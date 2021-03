Potsdam West

Nach dem Lockdown ist vor dem Frisörbesuch: Am Montagmorgen steht eine Schlange wartender Männer vor dem kleinen Barbiersalon Hair Chic in der Zeppelinstraße in Potsdam West. Die Handvoll Herren gehört zu den ersten Potsdamern, die sich ihre Lockdownfrisur von einem Profi in einen Haarschnitt verwandeln lassen dürfen.

Günther Güntsch war das letzte Mal kurz vor Weihnachten beim Frisör. Er gehe eigentlich immer zu Hair Chic, im Schnitt alle vier Wochen, sagt er. Die Mitarbeiter seien schnell und freundlich, das gefalle ihm. Trotz seiner 77 Jahre hat der Rentner noch volles Haar, das will gepflegt werden. Doch zweieinhalb Monate Frisör-Lockdwon haben auch auf Güntschs Kopf Spuren hinterlassen. „Da kann man ja bald Zöpfe draus flechten“, lacht Güntsch, während er den Salon betritt.

Das Telefon klingelt im Minutentakt

Obwohl der Salon erst vor wenigen Minuten seine Türen geöffnet hat, herrscht drinnen bereits Hochbetrieb. Im Akkord schneiden, trimmen und rasieren die vier Mitarbeiter die Haare und Bärte ihrer frühen Kunden. Ein Flachbildschirm an der Wand spielt arabische Pop-Videos. Eine Frau im roten Seidenkleid singt eine Ballade, hinter brechen sich die Wellen an einem Mittelmeerstrand. Alle paar Minuten wird der Song vom Klingeln des Telefons unterbrochen.

„Ich bin froh, dass ich wieder arbeiten darf“, sagt Samih Al Mosleh, 37, Inhaber des Salons Hair Chic in der Potsdamer Zeppelinstraße. Quelle: Feliks Todtmann

Samih Al Mosleh nimmt den Hörer ab, in der anderen Hand hält er noch Kam und Rasierapparat. Nein, heute habe er keine Termine sagt er, morgen ginge noch. Der 37 Jahre alte Barbier und Frisör ist seit rund zwei Jahren Inhaber des Salons in der Zeppelinstraße. Am Montag nach der Corona-Zwangspause springt er zwischen seinem Friseurstuhl im Schaufenster und dem Verkaufstresen hin und her.

Zweieinhalb Monate Zwangspause für die Frisöre

Das Telefon klingelt im Minutentakt, zwischendurch muss Al Mosleh noch Kunden an der Tür abfertigen, die spontan vorbeikommen wollen. Halb Potsdam West möchte heute einen Termin bei ihm. Normalerweise vergibt der Barbier nur Termine für den nächsten Tag, doch durch den Lockdown nimmt er schon Anfragen für die kommende Woche an. „Für diese Woche sind wir jetzt schon fast voll“, sagt er. Kurz vor der Wiedereröffnung hat er noch einen zusätzlichen Frisierplatz eingerichtet, um den Kundenansturm bewältigen zu können.

Knapp zweieinhalb Monate lang, seit 16. Dezember, waren die Frisörsalons in Brandenburg wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Seit Montag dürfen sie nun wieder Kunden empfangen. Darauf hatten sich Bund und Länder Mitte Februar geeinigt – und dem hat auch Brandenburg in der neuen Fassung seiner Eindämmungsverordnung vom 12. Februar zugestimmt. Damit zählen die Friseure zu den ersten Bereichen, die eine Lockerung des Lockdowns erfahren, der grundsätzlich bis vorerst 7. März verlängert wurde.

Keine Unterstützung vom Staat

Sami Al Mosleh ist glücklich, wieder arbeiten zu dürfen. Die vergangenen Wochen waren hart für den zweifachen Familienvater. Ohne laufende Einnahmen musste er von seinen Ersparnissen leben. Die Corona-Hilfen vom Staat hat er zwar beantragt, bis heute hat er jedoch keinen Cent erhalten. Die freie Zeit seit Mitte Dezember hat er mit seiner Familie und mit Sport verbracht. Doch die Sorgen um den Laden wurden immer größer, umso länger er geschlossen bleiben musste.

Um die Corona-Auflagen einzuhalten, hat Al Mosleh große Plexiglascheiben zwischen den Stühlen aufgestellt, die vor Aerosolen schützen sollen. In einer Ecke am Fenster summt ein Luftfiltergerät, das aussieht wie ein medizinischer Staubsauger. Für Frisöre wie Kunden gilt im Geschäft Maskenpflicht. Hair Chic ist ein reiner Herrenfriseur, in der Regel wird hier während des Haareschneidens ohnehin nur wenig miteinander gesprochen. Da stört es auch nicht, dass die Maske während des Haareschneidens aufgesetzt bleiben muss.

