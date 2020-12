Potsdam

Die Potsdamerinnen und Potsdamer machen ihre letzten Einkäufe in der Innenstadt, bevor der bundesweite Lockdown am Mittwoch beginnt. Ein Blick in die Brandenburger Straße am Montag offenbart Schlangen vor der Douglas-Filiale und Menschenmengen bei Karstadt, die sich vor dem Ausgang in die Quere laufen. Doch die kleinen Geschäfte bleiben so gut wie leer – und die Händlerinnen und Händler fühlen sich von der Politik alleine gelassen.

Bei der Douglas-Filiale stehen die Leute Schlange. Quelle: Bernd Gartenschläger

Lockdown und strenge Regelungen ab Mittwoch

Kristina Hasenstein, die Inhaberin von „Mode und Design“, sagt der MAZ: „Es ist richtig, dass der Lockdown jetzt kommt. Die Entscheidung der Politik ist nachvollziehbar, aber wir hatten gehofft, dass uns noch die ganze Woche bleibt.“ So sei der Dezember die spannendste Zeit im Jahr für den Einzelhandel, erzählt Hasenstein, die in ihrem weihnachtlich geschmückten Laden steht. „Wenn wir beobachten, wie sich Mitbewerber wie Amazon entwickeln, es uns aber immer schlechter geht und die Innenstadt immer mehr stirbt, dann macht es mich wütend und traurig.“

Die Stimmung ist aber nicht nur bei Hasenstein auf dem Tiefpunkt, sie ist auch bei den Einkaufenden schlecht. Das Mutter-Tochter-Duo Tatjana und Christine Zahn ist extra von außerhalb angereist, um Geburtstagsgeschenke zu kaufen. Obwohl sie in einigen Läden fündig geworden sind, wirken sie alles andere als euphorisch. „Das Weihnachtsfeeling fehlt absolut“, erzählen die Frauen. „Wir gehen normalerweise gerne im Geschäft shoppen, aber im Moment macht es kein Spaß.“

Tatjana und Christine Zahn sind zum Shoppen aus der Umgebung angereist. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kritik an Pandemie-Maßnahmen

Einige der Potsdamer Händler fühlen sich von der Politik nicht unterstützt. Die „ Benetton and More“-Inhaberin Esther Benkendorf übt scharfe Kritik: „Ich bezweifle, dass sich unsere Politiker im gleichen Maße auf einen harten Lockdown einlassen würden, wenn hierbei auch ihre gesamten Ersparnissen und Altersrücklagen verbraucht werden.“ Benkendorf führt seit 1993 ihr Modegeschäft, das aktuell mit der Winterkollektion bestückt ist. Sie erzählt, dass viele Selbstständige nun auf ihre Rücklagen für die Rente zurückgreifen müssen. Benkendorf wünscht sich genügend Corona-Hilfen: „Ich hoffe diesmal auf ausreichend finanzielle Entschädigung für die Waren, die bereits geliefert und nicht mehr verkauft werden können.“

Esther Benkendorf, Inhaberin von „Benetton and More“, kritisiert aufgrund des Lockdowns die Bundesregierung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weniger Umsatz wegen Corona-Krise

Kristina Hasenstein von „Mode und Design“ berichtet bereits jetzt von großen Einbußen: „Ich habe im November 38 Prozent weniger Umsatz gemacht.“ Im Vergleich zum Vorjahr habe sie im Dezember eine positive Entwicklung ihrer Einnahmen gesehen, weil der Weihnachtsmarkt nicht stattfand. Doch in einem Corona-Jahr sei der „Textileinzelhändler doppelt getroffen“, wie sie erklärt. Dieser müsse ein Jahr im Voraus die Ware ordern, die dann produziert, geliefert und bezahlt würde. „Aber ich kann die Ware nicht verkaufen. Das geht mir jetzt in der zweiten Saison so. Ob wir dann Hilfe bekommen, weiß ich nicht. Aber das kann keiner auf Dauer durchhalten.“ Ihre Meinung nach müsse die Politik gezielt überlegen, wie sie den Einzelhändlern helfen kann.

Kristina Hasenstein führt den Laden „Mode und Design“ und sorgt sich wegen Corona um die Zukunft. Quelle: Bernd Gartenschläger

Finanzminister plant Hilfen in Milliardenhöhe

Seitens des Bundes sind Gelder bereits vorgesehen: Finanzminister Olaf Scholz plant Milliarden-Hilfen für den Einzelhandel. „Es wird eine sehr umfassende Wirtschafts- und Überbrückungshilfe geben“, so der Vizekanzler. Bis zu 90 Prozent der Fixkosten von geschlossenen Geschäften würden übernommen, hieß es.

Doch der Handelsverband Deutschland fordert mehr Hilfsgelder für die Händler und Innenstädte. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wünscht der HDE „eine Gleichbehandlung mit der Gastronomie und die Aufnahme der Branche in die Dezemberhilfen“. Diese Übernahme der Fixkosten wäre für viele Selbstständige im Einzelhandel notwendig.

Benkendorf von „ Benetton and More“ erzählt: „Wir haben hier in der Brandenburger Straße extrem hohe Mieten, die wir auch ohne Umsätze weiter bezahlen müssen.“

Doch bei dieser Unsicherheit bleibt es nicht – die Händlerinnen und Händler bangen um die Dauer des Lockdowns. So richtig glaubt keiner der Befragten, dass der am 10. Januar beendet wird. „Ich spekuliere auf Ende Januar, ich glaube der 10. Januar ist zu kurzfristig gedacht. Hoffentlich geht der Lockdown nicht in den Februar hinein“, erzählt die Inhaberin der Geschäfte „Bleib sauber“ und „Kaufrausch“ Marie-Therese Vollmann. Ende des Jahres schließt sie ihren Laden „Kaufrausch“, den sie seit sechs Jahren führt. Corona sei dabei nebensächlich gewesen, sagt sie.

Marie-Therese Vollmann führt zwei Läden in Potsdams Innenstadt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch Hasenstein fürchtet einen längeren Lockdown: „Der Zeitraum ist sehr kurz gedacht. Ich kann nicht glauben, dass wir am 10. Januar wieder öffnen können.“ Sorgt sich Hasenstein davor, ihren Laden auch bald schließen zu müssen? „Wenn sich die Situation weiter so darstellt, sorge ich mich auf alle Fälle.“

Von Alisha Mendgen