Potsdam

Die Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Blumenläden in Brandenburg dürfen ab Montag unter Auflagen wieder öffnen. In Berlin hingegen müssen sie weiterhin geschlossen bleiben. Wird es nun einen großen Ansturm auf die vielen Floristen in Potsdam geben? Die MAZ hat bei einigen von ihnen nachgefragt, wie sie sich auf den Start nach dem Lockdown vorbereitet haben.

Vor neun Wochen mussten die Baumschulen, Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Blumengeschäfte in Brandenburg für den Publikumsverkehr schließen. „Die Meldung, dass wir nun endlich wieder öffnen dürfen, kam sehr plötzlich. Das ist logistisch gar nicht so einfach umzusetzen“, berichtet Annett Würtz vom Blumenladen Steinbach in Babelsberg. Sie ist erleichtert. Harte Wochen mit Umsatzeinbußen liegen hinter ihr.

Blumenladen Steinbach in Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Um überhaupt noch etwas zu verdienen, haben viele Floristen in Potsdam im Lockdown auf den Außer-Haus-Verkauf gesetzt – auch Annett Würtz. Doch die Bestellung auf Distanz sei nicht das Gleiche. Die Kunden wollen die Blumen sehen, sagt sie. Nun hofft Würtz, ihren kleinen Laden in der Karl-Liebknecht-Straße, den sie seit 23 Jahren betreibt, am Montag wieder öffnen zu dürfen.

Nicht alle dürfen öffnen

Doch in diesen Genuss werden aber nicht alle Garten- und Blumen-Betriebe kommen. Mehr als die Hälfte der Verkaufsfläche muss unter freiem Himmel sein – das geht aus der präzisierten Corona-Eindämmungsverordnung hervor. Auch kleine Blumenläden dürfen öffnen – vorausgesetzt, sie haben vor dem Geschäft ausreichend Platz und die Fläche draußen ist größer als der Verkaufsinnenraum.

Details zu den neuen Regeln sind erst am Freitag bekannt geworden – und viele Betriebe sind sich auch drei Tage vor dem möglichen Öffnungstermin noch unsicher, ob sie nun öffnen dürfen oder nicht. Reicht ein schlichtes Absperren einiger Bereiche aus? Dürfen sie mehr Raum auf dem Gehweg nutzen?

Fest steht: Abstand und Hygiene werden auch weiterhin zwingend notwendig sein, um die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter zu schützen. Klaus-Peter Schmidt vom Floristik- und Pflanzencenter Schmidt im Kirchsteigfeld hat am Freitag dafür die letzten Vorbereitungen getroffen: Der Spuckschutz im Kassenbereich hängt und die Wege für die Kunden sind auf dem Fußboden abgeklebt. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist weiterhin Pflicht.

Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Blumenläden dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Die Gärtner der "Potsdamer Staudenkulturen" treffen hier gerade die letzten Vorbereitungen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Angebot: Nicht gleich alles erhältlich

Am Freitag ist Schmidt noch dabei, Ware zu bestellen und die Regale seines Geschäfts zu füllen. „Es wird noch etwa zwei Wochen dauern, bis wir wieder das gesamte Sortiment anbieten können“, sagt er. Lockdown und Kurzarbeit hätten im Handel zwischenzeitlich zu Engpässen geführt. Einer Öffnung des Ladens stünde aber nichts mehr im Weg. Auch der benötigte Platz unter freiem Himmel ist da.

Ulrike Hinzmann ist Gärtnermeisterin bei den Potsdamer Staudenkulturen in Bornim und gespannt, was sie am Montag erwartet. „Die Leute sind richtig ausgehungert“, sagt sie. An einen Ansturm von Berliner glaubt sie trotzdem nicht, eher auf Kunden aus der Umgebung. Hinzmann plant einen vorsichtigen Start nach dem Lockdown, will erst nach und nach das Sortiment aufstocken.

Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Blumenläden dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Die Gärtner der "Potsdamer Staudenkulturen" treffen hier gerade die letzten Vorbereitungen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Extra-Schichten am Samstag

Den Start erstmal abwarten möchte auch Jana Habermann vom Gartencenter in Geltow. Dort laufen zurzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren, um am Montagmorgen pünktlich öffnen zu können. „Am Samstag werden wir wahrscheinlich noch Extra-Schichten einlegen müssen. Die Zeit war einfach zu kurz.“ Schließlich müssen die Mitarbeiter erst noch die Ware frisch vom Freiland oder aus der Baumschule holen. „Es wird nicht gleich alles da sein.“

Blumen- und Floristikgeschäfte in Bahnhöfen müssen hingegen weiter geschlossen bleiben. Ihnen fehlt die Verkaufsfläche im Freien. Gleiches gilt auch für die kleineren Blumengeschäfte in der Innenstadt, die keine Außenfläche haben. Wie Baumärkte mit angeschlossenen Gartencentern mit der neuen Regelung umgehen, dürfte von deren Kreativität abhängen. Sie könnten den Gartenbereich vom Baumarktsortiment trennen. Entscheidend ist, dass die Hälfte der Verkaufsfläche im Freien liegt. Reine Baufachmärkte bleiben geschlossen.

Öffnung wird noch geprüft

Ob Hornbach, Toom und Hellweg wieder öffnen können und wie sie die Auflagen umsetzen können – darüber herrschte am Freitag noch Unklarheit, auch weil die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht vorlagen. „Sollte es eine Option für Bau- und Gartenmärkte geben, Teilbereiche für Privatkunden zu öffnen, werden wir das auch in Brandenburg ermöglichen“, der Pressesprecher von Hornbach, Florian Preuß, mit.

Von Marcus J. Pfeiffer