Die zweite Woche des Corona-Lockdowns im November ist vorüber. Die Menschen aus Potsdam und dem Umland, die die MAZ auf dem Weg durch den Alltag voller Einschränkungen begleitet, haben sie ganz unterschiedlich erlebt. Wie haben die Familie, der Feuerwehrmann, die Qi-Gong-Lehrerin und das Seniorenpaar die Woche verbracht? Wie geht es ihnen ohne Treffen mit Freunden? Und was denken sie über die kommenden Wochen?

Treffen mit Freunden fehlen

Am Wochenende hätten Jürgen und Christa Müller in Werder ihren 62. Hochzeitstag groß mit Familie, Freunden und Bekannten gefeiert. Die Corona-Realität sah aber anders aus: „Die Feier war natürlich abgesagt, wir haben es uns dafür zu Hause gemütlich gemacht. Meine Frau hat einen leckeren Kasselerbraten zubereitet, es gab Eis zum Nachtisch, wir haben Kaffee getrunken und eine Platte aufgelegt“, erzählt der 82-jährige Jürgen Müller. Die Kinder schickten Blumen oder brachten sie bis vor die Tür. „Das war auch schön.“

Jürgen und Christa Müller aus Werder sind seit 60 Jahren verheiratet. Quelle: Luise Fröhlich

Die persönlichen Kontakte zu Freunden haben die Müllers noch mehr eingeschränkt. Normalerweise trafen sie sich oft mit drei anderen Pärchen, „mal bei den einen, mal bei den anderen“, sagt Jürgen Müller. Jetzt greifen sie zum Telefon oder halten sich über Nachrichten auf dem Smartphone auf dem Laufenden. „Der direkte Kontakt fehlt uns schon, andererseits will der eine den anderen nicht gefährden und jammern hilft auch nicht. Also sagen wir uns am Telefon ein paar nette Worte“, erzählt der Werderaner.

Auch die Pläne fürs Weihnachtsfest mit der ganzen Familie an einem Fleck haben sich wegen der Corona-Pandemie gedreht. „Wir haben alles abgesagt. Man muss einfach aufpassen, wenn man zusammenkommt. Eine Umarmung kann schon ausreichen. Man weiß nicht, was man in sich trägt“, sagt Jürgen Müller. Das Paar stellt sich darauf ein, dass der Alltag noch länger eingeschränkt bleibt und manche Regel sogar noch verschärft werden könnte.

Menschen vereinsamen

Auch für Sabine Kugler ist das Smartphone jetzt zum wichtigsten Kommunikationsmittel geworden, um mit der Mutter oder den Kindern im Kontakt zu bleiben. „Einerseits ist es schön, dass man wieder miteinander telefoniert, statt nur zu posten, zu twittern oder zu mailen. Doch die emotionalen Schwingungen einer persönlichen Begegnung, das Umarmen oder Händeschütteln, fehlen. Für uns Menschen ist der Körperkontakt unheimlich wichtig. Das kann kein WhatsApp oder Skype und keine E-Mail ersetzen“, sagt die Qi-Gong-Lehrerin.

Ihre Kursteilnehmerinnen vermissen sie schon lange und fragen, wann die Kurse endlich wieder stattfinden. Am Wochenende war schönes Wetter. Da hätte Sabine Kugler mit einigen Teilnehmern gern einen Waldspaziergang im Freien mit dem gebotenen Abstand unternommen. Doch die Kontaktbeschränkungen untersagen derzeit Gesundheitskurse, während Sprachkurse – wenn auch mit begrenzter Teilnehmerzahl – in geschlossenen Räumen erlaubt sind. „Das macht einen ganz konfus. Man weiß nicht mehr, was erlaubt ist und was nicht“, sagt die Potsdamerin.

Sabine Kugler (r.) und ihre Mutter Sigrid Hoffmann-Mappes bei der Gartenarbeit. Quelle: Privat

Lediglich zwei ältere Damen, die in der Nachbarschaft in einem Haushalt leben, besucht Sabine Kugler ab und zu und geht mit ihnen einige Übungen durch. Doch das ist rein privat, sagt die Kursleiterin. Die Seniorinnen haben sonst niemanden mehr. „Man merkt, wie gerade ältere Menschen immer mehr vereinsamen. Das ist sehr traurig“, stellt Sabine Kugler fest.

