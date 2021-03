Potsdam

Kunst- und Kulturliebhaber dürfen sich freuen: Durch die von der Landesregierung beschlossenen kleinen Schritte zur Lockerung der Corona-Beschränkungen dürfen die Museen wieder öffnen. Das bedeutet, dass auch Besuche in Potsdams Schlössern wieder möglich sind – oder vielmehr sein könnten, denn ganz so schnell zücken die Kastellane der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) die Schlüssel dann doch nicht.

Nicht alles Schlösser werden öffnen

„Es geht hier nicht um einen Überbietungswettbewerb der am schnellsten zu öffnenden Häuser, sondern um eine sowohl im Sinne der Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verantwortungsvolle Öffnungsstrategie“, sagt Stiftungssprecher Frank Kallensee. „Derzeit laufen die entsprechenden Vorbereitungen und geplant sind erste Öffnungen regulär zum Saisonstart am 1. April 2021. – Wie im vergangenen Jahr werden dann in einer zweiten Runde weitere Häuser geöffnet, voraussichtlich Anfang Mai. Alles natürlich immer unter dem Vorbehalt der Pandemie-Entwicklung.“

Vorausgesetzt, das Infektionsgeschehen verschlechtert sich nicht, öffnet am 1. April in Potsdam zunächst nur ein einziges Schloss, dafür aber das berühmtest: Schloss Sanssouci. Ab 9 Uhr sind dort Besucher willkommen.

In Berlin öffnete die Stiftung zunächst nur Schloss Charlottenburg (Neuer Flügel), in den Weiten der Mark ziehen Schloss Rheinsberg am Grienericksee – hier hat Kronprinz Friedrich von Preußen von 1736 bis 1740 nach eigenem Bekunden die glücklichsten Jahre seines Lebens verbracht – und Schloss Paretz – Sehnsuchtsort und Sommersitz von Königin Luise – mit.

Tickets vorbestellen – so geht’s

Für Sanssouci (Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17.30 Uhr) und Charlottenburg (Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr) sind die Tickets online zu buchen, informiert die Stiftung. In Rheinsberg (Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr) und Paretz (Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr) werden nach vorheriger Anmeldung Zeitfenster für den Besuch vergeben: 033931/72 60 und 033233/73611.

Von Nadine Fabian