Potsdam

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat sich in einem gemeinsamen Brief mit dem Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK), Mario Tobias, dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bührig, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg (Dehoga), Olaf Lücke und dem stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Günther Päts an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gewandt.

Schubert und die Wirtschaftsvertreter unterbreiten darin Vorschläge erste Öffnungen im Corona-Lockdown vorzunehmen. „Es geht dabei um Schritte, die an – auch in der Öffentlichkeit nachvollziehbare – Kriterien gebunden sind“, heißt es in dem Schreiben. „Es ist im ureigenen Interesse aller Beteiligten, behutsame und möglichst sichere Öffnungsschritte zu vollziehen. Eine neuerliche Belastungsprobe des Gesundheitswesens muss ebenso vermieden werden wie eine endlose Kette von Öffnungen und Schließungen“, schreiben die Spitzen der Verbänden und der Landeshauptstadt. Gleichzeitig sei man davon überzeugt, dass es möglich sei, „lokale Maßnahmen zu forcieren, um schrittweise in ein normaleres Leben zurückzukehren, das alle Menschen dringend nötig haben.“

Absicherung durch Testoffensive

Die Potsdamer Wirtschaft habe nach wie vor großes Verständnis für die Notwendigkeit von Einschränkungen. Gleichwohl bestehe Einigkeit mit der Landeshauptstadt, dass auf dem erreichten Niveau ein schrittweises Wiederhochfahren des wirtschaftlichen Lebens sowohl erforderlich als auch verantwortlich sei. Mehrfach hatten sich die Vertreter der Kammern, Verbände und der Oberbürgermeister in den vergangenen Wochen zur aktuellen Situation sowie zu möglichen Öffnungsszenarien besprochen.

Denkbar sei laut Vertretern der regionalen Wirtschaft eine schrittweise Öffnung im stationären Einzelhandel. So sei der Verkauf in Einzelberatung nach vorheriger Terminabstimmung möglich. In einer nächsten Stufe könne die Kundenfrequenz sukzessive analog der zur Verfügung stehenden Ladenfläche gesteigert werden. Die allgemeinen Testmöglichkeiten könnten diesen Schritt zusätzlich absichern. Der genaue Einsatz der Tests solle in einer Pilotphase geprüft werden.

Pilotphase für Erprobung der Öffnungsschritte

„Der Dreiklang aus Hygieneregeln, Terminvereinbarungen und – wo möglich – Test kann auf weitere Bereiche angewendet werden. Hierzu zählen beispielsweise die körpernahen Dienstleistungen, aber auch Kultur- und Sporteinrichtungen“, heißt es weiter in dem Schreiben. Mehrere Potsdamer Unternehmen, in denen Sport allein oder zu zweit angeboten wird, haben bereits signalisiert, dass sie ein System aus Test und Terminvergabe durchführen würden. Auch diese Schritte können in einer Pilotphase erprobt werden.

Im Gaststättengewerbe empfehle sich zunächst eine Öffnung von Restaurants, Cafés und Mittagstischen, bei denen eine vorherige Reservierung verbindlich möglich ist. Um zusätzliche Sicherheit zu schaffen, soll der Besuch von Restaurants vorerst ausschließlich Potsdamerinnen und Potsdamern ermöglicht werden, die einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen können. Der Kundenkreis kann sukzessive auf weitere Gäste aus Kommunen mit nachweislich niedriger Inzidenz erweitert werden. Es haben sich bereits mehrere Potsdamer Gastronomen bereit erklärt, dieses Verfahren freiwillig zu testen, um Erfahrungen zu sammeln.

Von MAZonline