilhelm-Galerie am Platz der Einheit angemeldet. Zugleich kritisiert das Bündnis das Vorgehen der Polizei gegen seine Aktivisten. Zudem habe sie „massiv aufgerüstet, um die Demonstration der Impfgegner*innen frei von jeder Störung zu halten“. Auch vor einer Woche hatte es Proteste und Gegenproteste in Potsdam gegeben.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline