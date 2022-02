Potsdam

Das Robert-Koch-Institut meldet erneut einen leichten Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. Diese beträgt jetzt 1.230,0. Insgesamt kamen 258 Neuinfektionen dazu.

Die wichtigsten Zahlen am Sonntag

► Gemeldete Neuinfektionen: 258 (Vortag: 321)

Es werden weniger Neuinfektionen als noch am vorherigen Tag gemeldet. Insgesamt sind in Potsdam nun 32.107 Fälle bekannt.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.230,0 (Vortag: 1214,6 )

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag minimal.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag zuletzt bei 4,74. Die Warnampel steht derzeit auf Gelb. Weiter auf Grün steht die Ampel dagegen beim Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier lag der Wert zuletzt bei 8,8.

► Corona-Patienten in Potsdam: Die Stadtverwaltung Potsdam veröffentlicht am Wochenende keine aktuellen Zahlen zu den positiv auf das Coronavirus getesteten Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Abgesagt: Wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) bereits am Donnerstag mitteilte, wird die Regionalliga-Partie des 26. Spieltags zwischen dem BFC Dynamo und dem SV Babelsberg 03 heute nicht wie geplant um 13 Uhr im Sportforum Hohenschönhausen angepfiffen. Grund hierfür ist eine Vielzahl von Corona-Fällen bei den Berlinern.

► Narren planen Karneval: Trotz der weiter bestehenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wollen die Brandenburger Karnevalisten an den tollen Tagen in der Öffentlichkeit präsent sein. Unter dem Sessionsmotto „Wir gemeinsam. Das Mögliche möglich machen“ hat der Verband erneut zu Karnevalsläufen aufgerufen, die die Vereine in ihren Gemeinden organisieren können. In Potsdam ist beispielsweise zum Auftakt am Karnevalssamstag (26. Februar) ein Sternenmarsch der Karnevalisten in vollem Ornat durch den Potsdamer Schlosspark Sanssouci geplant sowie ein Lauf in Kostümen.

► Zahl der Neuinfektionen sinkt landesweit: In Brandenburg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zurückgegangen. 6676 Fälle sind gemeldet worden, teilte das Landesgesundheitsministerium am gestrigen Samstag mit. Am Freitag waren es nach den Angaben noch 8037 neue Fälle. An den Wochenenden kann es aber zu verspäteten Meldungen an die Gesundheitsämter kommen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken: auf einen Wert von 1653,5 nach 1690,4 am Freitag. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist der erste, der unter 750 rutschte. Hier wurde 708,5 ermittelt. Spitzenwerte haben weiter die Landkreise Barnim und Prignitz mit einem Wert von 2825,8 und 2256,4 Infizierten auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Aktuell werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 669 Covid-Patienten in Krankenhäusern stationär behandelt, davon 62 auf Intensivstationen. Der Anteil der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten sank auf 8,8 nach 9,2 Prozent am Freitag und liegt damit im grünen Bereich. Seit Ausbruch der Pandemie sind 5130 Brandenburger mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben. Am Samstag wurden 13 neue Todesfälle gemeldet.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

