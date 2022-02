Potsdam

Inzwischen gehört es zum Alltag: „XY hat’s jetzt erwischt.“ Diese Nachricht aus dem Freundes- und Verwandtenkreis über Corona-Infektionen hören wir alle immer wieder. Viele Potsdamer sind selbst infiziert, stecken als Kontaktpersonen in Quarantäne oder betreuen jemanden in Quarantäne – oder haben es vor kurzem hinter sich.

Mit dem heutigen Tag sind es 29.652 nachgewiesene Covid-19-Fälle in Potsdam seit Ausbruch der Pandemie. Täglich wächst diese Zahl.

Die wichtigsten Zahlen am Sonntag

► Gemeldete Neuinfektionen: 382 (Vortag: 400)

Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag 382 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Potsdam – das sind 18 weniger als am Vortag.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1350,3 (Vortag: 1276,1 )

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist im Vergleich zum Vortag mit einem Wert von 1350 gestiegen. Es lässt sich somit sagen: Von 100.000 Menschen in Potsdam sind 1350 aktuell am Coronavirus erkrankt.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am gestrigen Samstag bei 5,7. Damit war der Wert gegenüber dem Vortag leicht gestiegen, die Warnampel bleibt auf Gelb. Leicht angestiegen ist auch der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier liegt der Wert bei 11 Prozent – die Ampel bleibt auch hier auf Gelb.

► Corona-Patienten in Potsdam: Die Stadtverwaltung Potsdam veröffentlicht am Wochenende keine aktuellen Zahlen hinsichtlich der positiv getesteten Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern. Zum Wochenausklang am Freitag waren es 47 Menschen, die mit einer Covid-19-Infektion in einem der Potsdamer Krankenhäusern behandelt wurden. Davon lagen sechs Personen auf einer Intensivstation.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Veranstaltung abgesagt: Der für heute Abend im Nikolaisaal geplante Auftritt von „Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys“ entfällt. Der Veranstalter hat das Konzert „aufgrund der Bestimmungen im Zusammenhang mit Covid-19“ ersatzlos gestrichen. Weitere Informationen zur Rückgabe bereits gekaufter Karten gibt es unter www.nikolaisaal.de.

► Shoppen ohne 2G-Regel: Im Stern-Center hat das am Samstag zu einem Kundenplus geführt, aber der aus Berlin erwartete Ansturm ist ausgeblieben. Dass in der Bundeshauptstadt noch auf 2G im Einzelhandel kontrolliert wird, in Potsdam aber die FFP-2-Maske reicht, hat keine Käufermassen aus dem Nachbarland zum Potsdamer Stern gelockt..

► Nächster Halt: Impf-Straße: Am Sonnabend hatte der Potsdamer Impf-Bus Premiere. Er stand neben dem Wochenmarkt am Nauener Tor. Das Angebot für die Anti-Corona-Spritze zwischen Gemüsestand und Fleischer stieß durchaus auf Interesse.

►Isolation, Homeoffice, Kontaktsperren: In der MAZ-Serie „Wie geht’s Euch“ berichten Potsdamer Familien, was die Corona-Pandemie mit ihnen gemacht hat? Familie Frosch aus Babelsberg hat das Homeschooling mit drei Kindern durchstanden – und hofft inständig, dass die Schulen offen bleiben.

Wer ist besonders betroffen?

In der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam haben sich bisher rund 16 Prozent der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als die Hälfte der Infektionen wurde dabei erst in diesem Jahr registriert. Dabei waren es in den vergangenen Wochen vor allem die Jüngsten, die von dem Infektionsgeschehen in Potsdam am stärksten betroffen waren.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline