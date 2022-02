Potsdam

Der positive Abwärtstrend bei den Corona-Zahlen in Potsdam ist vorerst gestoppt. Für Freitag wurden wieder mehr Neuinfektionen gemeldet, auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder – wenn auch nur leicht.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Gemeldete Neuinfektionen: 466 (Vortag: 551).

xxx.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.305,2 (Vortag: 1.214,1).

xxx.

Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am gestrigen Freitagmorgen bei 4,78. Damit war der Wert leicht gestiegen, die Warnampel stand am Donnerstag jedoch noch auf Gelb. Ebenfalls um 0,4 Prozent gesunken, aber damit wieder im grünen Bereich ist die Warnampel bezüglich des Anteils der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier lag der Wert zuletzt bei 9,6. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam vom Freitagmorgen werden in den Krankenhäusern aktuell insgesamt38 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon vier Personen auf der Intensivstation. Der Großteil wurde im Ernst-von-Bergmann-Klinikum registriert. → LESETIPP: Corona-Frage des Tages: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Potsdamer Einzelhändler und die Corona-Lage: Im Einzelhandel gelten seit Mitte Februar gelockerte Corona-Regeln. Es kommen wieder mehr Kunden. Doch Potsdams Einzelhändler fürchten neben der „Saure-Gurken-Zeit“ auch ein verändertes Einkaufsverhalten, wie Nick Wilcke vor Ort erfahren hat.

► Corona-Kontrollen im ÖPNV: In den Bussen und Straßenbahnen in Potsdam gilt die 3G-Regeln. Daran halten sich aber nicht alle. Vielen Nahverkehrskunden in Potsdam sind die Corona-Kontrollen daher viel zu lasch. Jetzt wurde reagiert: Das Ordnungsamt, der Wachdienst GSE und die Polizei haben am Mittwoch Kontrollen bis in die Nacht durchgeführt. MAZ-Redakteur Rainer Schüler ist mitgefahren.

► Warten auf den Bus: Fahren tut er nicht, aber für den Zutritt braucht es auch keine Fahrkarte: Der Impfbus. Heute steht der Bus zwischen 11 Uhr und 15 Uhr am Hauptbahnhof, in Höhe der Taxistellplätze Süd und ab 15 Uhr für zwei Stunden auf der Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg in Höhe der Hausnummer 9. Am morgigen Samstag besteht schließlich ab 11 bis 16 Uhr die Möglichkeit den Impfbus auf dem Vorplatz am Brandenburger Tor aufzusuchen.

► Novavax kommt heute: Brandenburg erhält an diesem Freitag vom Bund die erste Lieferung des Impfstoffes des US-Herstellers Novavax. „Vermutlich wird der Impfstoff in den bezugsberechtigten Apotheken ab kommenden Montag zur Abgabe an die kommunalen Impfstellen zur Verfügung stehen“, erklärte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse gestern. Wann die ersten Impfungen tatsächlich möglich sind, hänge aber davon ab, zu welchem Zeitpunkt genau die Lieferung am Freitag eintreffe. Geplant war den Angaben zufolge eine erste Lieferung von 42.000 Impfdosen. Bis Ende März sollen in vier Lieferungen insgesamt 120 000 Dosen in Brandenburg ankommen. Nuvaxovid ist ein so genannter Totimpfstoff.

► Verwendung von Corona-Kontaktdaten: Die Brandenburger Fraktion BVB/Freie Wähler ist gestern im Landtag mit einem Antrag gescheitert, sich für eine Bundesratsinitiative für Grenzen bei der Nutzung der Corona-Kontaktdaten einzusetzen. Eine andere Verwendung als die Infektionsnachverfolgung müsse ausgeschlossen werden, begründete Fraktionsvorsitzender Peter Vida den Antrag. Er bezog sich unter anderem auf Auswertungen von Daten der Luca-App. Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) betonte, bislang habe es keinen Fall des Zugriffs auf die Kontaktdaten durch die Strafverfolgungsbehörden gegeben. Auch in Zukunft werde es mit großer Wahrscheinlichkeit keine geben. Der Paragraf 28a Absatz 4 Satz 6 Infektionsschutzgesetz habe einen Zugriff auf Daten durch die Strafverfolgungsbehörden jedoch nicht ausgeschlossen. „Wollen wir einem Opfer oder seinen Hinterbliebenen wirklich sagen, dass wir den Täter mutmaßlich ermitteln, aber auf entsprechende Daten nicht zugreifen können?“, sagte die Ministerin unter Hinweis auf eine hypothetische schwere Straftat.

► Paarberaten geben Antworten: Die Corona-Pandemie war für viele Paare eine Herausforderung, einige Beziehungen sind gescheitert. Und die Pandemie ist ja noch nicht vorbei – und wer kann schon ein Ansteigen der Corona-Zahlen im kommenden Herbst ausschließen? MAZ-Autor Ulrich Wangemann hat sich mit den Potsdamer Paarberatern Nadja und Clemens von Saldern getroffen und gefragt, woran man eine kaputte Beziehung erkennt und was hat die Pandemie mit Paaren ganz allgemein gemacht hat: Ist Homeoffice schlecht für Sex? Und wie lassen sich Beziehungen retten?

Adler hilft Füchsen: Das Trainerduo der Füchse Berlin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird den Berliner vorerst fehlen. Bei den beiden kommenden Spielen am Sonntag in der Handball-Bundesliga bei TuS N-Lübbecke und am Dienstag in der European League beim spanischen Club Bidasoa Irun werden Chefcoach Jaron Siewert und Co-Trainer Max Rinderle nicht dabei sein. In den zwei Partien wird das Team nun von Manager Bob Hanning trainiert, der auch noch Coach beim Kooperationspartner 1. VfL Potsdam in der dritten Liga ist.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen

Von MAZonline