Potsdam

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter, wenn auch minimal. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie nun bei 1.214,6. Mit 321 Neuinfektionen sind weniger Corona-Fälle hinzu gekommen als noch am Vortag. Die Tendenz ist klar, aber bis der Inzidenz-Wert in Potsdam wieder im dreistelligen Bereich ist, wird es noch einige Tage dauern.

Die wichtigsten Zahlen am Samstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 321 (Vortag: 539)

Das Robert-Koch Institut meldet weniger Neuinfektionen als noch am Freitag. Insgesamt sind in Potsdam nun 31.849 Corona-Fälle gemeldet worden.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.214,6 (Vortag: 1264,6 )

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Vergleich zum Vortag weiter nur minimal.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am gestrigen Freitag bei 4,7. Damit ist der Wert gegenüber dem Vortag leicht gesunken, die Warnampel bleibt allerdings auf Gelb. Farbwechsel dagegen beim Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier lag der Wert zuletzt bei 9,2 – 0,8 unter dem kritischen Wert von 10. Die Ampel steht somit auf Grün.

► Corona-Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am Freitag 44 Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern positiv auf das Coronavirus getestet, davon müssen drei intensivmedizinisch behandelt werden.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Kein Impfbus: Aufgrund der erneuten Sturmwarnung wurde die Impfaktion mit dem Impfbus am heutigen in der Brandenburger Str./ Ecke Lindenstraße im Vorfeld abgesagt.

► Aus für Luca: Brandenburg lässt das Land zu Ende März den Vertrag zur Nutzung der Luca-App auslaufen. Mit dem Entfallen der Pflicht zur Kontaktnachverfolgung beispielsweise in Gaststätten, beim Friseur und bei der Kosmetik, auf Sportanlagen sowie in Kinos, Konzerthäusern und Theatern würden die Luca-Daten für die Ermittlungstätigkeiten nicht weiter benötigt, erklärte das brandenburgische Gesundheitsministerium.

► Aus für Impfzentrum in der Metropolishalle: Die Impfzentren in der Potsdamer Metropolishalle und am Flughafen Schönefeld werden ihren Betrieb ab dem 27. Februar einstellen, teilte das Ministerium gestern mit. Als Grund führt das Ministerium die geringe Nachfrage an. Laut der Corona-Impfverordnung des Bundes müssen Impfzentren wirtschaftlich betrieben werden. Aus finanziellen Gründen seien darum „Schließungen von sehr großen Impfstellen erforderlich, wenn sie nahezu leer stehen“, teilte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) mit. Die Nachfrage in den Impfzentren war nach den Angaben vom Freitag in den vergangenen Wochen drastisch gesunken. Eigentlich könne man täglich rund 1000 Impfdosen in jedem der Impfzentren verabreichen, hieß es. Im Februar ließen sich demnach aber pro Woche nur etwa 1000 Menschen im Potsdamer Impfzentrum impfen, das Zentrum in Schönefeld soll nur auf wenige hundert Impfungen pro Woche gekommen sein.

► Strafe für Verstoß gegen Impfpflicht: In Brandenburg müssen ungeimpfte Beschäftigte im Gesundheitswesen wie Pflegerinnen und Pfleger ab Mitte Mai mit einem Tätigkeitsverbot rechnen. Nach Angaben des Ministeriums haben sich die Impfquoten in den Pflege-Einrichtungen aber schon deutlich verbessert. So seien die Bewohner zu 92 Prozent vollständig geschützt, die Beschäftigten zu 88,2 Prozent. Eine besondere Verbesserung gab es bei den Dienstleistern: Dort stieg die Quote der vollständig Geschützten seit Januar von 60,9 Prozent auf jetzt mehr als 90 Prozent. → LESETIPP: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Pflege-Impfpflicht, die ab 16. März gelten soll.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline