Jägervorstadt

Die Corona-Pandemie schränkt die Menschen zwar ein, doch jeder darf sich im Freien bewegen. Die MAZ hat deshalb Stadtführer um Empfehlungen für besondere Routen durch Potsdam gebeten.

Der Potsdamer Robert Leichsenring (39) lebte einige Jahre in Russland, bevor er 2016 die Reiseagentur „Fritz & Peter“ (www.fritz-und-peter.de) mitgründete. Von Beginn an war klar, dass nicht nur Reisen nach Russland eine Rolle spielen sollen, sondern auch die russische Geschichte in Potsdam. Weil Robert Leichsenring seine Kindheit in der Helene-Lange-Straße verbrachte, quasi mitten im Militärstädtchen Nr. 20, führt dieser Spaziergang durch mehrere einst gesperrte Kasernenareale nördlich der Stadttore.

Wo entlang führt die Route?

Vom Nauener Tor aus geht es durch die Hegelallee – aber nicht über die Promenade, sondern auf der nördlichen Straßenseite entlang der Villen. Im Haus Nr. 4 mit seinem schmalen Adler-bekrönten Türmchen befand sich einst die Stadtkommandantur der Roten Armee, in Nr. 5 die sowjetische Musikschule. An Wochentagen lohnt sich der Abstecher über den Hof der Stadtverwaltung.

Diese Villa in der Hegelallee 4 war Stadtkommandantur der Sowjets in Potsdam. Quelle: Peter Degener

Man folgt dem Durchgang zum Karstadt-Parkhaus und kann dahinter durch eine Pforte in der früheren Kasernenmauer zum Justizzentrum laufen: Das war einst das Militärstädtchen Nr. 9 der sowjetischen Truppen. Neben Mannschafts-Unterkünften und dem großen Speisesaal war dort das Postamt der Roten Armee untergebracht. An Wochenenden ist der Durchgang zu und man muss bis zur Jägerallee laufen. Die war den Soldaten als „Bolschaja Uliza“ – „Große Straße“ bekannt. In den Villen Nr. 25 und 26 waren ein sowjetischer Kindergarten und eine Krippe untergebracht.

Das Hauptportal der früheren Garde-Ulanen-Kaserne in der Jägerallee führt auf einen Schulhof. Die Sowjets nutzten das Areal für ganz verschiedene Zwecke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die frühere Garde-Ulanen-Kaserne mit ihren Türmchen ist die nächste Station. Sie diente als sowjetische Mittelschule Nr. 3. Gehen Sie durch das Hauptportal auf den Schulhof. Der war zu DDR-Zeiten durch einen Bretterzaun in zwei Hälften geteilt, denn im Gebäude war auch ein Richtfunk-Bataillon untergebracht. Dort wo heute eine grüne Wiese ist, gab es einen großen Karpfenteich.

Schulhof oder Kasernenhof? Beides. Quelle: Peter Degener

Beklemmend ist die Geschichte des Eckbaus im westlichen Teil des Hofes. Hier war bis zum Abzug der Roten Armee die sogenannte „Hauptwache“ – nichts anderes als ein Gefängnis für Soldaten, die gegen die strenge Disziplin verstießen oder gar zu fliehen versucht hatten. Die Soldaten erzählten sich, dass Clara Zetkin hier einst gefangen gehalten worden sein soll.

Das Gelände der Kaserne verlässt man am besten an der Durchfahrt zum Voltaireweg – gehen Sie über den langgestreckten Parkplatz. Ganz am Ende steht auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein rotes Backsteingebäude – der Voltaireweg 9. Es gehörte wie alle roten Gebäude entlang des Voltairewegs einst zum Lazarett der Ulanen. Die Sowjetarmee nutzte das frühere Lazarett als Militärstädtchen Nr. 4 für ihre Zwecke weiter. Zahlreiche Sowjetbürger erblickten im Voltaireweg 9 in „Потсдам / ГДР“ das Licht der Welt.

