Seit mehr als 700 Tagen bestimmt das Coronavirus auch das Leben der Menschen bei uns in Potsdam. Mit dem heutigen Tag sind in der Landeshauptstadt insgesamt 29.270 nachgewiesene Covid-19-Fälle in die Statistik eingegangen. In den vergangenen 24 Stunden gab es einen Zuwachs um 400 Fälle. Die Inzidenz ist unterdessen leicht gesunken.

Die wichtigsten Corona-Zahlen am Samstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 400 (Vortag: 723)

Das Robert-Koch-Institut meldet für diesen Samstag 400 Neuinfektionen – das sind rund 300 weniger als am Vortag.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1276,1 (Vortag: 1298,7 )

Die Inzidenz ist in Potsdam im Vergleich zum Vortag mit einem wert von 1276,1 leicht gesunken.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Freitag bei 5,33. Damit blieb die Warnampel zum Wochenausklang auf Gelb. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) war zum Wochenende hin leicht gesunken, lag mit 10,3 Prozent aber ebenfalls im gelben Bereich.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Freitag in den Krankenhäusern 47 Menschen mit einer Covid-19-Infektion gezählt, davon mussten sechs Personen intensivmedizinisch behandelt werden.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Der Impfbus kommt: In Potsdam startet heute das Projekt Impfbus. Er soll Impfwilligen den Zugang zur Corona-Immunisierung erleichtern, die nicht so mobil sind und aus den Ortsteilen sehr weite Wege haben. Start ist am heutigen Samstag, 12. Februar 2022, ab 9 bis 16 Uhr, am Nauener Tor, in der Potsdamer Innenstadt. Es werden ohne Termin Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten – keine Impfung von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren.

Neues mobiles Impfangebot in Potsdam: der Impfbus. Quelle: Julius Frick

► Apropos Bus: In Bussen und Straßenbahnen in Potsdam sowie in den Zügen des Regional- und Fernverkehrs gilt zur geltenden Maskenpflicht die Maßgabe „getestet, geimpft oder genesen“. Das wird kontrolliert, kündigte der Potsdamer Verkehrsbetrieb an – wird es aber offenbar nicht (so oft), wie MAZ-Leser berichten. In den kommenden Wochen sind nun Schwerpunktkontrollen zum Thema Maskenpflicht und 3G-Regeln geplant. „Auch in Potsdam wird ein solcher Kontrolltag angestrebt - in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Ordnungsamt“, teilte ein Sprecher des Verkehrsbetriebes mit.

► Abgesagt: Der Aufritt des Indiepop-Duos „Klan“ im Waschhaus kann heute Abend „aufgrund der aktuellen Auflagen und Richtlinien zur Eindämmung des Coronavirus“ nicht stattfinden. Das Konzert wurde auf den 11. Juni 2022 verschoben. Bereits erworbene Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Weitere Informationen unter www.waschhaus.de.

► Arbeitssuchende Pflegekräfte: Deutlich mehr Pflegekräfte als üblich haben sich im Januar in Potsdam arbeitsuchend gemeldet, also eine bevorstehende Kündigung angezeigt. Ein Zusammenhang mit der zum 15.März angekündigten Impfpflicht für Pflegepersonal ist nach Einschätzung der Arbeitsagentur „naheliegend“.

► Fehlende Übersetzung: Nicht deutschsprachige Menschen werden laut einer Studie bei Corona-Impfkampagnen häufig nicht berücksichtigt. Viele Behörden übersetzten wichtige Gesundheitsinformationen nicht in andere Sprachen, sagte der Autor der Studie von der Universität Potsdam, Jasper Tjaden, am gestrigen Freitag. „Konventionelle Kampagnen in Zeitungen, Radio und Fernsehen schließen viele Zuwanderinnen und Zuwanderer aus, die keine deutschsprachigen Medien konsumieren.“ Die Forscherinnen und Forscher von der Uni Potsdam und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) beklagten mangelnde Informationen im Internet. Der Studie zufolge steigerte die Übersetzung von Werbung in den sozialen Medien in die Herkunftssprache das Interesse an Impfterminen deutlich. Bei arabischsprachigen Zielgruppen nahm die Resonanz demnach um 133 Prozent zu, bei russischsprachigen Menschen um 76 Prozent.

► Rund drei Prozent der Schüler infiziert: In Brandenburg ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit positivem Corona-Test gesunken. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitag waren es zuletzt rund 8850 und somit knapp drei Prozent, in der Woche vor den Ferien dagegen vier Prozent. Zudem wurden laut Ministerium 970 Lehrkräfte positiv getestet (3,92 Prozent); in der Woche vor den Ferien lag der Anteil bei 3,03 Prozent. 1281 Lehrkräfte sind derzeit in Quarantäne (5,18 Prozent); vor den Ferien hatten sich 4,6 Prozent in häusliche Isolation begeben. In Brandenburg gibt es rund 298 000 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 25 000 Lehrkräfte an 923 Schulen.

Wer ist besonders betroffen?

Wie bereits die aktuelle Corona-Auswertung des brandenburgischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag (und den Angaben von Freitag, siehe oben) gezeigt hat, bestätigt die Auswertung von Sebastian Mohr, Datenanalyst des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation: Die Inzidenz-Werte sind nach einer kurzen Abkling-Phase zum Wochenende hin wieder gestiegen – in allen Altersgruppen. Den größten Anstieg gab es bei Kindern bis zu 4 Jahren.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline