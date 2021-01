Luftschiffhafen

Das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung prüft, ob der nächste Sitzungstermin am 27. Januar gehalten werden kann. Eine Entscheidung dazu werde am 12. Januar in Abhängigkeit von der neuen Corona-Eindämmungsverordnung und der Fallzahlentwicklung getroffen, sagte der Vorsitzende Pete Heuer ( SPD) am Mittwoch auf MAZ-Anfrage.

Aprilsitzung wegen Lockdowns abgesagt

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie kam es bisher erst einmal zu einer Unterbrechung im regulären Sitzungsbetrieb der Stadtverordneten: Auf dem Höhepunkt des ersten Lockdowns wurde die Versammlung vom 2. April 2020 abgesagt. Dafür folgte am 22. April eine separate Sitzung für die Verabschiedung des Doppelhaushalts.

Die Haushaltsklausur war zugleich die letzte Sitzung im großen Havelsaal der IHK, den die Stadtverordneten seit Mai als Tagungsstätte nutzten, weil der alte Plenarsaal im Rathaus ihren Anforderungen nicht mehr genügte.

Umzug in die MBS-Arena

Ab dem Mai 2020 mit zwei Sitzungsterminen tagten die Stadtverordneten im Großen Hörsaal auf dem Universitäts-Campus am Griebnitzsee. Im November 2020 zogen sie in die MBS-Arena am Luftschiffhafen um.

Von neun mit dem Sitzungsplan festgelegten Ausschussterminen der Stadtverordneten im Januar sind bislang gerade zwei mit Veröffentlichung der Tagesordnung regulär angekündigt. Der Finanzausschuss am 13. Januar soll ebenso wie der Ausschuss für Partizipation und Digitalisierung am 12. Januar per Videokonferenz stattfinden.

