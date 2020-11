Corona-Lockdown: Weltfriedenswanderer Horvath strandet obdachlos in Potsdam

Potsdam

Stefan Horvath ist verzweifelt. Noch im Sommer, nach dem ersten Lockdown in Leipzig sei er fröhlich gewesen. Jetzt möchte er am liebsten weinen. Der 61-jährige Österreicher, der sich selbst Weltfriedenswanderer nennt, ist aktuell in Potsdam gestrandet und hofft auf Unterstützung.

Warme Jacke und neue Wanderschuhe nötig

„Mir geht es schlecht“, fasst er seine Situation in einem Satz zusammen. Vor der Wilhelmgalerie scheint die Sonne. Aber es ist kalt und Horvath friert. „Ich bräuchte eine warme Jacke und warme Schuhe.“

Seit 1989 ist Horvath, der einst Bauunternehmer war, zu Fuß in ganz Europa unterwegs. Für den Frieden, für Toleranz und für die Menschenrechte hat er seither 42.000 Kilometer zurückgelegt. Etwa 50 Paar Schuhe hat er zerschlissen dabei.

Er hat in Krisengebieten wie Bosnien und Ruanda geholfen, hat bei Hochwasser Sandsäcke geschleppt, hat Essen an Notleidende verteilt.

Normalerweise erfährt er viel Hilfe von den Menschen, denen er bei seinen Fußmärschen begegnet. Er hat keinen festen Wohnsitz, lebt von Spenden und Sponsoren. Doch seit Corona das Land im Griff hat, hat sich alles geändert. Viele Menschen hätten Angst, sich anzustecken. Und nicht nur das.

Stammhotel muss Horvath im Lockdown abweisen

Bereits beim ersten Lockdown im März wurde er von seinem Stammhotel in Berlin auf die Straße gesetzt. In Leipzig findet sich ein Unternehmer, der ihm Unterschlupf gibt. Doch jetzt, mit dem zweiten Lockdown, ist er wieder auf der Straße gelandet. „Ich verstehe die strengen Regelungen“, räumt Horvath ein. Doch es müsse doch auch für ihn Hilfe geben.

In Potsdam war Horvath in der Vergangenheit regelmäßig. Er mag die Stadt und hofft, dass sich Unternehmen oder Einzelpersonen finden, die ihn unterstützen. Auf keinen Fall will er auf der Straße landen. Eine Ferienwohnung oder ein Wohnmobil, das über den Winter nicht genutzt wird und „schön warm“ ist, das würde ihm helfen. Denn der Wanderer für den Frieden möchte in Potsdam überwintern, hier auch Weihnachten feiern.

Es ist kalt für Stefan Horvath am Platz der Einheit. Quelle: Varvara Smirnova

Aufgeben komme für ihn nicht in Frage, sagt er – und klingt dabei eher verzweifelt, als bestimmt. Immer wieder würden ihm Leute sagen, er müsse sich jetzt mal um sich selbst kümmern. „Da ist auch etwas dran“, räumt er ein, doch zum Glück sei er gesund. Deshalb wolle er seine Friedensarbeit weiterführen. Schließlich will er im nächsten Jahr ein Buch schreiben über seine Erlebnisse in all den Jahren. Doch erst einmal muss Horvath gut über den Winter kommen.

Normalerweise meldet sich Horvath bei Journalisten mit dem Satz „Ich habe da eine Idee“. In diesen Tagen lautet dieser Satz: „Ich brauche Hilfe.“

Wer Stefan Horvath unterstützen will, erreicht ihn unter der Mailadresse: weltfriedenswanderer@web.de. Unter der Adresse kann man sich mit ihm verabreden, denn Horvath ist es wichtig, mit den Unterstützern ins Gespräch zu kommen.

Von Elvira Minack