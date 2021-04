Corona-Lage in Potsdam spitzt sich zu: Inzidenz liegt über 100, zwei Kitas geschlossen

Potsdam

Die Corona-Lage spitzt sich in Potsdam weiter zu: Am Montag meldete die Stadt 22 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus, das sind 17 mehr als vergangene Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Potsdam aktuell bei 105,9 und damit seit Ostersonntag das erste Mal wieder über dem kritischen 100er-Wert. Bleibt der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen dreistellig, tritt eine Ausgangssperre in den Nachtstunden in Kraft. Einzelhändler sowie Museen müssten wieder schließen, die Kontakte würden eingeschränkt und nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr gelten.

Vermehrt treten auch an Schulen und Kitas positive Fälle auf, nach MAZ-Informationen sind auch Abiturienten betroffen. Wie die Stadt auf Nachfrage bestätigte, sind sowohl am Bertha-von-Suttner-Gymnasium als auch an der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule entsprechende Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Wie die Schulen ermöglichen, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler trotzdem ihre Prüfungen ablegen können, war am Montag nicht mehr in Erfahrung zu bringen.

Auch am Filmgymnasium Babelsberg und an der Karl-Foerster-Grundschule wurden Schülerinnen und Schüler positiv getestet.

Zwei Potsdamer Kitas weiterhin geschlossen

Die Kitas „Potsdam Kids“ und „Hasenlaube“ sind aufgrund von Corona-Fällen weiterhin bis voraussichtlich 23. April geschlossen. Damit die Kitas nicht noch länger geschlossen bleiben und keine weiteren Einrichtungen schließen müssen, liege laut Stadt die Hauptaufgabe in der Suche nach Kontaktpersonen, in der Unterbrechung von Infektionsketten und darin, keine Ansteckungen in den betroffenen Einrichtungen mehr zuzulassen.

„Die Stadt Potsdam hat im Konzept ’Öffnen, aber sich’ ein Modell erarbeitet, anhand dessen über den Umgang mit Fällen in den Einrichtungen entschieden wird“, heißt es aus dem Rathaus. Darin stehe unter anderem, dass beim Auftreten von mehreren Fällen in einer Einrichtung die Kita geschlossen wird. Dass dies der richtige Schritt sei, zeige sich in der „Kita Potsdam Kids“. Bei den Testungen wurden laut Stadt erneut zwei Kinder positiv getestet. Bei der Kita „Hasenlaube“ stünden die Testergebnisse noch aus.

Keine Daten zur aktuellen Impfsituation in Kitas und Schulen

Neue Fälle sind in der Kita „Pfiffikus“, der Kita „Kinderland“ und der Kita „Bergmännchen“ registriert worden. Laut Stadt werden die Hygienepläne in allen Einrichtungen bestmöglich umgesetzt. „Es ist aber immer wieder der Fall, das aufgrund von nicht ausreichend Personal Einrichtungen die Gruppen nicht permanent getrennt betreuen. Hier sind die Träger gefordert, die Hygienekonzepte umzusetzen“, so die Pressestelle. Es gebe bereits Einrichtungen, die die Öffnungszeiten reduziert haben, um die Betreuung in Gruppen sicherzustellen.

Zu der aktuellen Impfsituation an Kitas oder Schulen konnte die Stadt am Montag keine Aussage treffen: „Es liegen uns keine Daten zum Impfstatus an Kitas oder Schulen vor“, hieß es auf Nachfrage aus dem Rathaus.

28 Patienten werden in den Potsdamer Kliniken behandelt

In den beiden Potsdamer Kliniken werden derzeit 28 Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 behandelt, davon 14 intensivmedizinisch. Das Robert-Koch-Institut meldete mit Stand Montag 234 Corona-Tote in Potsdam seit Beginn der Pandemie.

Seit Beginn der Pandemie sind in der brandenburgischen Landeshauptstadt 6102 Covid-19-Infektionen registriert worden. 90 Prozent aller bisher infizierten Menschen in Potsdam gelten bereits wieder als genesen.

Von Sarah Kugler und Alexander Engels