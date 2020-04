Corona: Leichte Entwarnung im Pflegeheim auf Hermannswerder

Hermannswerder

Die Situation in der Seniorenpflege Hermannswerder hat eine erfreuliche Wende genommen, wie die Hoffbauer-Stiftung am Freitagmittag mitteilte. Von den ehemals 38 positiv getesteten Senioren sind mittlerweile nur noch elf positiv.

Am Dienstag waren alle 80 Bewohner – gesunde und erkrankte gleichermaßen erneut getestet worden. „Lediglich eine neue Infektion ist zu melden. Damit liegt die Zahl der Corona-positiven Bewohnerinnen und Bewohner bei zwölf“, heißt es in der Mitteilung.

27 Bewohner sind scheinbar wieder gesund

Die Zahlen ließen den Schluss zu, dass 27 Bewohnerinnen und Bewohner wieder genesen sind. Angesichts des hohen Alters der Bewohner sei dies sehr erfreulich. Lediglich bei wenigen der alten Menschen waren leichte Symptome aufgetreten, die meisten blieben symptomfrei. Sieben Mitarbeiter sind weiterhin Corona-positiv, haben aber milde Symptome.

„Wir sind sehr erleichtert über dieses Ergebnis. Es bestätigt, dass wir die richtigen Maßnahmen mit Sorgfalt umgesetzt haben“ sagte Frank Hohn, Vorstandsvorsitzender der Hoffbauer-Stiftung, die Mehrheitsgesellschafter des Heim-Betreibers, der EvB Care gGmbH, ist.

Die Präventionsmaßnahmen werden weitergeführt, so die Stiftung. Wie trotz der strengen Trennung von Bewohnern in infizierte und Gesunde, sowie der Teilung der Mitarbeiter in zwei Teams nach Ausbruch der Infektion eine weitere Infektion erfolgen konnte, ließ die Stiftung offen.