Ihrer Mutter hat sie am Wochenende im Garten geholfen und mit ihr das Herbstlaub zusammengeharkt. Sigrid Hoffmann-Mappes (77) war unlängst operiert worden und soll sich noch etwas schonen. Auch die Malerin vermisst die gemütlichen Kaffeerunden mit den Nachbarn. Geblieben sind Gespräche über den Gartenzaun, nicht nur über Corona, auch über Politik und Alltagsthemen. In ihrem kleinen Atelier lenkt sich die Künstlerin bei klassischer Musik und Malerei vom Alltag ab. „Man muss seinen Tag schon etwas durchstrukturieren, sonst driftet man ab. Das will ich aber nicht“, sagt die Seniorin.

Später mal Treffen nachholen

„Früher war ich immer unterwegs, ich war sozusagen nur zum Schlafen zuhause“, sagt Uwe Schröder (24), BER-Feuerwehrmann aus Kleinmachnow. Mit seinen Kumpels traf er sich regelmäßig zum Grillen, besuchte den Stammgriechen oder ging ins Kino. „Das fehlt jetzt auf alle Fälle“. Nur noch selten trifft er den einen oder anderen Freund zuhause, um mit ihm zu quatschen. Voriges Wochenende war es wieder soweit, ein kleines Highlight im Lockdown. „Soziale Kontakte nur über WhatsApp und Facebook – das ist nicht das Wahre.“

Der Umzug der Tegeler Feuerwehr nach Schönefeld ist beendet, BER-Feuerwehrmann Uwe Schröder kann sich auf seinen privaten Umzug vorbereiten. Quelle: privat

Schröder hofft auf die Zeit, in der alles wieder lockerer ist. Am Sonntag hat er den Mietvertrag für seine neue Wohnung unterschrieben – zwei Zimmer, fußläufig von seinem Stammlokal. „Und das Beste ist: Meine ganzen sozialen Kontakte sind in der Nähe. Fünf Freunde wohnen in der gleichen Straße, zwei Straßen weiter die nächsten fünf“, sagt er. Er baut darauf, dass nach Corona das Defizit an Treffen leichter aufgeholt werden kann, wenn man so dicht an dicht wohnt.

Vor dem Umzug ist nach dem Umzug – denn mittlerweile ist die Tegeler Feuerwehr komplett auf dem Flughafen in Schönefeld eingetroffen. Man merke jetzt auch mehr Flüge auf dem BER, Zwischenfälle habe es aber noch keine gegeben. Die Feuerwehr müsse höchstens mal zu Brandschutzkontrollen bei Bauarbeiten oder zu Ölspuren ausrücken. „Jetzt fängt die Routine an“, so Schröder.

Endlich wieder Schule!

Alles andere als Routine war der Freitag für Florian Thäle (8) aus Sputendorf: Nach der Quarantäne wegen eines Coronafalls in seiner Klasse durfte er endlich wieder in die Schule. Schon am Vorabend war er ganz aufgeregt, erzählt seine Mutter Sabrina Thäle (32). Mittwoch und Donnerstag wurde ihm der Heimunterricht schon zu viel, zwischendurch gab es kurz Krach. „Dann waren die Fronten wieder geklärt.“ Das seien wieder die Anforderungen an die Eltern, die man schon vom Lockdown im Frühjahr kenne. „Natürlich sagen die Lehrer, man solle sehen, wie viel Stoff man schafft. Aber man hat ja den Anspruch, dass das eigene Kind nicht zurückbleibt.“

Florian Thäle (8) aus Sputendorf freut sich, dass er nach der Quarantäne wieder in die Schule darf. Quelle: privat

Auch für Sabrina Thäle ging es wieder zurück an den Arbeitsplatz. Auf ihre Partnerin Melanie Losensky (35), die Tag für die Tag die eigenen vier Wände verlassen und an ihrem Arbeitsplatz Kollegen treffen durfte, ist sie aber nicht neidisch. „Ich hatte ja dafür Zeit mit meinem Sohn, die ich sonst nicht habe.“ Nur die leibliche Mutter hat laut Gesetz das Recht dazu.

