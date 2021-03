Potsdam

Die Mitarbeiter im Potsdam-Museum und Naturkundemuseum bereiten sich auf eine anstehende Wiedereröffnung vor. Ab Dienstag, 16. März, sollen sie nach knapp drei Monaten für den Publikumsverkehr wieder öffnen können, wie die Stadtverwaltung am Montagnachmittag auf MAZ-Nachfrage mitteilt. Das sei aber nur unter strengen Auflagen möglich.

Ein spontaner Besuch der beiden städtischen Einrichtungen wird nicht möglich sein, wie Pressesprecherin Christine Homann informiert. Die Besucher müssten zuvor Termine vereinbaren. Für das Potsdam-Museum ist das unter der Telefonnummer 0331/2896868 (ab 11. März) und für das Naturkundemuseum unter 0331/2896707 (ab sofort) möglich.

Abstand, Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung

Neben den Museen gehören auch Gedenkstätten, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive, öffentliche Bibliotheken, Tierparks, Wildgehege, Zoologische und Botanische Gärten zu den Kultur- und Freizeiteinrichtungen, die seit dieser Woche unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen, wie das Landeskabinett am Samstag beschlossen hat.

Weiterhin muss zwischen allen Personen das Abstandsgebot eingehalten sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung, auch schon vor den Einrichtungen, getragen werden. Die Besucher müssen neben der Terminvergabe auch ihre Personendaten für eine Kontaktnachverfolgung hinterlassen. Theater, Konzert- und Opernhäuser hingegen bleiben noch geschlossen.

Biosphäre bleibt dicht – Barberini macht auf

Das gilt auch für die Biosphäre in Potsdam. Sie zählt nicht zu den Einrichtungen, die wieder öffnen dürfen, wie Pressesprecherin Daniela Kobelt auf MAZ-Nachfrage mitteilt. Wann auch sie wieder für den Publikumsverkehr wieder öffnen dürfen, ist bis dato noch unklar. „Wir warten noch. Es gibt noch keinen genauen Öffnungsplan. Ein Hygienekonzept hätten wir auf jeden Fall.“

Zu den ersten Kultur- und Freizeiteinrichtungen die in Potsdam wieder öffnen gehört das Museum Barberini. Hier wird am Samstag, 13. März, die Rembrandt-Ausstellung eröffnet. Der Ticketverkauf für gewisse Zeitfenster startet am Mittwoch, 10. März, auf deren Website unter museum-barberini.de. Die Tickets sind nur für die jeweils drei nächsten Wochentage buchbar.

Von Marcus J. Pfeiffer