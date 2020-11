Corona: Land prüft Stopp der systematischen Bombensuche

Potsdam

Wenn an diesem Mittwoch in Oranienburg ( Oberhavel) eine 500-Kilo-Bombe entschärft wird, müssen 5500 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Das stellt die Stadtverwaltung wegen der Corona-Pandemie vor besondere Herausforderungen und wirft die Frage auf, wie sich die Evakuierung mit dem Infektionsschutz verträgt.

In den eingerichteten Sammelunterkünften gilt Maskenpflicht, die Personalien müssen hinterlegt werden, aber wer Krankheitssymptome hat, muss aus Sicherheitsgründen draußen bleiben.

Gespräche mit Kommunen laufen

Anders als im Frühjahrslockdown, als die systematische Suche nach Kampfmitteln vorübergehend ausgesetzt war, ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) weiter im Einsatz und sucht unter anderem in Oranienburg und Potsdam nach Munitionsresten. Doch das Gesundheitsministerium prüft derzeit, ob die Suche aus Infektionsschutzgründen nicht wieder für eine gewisse Zeit ausgesetzt wird.

„Wir sind darüber mit den Kommunen im Gespräch“, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse auf MAZ-Anfrage. Insbesondere die Landeshauptstadt hatte sich besorgt gezeigt. Im Sommer war dort kurz nach Beendigung des Lockdowns eine Bombe in der Havel entschärft worden. 13.000 Menschen mussten damals den Sperrkreis verlassen. Eine solche Aktion will man angesichts der Infektionslage derzeit verhindern.

Kommunen können selbst aktiv werden

Gegebenenfalls wird die Corona-Verordnung also in der kommenden Woche entsprechend angepasst. Die Kommunen könnten aber den Umfang der Bombensuchen auch ohne Landesverordnung selbst regeln, hieß es aus dem Ministerium.

Per Allgemeinverfügung könnte zum Beispiel eine Stadt bestimmte Gebiete von der Suche ausschließen, wenn der potenzielle Sperrkreis etwa ein Krankenhaus oder einen Corona-Hotspot berühren würde.

Bund und Land arbeiten enger zusammen

Unabhängig davon wollen der Kampfmittelbeseitigungsdienst und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) ihre Zusammenarbeit bei der Erkundung und Räumung von Bomben vertiefen. Dazu haben beide Seiten jetzt eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, teilte das Innenministerium am Dienstag mit.

„ Brandenburg weist trotz aller Anstrengungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte immer noch den höchsten Anteil an munitionsbelasteten Gebieten aller Bundesländer auf“, erklärte Innenminister Michael Stübgen ( CDU). Der Weg sei lang, „die Folgen des Zweiten Weltkriegs werden uns noch auf Jahre begleiten“, sagte er.

Bund stellt 229 Millionen Euro zur Verfügung

Der Bund will alle Personal- und Sachkosten übernehmen, wenn der KMBD auf bundeseigenen Flächen sucht und Bomben entschärft. Dafür stellt der Bund 229 Millionen Euro zur Verfügung. 133 Millionen Euro sollen in den nächsten Fünf Jahren fließen. 30.810 Hektar bundeseigener Flächen in Brandenburg gelten als kampfmittelverdächtig. Es ist die größte Fläche bundesweit.

Risiko durch Waldbrände und Militaria-Fans

Allein die Waldbrände der vergangenen Jahre würden zeigen, wie wichtig die Kooperation bei der Kampfmittelsuche sei, sagte Paul Johannes Fietz, Vorstand der Bima. Die Löscharbeiten in Brandenburgs Wäldern wurden immer wieder durch die Detonationen erschwert.

Die Bima beteiligt sich schon seit längerem an der Kampfmittelsuche in Oranienburg. Auch auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Kyritz-Ruppiner Heide (Bombodrom) werden seit Jahren gemeinsam Bomben geräumt.

Mit der neuen Kooperationsvereinbarung startet auch ein Pilotprojekt auf dem stark belasteten ehemaligen „Kessel von Halbe“. Hier tummeln sich immer wieder Leichtsinnige, die den Wald auf der Suche nach Militaria durchforsten und sich so in Lebensgefahr bringen. Auf dem Gebiet tobte eine der größten Schlachten in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs.

