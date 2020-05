Potsdam lockert Corona-Fessel: Kitas entscheiden selbst über Kinder-Aufnahme

Potsdam

Mit der weiteren Lockerung der Corona-Eindämmungsverordnung des Landes für Kitas wird die Stadt Potsdam den Kita-Trägern ab Montag keine Größen für die betreuten Kindergruppen mehr vorgeben. Das teilte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im Laufe der Stadtverordnetenversammlung mit. Die Stadt wolle den Spielraum im Sinne der Eltern und Kinder nutzen, den das Land ab dem 25. Mai gewährt.

Mehr als 4000 Kinder in der Notbetreuung

Mit Stand 18. Mai wurden über die bisherige Notfallregelung 4184 Kinder in 126 von 135 Einrichtungen betreut: in der Krippe 948 Kinder (31,5 Prozent des Regelbetriebs), in der Kita 2085 Kinder (31 Prozent) 1151 Kinder in Horten (15 Prozent).

Die Träger müssen ihre Konzepte zukünftig nicht mehr gesondert durch das Gesundheitsamt genehmigen lassen. Grundvoraussetzung sei dabei allerdings, dass sich die Träger an den Rahmenhygieneplan des Landes halten müssen. Die Aufnahmekapazität der Kitas hänge von dem zur Verfügung stehendem Personal, Raumgrößen und Öffnungszeiten ab.

Antrag auf Notbetreuung nicht mehr nötig

Die Stadt werde auch weiterhin Kriterien für eine Priorisierung der aufzunehmenden Kinder vorgeben. Ein zentrales Antragsverfahren sei ab Montag nicht mehr geplant. „Die Träger der Kitas regeln ihre Aufnahme nach Prioritäten dann wieder selbst“, so Schubert. Damit würde der Antrag auf Notbetreuung an die Stadt entallen, in der Eltern ihren Betreuungsbedarf begründen mussten, etwas weil sie systemrelevante Berufe ausüben.

Bereits in der Sitzung der Stadtverordneten war Kritik geäußert worden, dass nun ganz unterschiedliche Regelungen für die Aufnahme bei den Kitas gelten würde. Auch bei den Kita-Trägern stößt dies auf unterschiedliche Resonanz. Während viele den neuen Spielraum gern annehmen, sind andere zurückhaltend.

Kritik: Rahmenhygieneplan des Landes fehlt

Die Paritätische Kita gGmbH hat etwa in einem Elternbrief mitgeteilt, dass ihr der Rahmenhygieneplan des Landes noch gar nicht vorliege. Daher wolle man erst im Juni von der Notbetreuung abweichen.

Ähnlich lautet die Kritik aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark. Dort dürfen am Montag die Tagespflegestellen öffnen. Die Kitas sollen noch im Notbetreuungs-Modus bleiben.

Von Volker Oelschläger und Alexander Engels