Die Corona-Pandemie schränkt die Menschen zwar ein, doch jeder darf sich im Freien bewegen. Die MAZ hat deshalb in den vergangenen Wochen Stadtführer um Empfehlungen für besondere Routen durch Potsdam gebeten.

Zum Abschluss dieser Serie empfiehlt Ihnen die MAZ-Lokalredaktion eine Route durch den Park Sanssouci. Das Neue Palais und die Römischen Bäder kennen Sie schon? Unser Weg führt zu weniger beachteten Gebäuden und Kunstwerken im Welterbe.

Wo entlang führt die Route?

Das prächtige Posttor in der Geschwister-Scholl-Straße nahe des Bahnhofs Park Sanssouci ist der Startpunkt. Der Name stammt von der kaiserlichen Poststation, die in der Villa gegenüber des Tores ihren Sitz hatte. Der Weg führt nur ein kurzes Stück durch die breite Lindenavenue. Nach knapp 100 Metern geht rechts und dann schnurgerade an der Fasanerie mit ihrem Türmchen vorbei bis in das Hippodrom. Dieser ovale Teil des Parks ist an den derzeit kahlen Bögen für rankende Pflanzen erkennbar.

Das Posttor an der Geschwister-Scholl-Straße ist Startpunkt. Quelle: Peter Degener

Gehen Sie im Hippodrom nach links zu dem kleinen Baldachin. Dort können Sie eine Wassernymphe entdecken, die auf einem Hippokamp – halb Pferd halb Fisch – reitet. Verlassen Sie das Hippodrom nach Norden, bis Sie auf den breiten Theaterweg gelangen, der Sie in einem großen Schwung bis zum Neuen Palais führt. Schon aus der Ferne strahlt auch unser nächstes Ziel – der Freundschaftstempel aus weißem Marmor. Auf seinen Säulen sind Freundespaare der antiken Griechen verewigt.

Eine Nymphe reitet auf einem Hippokamp – halb Pferd, halb Fisch. Quelle: Peter Degener

Folgen Sie dem Weg um den Tempel herum und kreuzen Sie dabei die Hauptallee. Der Antikentempel mit seinem roten Putz sollte schon zu sehen sein. Der Weg vor dessen Eingang führt geradewegs nach Norden bis zur Maulbeerallee.

Auf der anderen Straßenseite beginnt eine steile Treppe, die hinauf auf den Klausberg mit seinen Weinhängen, dem prächtigen Belvedere und dem kleinen Drachenhaus führt. Halten Sie sich nun rechts und folgen Sie der Allee entlang der großen Krimlinden bis zur Schlossorangerie. Doch gehen Sie nicht durch die Torbögen auf die Vorderseite der langgestreckten Pflanzenhallen. Schauen Sie vor dem Durchgang nach rechts. Sehen Sie den bärtigen Männerkopf am Ende des Wegs? Schauen Sie sich den Gott Jupiter aus der Nähe an. Drehen Sie sich um und genießen Sie seinen prächtigen Blick auf die Orangerie.

Der Kopf des Jupiter hat diesen prächtigen Blick auf die Schlossorangerie in Sanssouci. Quelle: Peter Degener

Es geht nun auf der Rückseite der Orangerie entlang. Dort stoßen Sie auf das Gegenstück von Jupiter, die berühmte Juno Ludovisi. Wenn Sie am anderen Ende der Orangerie wieder auf den Hauptweg geraten, führt Sie eine Treppe in den Nordischen Garten. Nehmen Sie nicht die erste in Stein gefasste, sondern die zweite Treppe, die von geschnittenen Hecken gerahmt wird.

Der Nordische Garten empfängt Sie nicht so kahl, wie der übrige Park, weil hier viele immergrüne Gewächse stehen. Werfen Sie einen Blick in die Grotte, die gerade saniert wird, bevor Sie den Garten durchschreiten. Der Spaziergang endet am Felsentor genau unterhalb der Historischen Mühle.

Wie lang ist man unterwegs?

Die Route ist etwa drei Kilometer lang, wofür man mindestens zwei Stunden einplanen sollte. Barrierefrei ist der Spaziergang allerdings nicht, es gibt nördlich der Maulbeerallee zahlreiche Treppen zu überwinden. Wer am Wochenende unterwegs ist, wird belohnt: Da bietet das Café im Drachenhaus zwischen 12 und 16.30 Uhr heiße Getränke zum Mitnehmen an.

Was gibt es zu entdecken?

Die Jahreszeit ermöglicht dank der entlaubten Bäume Durchsichten, die es sonst nicht gibt. Wer die Krimlindenallee und die Rückseite der Schlossorangerie entlang streift, kann auf Bornstedt und das Krongut hinabschauen. Die Route führt zu kleinen Gebäuden und Kunstwerken am Rand der bekannten Gartenpartien und Schlösser.

