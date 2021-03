Potsdam

Die Potsdamer haben die neuen Lockerungen für Geschäfte mit Kauflust begrüßt. Sie – und auch viele Berliner, die einen Feiertag hatten – strömten in Baumärkte und Gartencenter oder sicherten sich Termine für körpernahe Dienstleistungen.

Frühlingsgefühle in Baumärkten

Zum befürchteten Ansturm auf Potsdamer Baumärkte nach der Wiedereröffnung kam es am Montag zwar nicht, aber auf dem Parkplatz bei Hellweg in Babelsberg herrschte wieder Betrieb. „Das Kundenaufkommen hält sich noch in Grenzen, aber das ist für den Anfang vollkommen in Ordnung“, sagte Marktleiter Mario Koal.

Endlich wieder Kunden nach dreimonatiger Zwangspause – da musste auch das Mitarbeiterteam „erst mal wieder reinkommen“, fügte er lachend hinzu. Man habe „die Hütte auf Vordermann“ gebracht. Zuletzt wurden im 12 .000 Quadratmeter großen Markt zusätzliche Hygienestationen mit Desinfektionsmittelspendern aufgestellt, die Wegeführung überarbeitet und das Sortiment auf das Frühjahr umgestellt. Besonders gefragt sind nun Gartenartikel jeglicher Art.

Werner Wolf nach dem Baumarkt-Einkauf. Quelle: Feliks Todtmann

Das sieht man bei Werner Wolf. Der 70-jährige Potsdamer hat sich bei Hellweg zwei riesige Säcke geholt: einen 60-Liter-Beutel Pflanzenerde und einen 15-Kilogramm-Beutel Holzkohle, außerdem Futter für seinen Hund. „Man weiß ja nicht, wie lange die Märkte geöffnet bleiben“, sagte er.

Viele Autos auf dem Parkplatz des Baumarkts haben Berliner Kennzeichen. In der Hauptstadt haben die Baumärkte noch zu – nicht nur am Feiertag. Manch einer verbindet den Baumarktbesuch gleich mit einem Ausflug in die brandenburgische Landeshauptstadt, wie eine Frau aus Berlin-Mitte erzählt.

Körpernahe Dienstleister: Einzeln, bitte!

Eine schwarze Blume mir roten Blütenblättern – das ist die wohl erste Tätowierung nach dem Lockdown in Potsdam. Nach ihrer dreistündigen Sitzung stehen Anne Mense und Tätowierer Henning Schmidt vor dem PDM Tattoo-Studio in der Jägerstraße und rauchen. Die frische Farbe auf ihrem Unterarm glänzt noch, an einigen Stellen ist die Haut gerötet. Dreimal wurde ihr Termin verschoben, bis es nun endlich soweit war, erzählt Mense. Sie wolle sich noch den ganzen linken Arm tätowieren lassen.

Henning Schmidt hat Anne Mense eine Blume gestochen. Quelle: Feliks Todtmann

Er sei in den vergangenen Monaten seit der Schließung etwas aus der Übung gekommen, gibt Schmidt zu. Nun darf er unter strengen Auflagen öffnen – nur Einzeltermine, keine Begleitpersonen. Er und Kollegin Anne Schwarz kommen kaum hinterher, die zahlreichen Terminanfragen zu beantworten. „Wir müssen ja erst einmal die abgesagten Termine aus dem vergangenen Jahr nachholen“, sagt er. Viele Kunden warten, dass ihre Tattoos von 2020 fertiggestochen werden. Schon jetzt sei sein Terminkalender bis Ende Juli voll.

Die Kosmetikstudios gehören ebenfalls zu den körpernahen Dienstleistungen, die nach den Frisören wieder öffnen dürfen. „Ich bin sehr erleichtert aber der Beschluss kam zu plötzlich, um die Wiedereröffnung bis Montag zu organisieren“, sagt Tatjana Göritz, die ihr Kosmetikstudio in der Gutenbergstraße seit acht Jahren betreibt. Sie öffnet am Dienstag.

Sorgen jedoch bereiten ihr die Bedingungen, an die die Wiedereröffnung geknüpft ist. Vor einer kosmetischen Behandlung im Gesicht – ohne Maske – muss der Kunde einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Laut Tatjana Göritz schrecke das einige Kunden ab, da damit höhere Kosten und ein größerer Aufwand verbunden seien. Außerdem sieht sie Schwierigkeiten bei der Planung, da ihre Kunden nur kurzfristig Termine bei ihr vereinbaren können, abhängig davon ob sie einen Corona-Schnelltest bekommen haben oder nicht.

„Click and Meet“ im Einzelhandel

Nach dem Prinzip „Click and meet“ („Klicken und treffen“) soll das Shoppen für die Potsdamer und Potsdamerinnen in Geschäften des Einzelhandels nun wieder möglich sein – sprich: Einkaufen nach Terminvergabe. Die Reaktionen von Kunden und Händlern sind gemischt.

Niklas Franz: Nur wenn ich unbedingt etwas brauche. Quelle: Julia Meier

Das Ungewohnte ist vielen zu aufwendig. Für Niklas Franz (23) aus Potsdam komme das nur dann in Frage, wenn er etwas unbedingt brauchen würde, sagte er. Trotzdem sei er froh über den Schritt hin zu Normalität und über die Alternative zum Online-Shopping. „Ich habe das Gefühl, ich komme dem Verkäufer gegenüber in den Zugzwang, dass ich jetzt unbedingt etwas kaufen muss, weil ich einen Termin vereinbart habe“, sagt Erika Schäfer (62) aus Potsdam.

Und Heila Gärtner findet: „Die Spontanität fällt weg.“ Die 56-jährige Potsdamerin habe kein Verständnis dafür, dass kleine Geschäfte nur mit Terminvergabe verkaufen dürfen, während Supermärkte oder Bäckereien fast normal geöffnet hätten. ohne gehe.

Hingegen hält Carien Quentin (18) die neue Öffnungsmethode besonders in Potsdam für eine gute Idee, da die Stadt „so viele kleine süße Läden“ zu bieten habe. Zufrieden ist auch Katja Wojtkowiak (36) mit dem ersten Shopping-Erlebnis nach dem Lockdown. Sie konnte online bei Fielmann einen Termin ausmachen und musste dann nur noch in einer Schlange vor dem Laden darauf warten, an die Reihe zu kommen und eintreten zu dürfen.

Händlerin Angelina Capuozzo ist zufrieden mit dem ersten Tag. Quelle: Julia Meier

Angelina Capuozzo, Inhaberin der Boutique „Suum Cuique“, geht mit einem positiven Gefühl aus dem ersten Tag nach der Wiedereröffnung: „Heute hatten wir rund 20 Kunden. Die Kunden waren begeistert und hatten Lust zu kaufen. Die Freude war natürlich groß, nach zweieinhalb Monaten wieder einkaufen zu gehen.“ Da sie die Termine frühzeitig beworben hatte, erhielt sie seit Samstag Anmeldungen, entweder per Telefon oder Email, andere klopfen auch an die Türe ihres Ladens, erklärt sie. Termine vergibt sie im Abstand von einer halben Stunde. In einem Zeitfenster dürfen sich dann maximal drei Kunden in ihrem Laden aufhalten. Außerdem führt sie Liste darüber.

Von Feliks Todtmann und Julia Meier