Die Backsteinbauten des einstigen Ulanen-Lazaretts am Voltaireweg sind heute Wohnhäuser. Quelle: Bernd Gartenschläger

Heute sind die einstigen Militärgebäude in Wohnungen umgewandelt. Machen Sie sich beim Weg durch die Moritz-von-Egidy-Straße ein Bild davon. Folgen Sie dann der Schlegelstraße nach Süden bis zur Gregor-Mendel-Straße. Diese Siedlung gehörte zum recht offenen Militärstädtchen Nr. 5a mit zahlreichen Wohnbauten. In der Gregor-Mendel-Straße 21/22, der sogenannten Siemens-Villa, befand sich eine Poli-Klinik.

Einer der Löwen der Löwenvilla. Quelle: Peter Degener

Sie liegt genau gegenüber der Löwenvilla – erkennbar an den zwei Löwenfiguren am Eingang. Rechts der Löwenvilla beginnt der Mühlenbergweg. Folgen Sie ihm und schauen Sie sich die Kunst im Garten der Löwenvilla an. Direkt hinter diesem Garten gibt es eine kleine Pforte in der Mauer. Das Tor ist fast immer geöffnet. Treten Sie ein und genießen Sie die Aussicht auf das Stadtzentrum. Von hier können Sie sogar dem Brandenburger Tor aufs Dach schauen.

Wie lang ist man unterwegs?

Die gut zwei Kilometer kann man in einer Stunde ablaufen. Es empfiehlt sich aber durchaus die früher geschlossenen Gelände auf eigene Faust näher zu erkunden. Dort hat sich in den Jahren seit dem Abzug der Sowjets 1994 sehr viel getan.

Was gibt es zu entdecken?

Spuren der Roten Armee gibt es auf den ersten Blick nur wenige. Interessant ist die Route wegen der Abwechslung von Kasernen, Villen, Natur und Alleen. All das war früher mehr oder weniger abgesperrt, heute kann man alles ganz offen entdecken.

„Die meisten Gebäude atmen noch immer militärischen Charme. Man muss nur die Augen schließen, um laute russische Kommandos zu hören und sich die jungen Soldaten vorzustellen, für die viele Potsdamer mehr Mitleid als Angst empfanden“, sagt Leichsenring.

Robert Leichsenring bietet Stadtführungen in Potsdam und Reisen nach Russland an. Seine Agentur heißt „Fritz & Peter“. Quelle: Ildiko Röd

Was gibt es zu erzählen?

„Ich bin selbst in dieser Gegend aufgewachsen und oft begleiteten Gruppen marschierender sowjetischer Soldaten meinen Schulweg“, sagt Robert Leichsenring. Als Pionier war er oft in der Mittelschule Nr. 3 zu Gast. Manchmal wurden die Pioniere Klasse von einem olivgrünen Schulbus abgeholt. Diese Progress-Busse wurden in Königs Wusterhausen produziert und hießen im russischen Schülerjargon „Zypotschka“ – „Kücken“.

Amüsiert erzählt er auch die Geschichte einer Potsdamerin, die direkt neben dem heutigen Justizzentrum wohnte. Deren Bruder tauschte dort regelmäßig Ausgaben des „Magazins“ bei den Soldaten gegen Kaninchen ein. „Während der Hase im deutschen Backofen garte, hatten Wanja, Andrej und wie sie alle hießen wenigsten ein bisschen Abwechslung vom knallhart geregelten Alltag“, sagt er. Denn das „Magazin“ war der „Playboy“ des Ostens und zeigte für sowjetische Augen unvorstellbar leicht gekleidete Damen. Auf seinen Führungen hat Leichsenring immer ein paar Exemplare aus den 1950er Jahren dabei.

Welche Details kann man sehen?

Grün, grau, blau … das waren die Farben der Sowjetarmee. Spuren davon finden sich in vielen Fugen der Kasernenmauern. Sehr gut erhalten sind die handgemalten Verkehrszeichen des sowjetischen Fuhrparks. Sie befinden sich am Ausgang der Ulanen-Kaserne zum Voltaireweg hinter dem Parkplatz.

Auf einer Mauer am Voltaireweg erinnern noch heute aufgemalte Verkehrszeichen daran, dass sich dort der Fuhrpark der Sowjets befand. Quelle: Peter Degener

Und man sollte auch einen Blick auf die Rinde der Bäume werfen. Die eingeritzten Namen und Orte geben beredetes Zeugnis ab von der Zeit, als Potsdam einer der wichtigsten Standorte der Roten Armee war.

Von Peter Degener