Die Krimlindenallee mit der schönen Perspektive auf das Klausberg-Belvedere. Quelle: Varvara Smirnova

Was gibt es zu erzählen?

Die Fasanerie von 1844 diente einst dem Fasanenmeister und seinen Gehilfen. Die Umgebung war eingehegt, damit die Vögel, die bei Hofjagden geschossen wurden, nicht entkommen konnten. Im 20. Jahrhundert wohnten einige Persönlichkeiten hier. Die Verlegerin Irmgard Kiepenheuer leitete ihren berühmten Verlag von hier aus und konnte Gäste wie den Architekten Mies van der Rohe und den Lyriker Kurt Schwitters begrüßen. Schwitters trug seine legendäre „Ur-Sonate“ erstmals in der Fasanerie vor. Auch Wilhelm Furtwängler, bedeutender Dirigent der Berliner Philharmoniker, lebte hier.

Die Fasanerie ist schon lange ein Wohnhaus – hier lebten einige Berühmtheiten, die noch berühmtere Gäste hatten. Quelle: Peter Degener

Das Hippodrom in der Nähe stellt das Jenseits dar – es ist der Endpunkt einer gedachten Achse durch den Park. Sie reicht vom Maschinenteich als Ursprung des Lebens über den Garten des Schloss Charlottenhof, der für die Blütezeit steht, durch den Dichterhain, der die Weisheit des Alters symbolisiert, bis hin zum Tod, den die Figurengruppe von Castor und Pollux darstellt. Auf der Rundbahn des Hippodroms dreht die Seele ewig ihre Runden.

Der Antikentempel ist seit 100 Jahren eine Grablege der Hohenzollern. 1921 wurde hier die letzte deutsche Kaiserin Auguste Viktoria beigesetzt. Quelle: Peter Degener

Der Antikentempel diente einst der Unterbringung der bedeutenden Antikensammlung Friedrichs II. Später wurde er Kapelle und dient seit 100 Jahren als eine Ruhestätte der Hohenzollern. Die letzte deutsche Kaiserin Auguste Viktoria wurde als erstes dort beigesetzt, zwei Söhne und ein Enkel folgten. Hermine von Reuß, die zweite Ehefrau Wilhelms II., wurde 1947 als letzte dort beigesetzt.

Hinter der Schlossorangerie steht seit über 150 Jahren eine Säule mit der Büste der sogenannten Juno Ludovisi. Das antike Original ist tausendfach kopiert worden und weltbekannt. Der überdimensionale Kopf steht ganz in weiß auch in Goethes Haus in Weimar.

Die Potsdamer Fassung ist dennoch etwas ganz Besonderes. Julius Winkelmann schuf sie 1849 mit einem hochmodernen Verfahren, dass er entwickelt hatte. Bei dem Kopf handelt es sich nicht um einen Bronzeguss, sondern eine Galvanoplastik. Die Technik ermöglichte günstige, detailgetreue Kopien von Werken und verbreitete sich rasch. Auch der „Segnende Christus“ im Atrium der Friedenskirche entstand „auf Allerhöchsten Befehl seiner Majestät des Königs“ durch Winkelmann.

Die Büste der Juno Ludovisi auf der Rückseite der Schlossorangerie. Es handelt sich um eine der ersten Galvanoplastiken, die hergestellt wurden. Sie stammt von Julius Winkelmann, der auch den Segnenden Christus an der Friedenskirche in der neuen Technik Mitte des 19. Jahrhunderts gegossen hat. Quelle: Peter Degener

Welche Details kann man sehen?

Wenn man die Hauptallee überquert, bietet sich nicht nur ein Blick auf das Neue Palais an. Dort stehen auch zwei kolossale Frauengestalten aus Sandstein. Flora und Pomona schauen sich hier in die Augen. Die Göttin der Blüte und die Göttin der Früchte stehen mit ihrer Blumengirlande und dem übervollen Korb für die zwei Seiten von Sanssouci: Friedrich II. ließ den Garten einerseits als Zier-, andererseits als Nutzgarten anlegen.

Kolossal: Diese zwei Damen aus Sandstein stehen für die zwei Gesichter des Parks von Sanssouci, der als Zier- und Nutzgarten angelegt worden ist. Quelle: Peter Degener

Wenn man die richtige Treppe in den Nordischen Garten hinab gewählt hat, kommt man an einem Steintrog vorbei. Was auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, ist tatsächlich etwas Besonderes: Der „Pflanzenkübel“ stammt nämlich aus der spätrömischen Ära und ist damit über 1500 Jahre alt. Ursprünglich diente er einem völlig anderen Zweck: Es handelt sich um einen Sarkophag. Bald erblüht er wieder und zeigt sich dann voller Leben.

Von Peter Degener