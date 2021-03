Potsdam

Auch diese Hoffnung auf Lockerung beim Einkaufen in Potsdam ist fürs erste gestorben: Das Land lässt vorerst keine Modellprojekte zu.

Die Landeshauptstadt wollte das Shoppen mit aktuellen Corona-Tests und Nachverfolgung per App als Modell ausprobieren. Doch in einer Schalte mit den Oberbürgermeistern und Landräten sei vereinbart worden, im Land vorerst keine Modellprojekte (nach dem Vorbild der Städte Tübingen und Rostock) zu gestatten. „Bis zum 18. April sehe ich die Möglichkeit dafür nicht“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Eindämmungsverordnung des Landes.

Im Entwurf der Verordnung war noch ein Passus enthalten, derartige Modellprojekte in den Kommunen zu ermöglichen. Potsdam hatte darauf gehofft, um kontrolliert den Lockdown zu lockern.

Shopping mit Tests, App und Wissenschaft

Noch am Dienstagvormittag teilte die Stadt mit, dass sie sich als Modellkommune beim Land beworben hatte. Wichtig ist dem Rathaus, das Shoppen mit Tests und einer digitalen Nachverfolgung zu koppeln und dies wissenschaftlich zu begleiten. Sie hatte bereits einen Vertrag über die Nutzung der neuen Luca-App geschlossen.

Ziel sei, so Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), „dass wir mit unseren Notbremse-Maßnahmen möglichst schnell wieder auf Inzidenzwerte kommen, die verantwortungsvoll Modellversuche für eine sichere Öffnung mit Test und Nachverfolgung erlauben.“ Mit dem bisherigen Vorgehen sei es der Stadt gelungen – anders als den benachbarten Kreisen – die Inzidenz lange unter 100 zu halten und Geschäftsöffnungen lange Zeit zu ermöglichen. Schon seit dem 1. März bietet Potsdam kostenlose Schnelltests für die Bürgerinnen und Bürger an.

Von Alexander Engels