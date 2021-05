Potsdam

Das Wetter hält, mehr Sonne als zu erwarten war, lässt Potsdam auch am Pfingstsonntag zur Ausflugsstadt werden. An den Corona-Teststationen herrscht Andrang, die Straßen sind voller Spaziergänger, in den Cafés sitzen die Menschen beisammen – und zahlreiche kulturelle Einrichtungen werden gut besucht.

Schloss Sanssouci lädt wieder ein

Fast sieben Monate lang staunte kein Tourist über den Marmorsaal im Schloss Sanssouci, stand kein Preußen-Fan ehrfürchtig vor dem Sterbesessel Friedrichs II. Doch jetzt ist Potsdams berühmtestes Schloss wieder offen.

„Wir lassen im Zehn-Minuten-Takt nur sechs Gäste ein“, sagt Kastellanin Angelika Scholz. So verteilen sich die Besucher auf die prächtigen Räume. Fast alle verfügbaren Plätze waren am Öffnungswochenende ausgebucht. „Wir sind alle sehr froh, dass wir wieder öffnen dürfen und die Gäste sind alle sehr entspannt und freuen sich, wieder Kultur genießen zu können“, sagt Scholz.

Angelika Scholz, Kastellanin von Schloss Sanssouci. Quelle: Peter Degener

Sie rechnete damit, dass vor allem die Potsdamer und Brandenburger „ihr“ Schloss wieder besuchen. Doch im Ehrenhof finden sich am Pfingstsonntag vor allem Touristen. Jasmin Zietlow (27) ist mit ihrer Familie aus Nürnberg nach Potsdam gekommen. Ganze vier Tage haben sich die drei Generationen in einer Ferienwohnung eingemietet. „Schloss Sanssouci und den Park muss man mal gesehen haben“, sagt sie. Auch Andreas Schüring (52) hat Tickets für Sanssouci. Er ist mit der Familie zu einem Tagesausflug aus Dresden angereist. „Wir haben in Dresden und Umgebung schon alles abgeklappert und es ist wunderbar Sanssouci mal zu sehen. Ich war 1990 zum letzten Mal hier“, sagt er.

Andreas Schüring aus Dresden ist einer der ersten Besucher im wiedereröffneten Schloss Sanssouci zu Pfingsten gewesen. Quelle: Peter Degener

Es ist genau der richtige Moment für Rokoko-Genuss, denn die Schlösserstiftung hat die lange Schließzeit genutzt. Drei Räume wurden von der Decke bis zum Fußboden grundgereinigt – normalerweise schaffen die Kunstreiniger der Schlösserstiftung nur einen Saal pro Jahr und Schloss. „Normalerweise müssen wir ständig Gerüste auf- und abbauen, weil diese Arbeiten nur am wöchentlichen Schließtag stattfinden können“, erklärt Scholz. Nun konnte durchgeputzt werden. Mehrere Holzböden wurden überarbeitet und neu gewachst. Das Parkett der Kleinen Galerie wurde zu großen Teilen aufgearbeitet. Drei Dienerräume sind gemalert worden. Wer neugierig geworden ist, sollte wissen: Nur bis zu einer Woche im Voraus lassen sich derzeit Tickets buchen.

Jasmin Zietlow (3.v.r., 27) aus Nürnberg mit ihrer Familie zu Pfingsten am Schloss Sanssouci in Potsdam Quelle: Peter Degener

Bühne frei für das Poetenpack

Sonntagnachmittag im Q-Hof an der Lennéstraße: Angespannte Nervosität herrscht unter den Schauspielerinnen und Schauspielern des Theaters „Poetenpack“: Zum ersten Mal seit Oktober dürfen sie wieder öffentlich auftreten. Brandenburgs Landesregierung hat ihnen mit der Lockerung der Eindämmungsverordnung die Vorstellung unter freiem Himmel mit bestimmten Auflagen erlaubt. Premiere hat das Familienstück „An der Arche um Acht“ von Ulrich Hub.

Das Theater Poetenpack vor der Aufführung im Q-Hof in der Brandenburger Vorstadt. Quelle: Julius Frick

„Wir sind natürlich riesig erleichtert, wieder vor Publikum spielen zu dürfen“, sagt der künstlerische Leiter Kai Schubert. Die Negativ-Testbescheinigungen des Publikums werden am Einlass streng kontrolliert. „Wir hatten schon ein wenig Sorge, dass das die Leute abschrecken wird. Doch es sieht ganz gut aus. Die Reihen sind fast gefüllt“, ist Schubert glücklich. Bis zu 100 Zuschauer darf das Theater nach den Corona-Auflagen einlassen.

22.05.2021,Lokal,Corona,Gastronomie,Gastro,Bar,Gaststätte,Restaurant,Theater,Poetenpack,Aufführung,Wiedereröffnung,Cafe,Pfingsten,Feiertage,Coronalockerungen,Lockerungen,Lennestraße,Potsdam,2021 im Bild: v.l. Zuschauer bei einer Theatervorführung des Theater-Poetenpack Quelle: Julius Frick

Darunter ist der Potsdamer Benedikt Toniolo. „Wir gehen gern und regelmäßig ins Theater oder ins Ballett. Großartig, dass es das wieder gibt. Nur der Negativ-Test ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das nehmen wir in Kauf“, meint er.

Familienfeier an getrennten Tischen

Kellner Danny Gruenberger darf im Garten des Restaurants „Alter Stadtwächter“ wieder Gäste bedienen. Quelle: Julius Frick

„Wir freuen uns über die Lockerungen und empfinden sie wieder als Freiheit“, sagt eine Großfamilie aus Potsdam im Biergarten des „Alten Stadtwächters“ am Luisenplatz. Endlich könne man wieder unter Menschen sein und habe als Spaziergänger ein Ziel, meint die Familie.

Aber: Wegen der Hygienevorschriften müssen die Angehörigen an mehreren Tischen verteilt sitzen. Gastwirt Werner Pichler findet es paradox, dass Familien einen Negativtest oder einen Impfnachweis vorlegen müssen und bei entsprechender Größe anschließend doch nicht an einem Tisch sitzen dürfen. Zehn seiner 15 Angestellten hat Pichler aus der Kurzarbeit zurückholen können. Fünf Mitarbeiter haben sich inzwischen beruflich umorientiert. Er weiß, das er zu Pfingsten nicht den großen Umsatz macht. „Doch es ist sehr wichtig, in Kontakt zu bleiben“, betont der Österreicher.

Endlich wieder Kunst genießen

Die Ausstellung „Polygraph“ im Kunsthaus am Ulanenweg lief drei Monate – und hatte doch nur eine Vernissage und eine Finissage. „Das war für mich ein Glücksfall“, sagt der Wiener Künstler Christian Schwarzwald. Als im März für wenige Tage auch Galerien öffnen durften, war auch für seine Zeichnungen im Kunsthaus rein zufällig der Eröffnungstermin. Nur wenige Tage darauf musste der Kunstverein Kunsthaus Potsdam corona-bedingt schließen.

Die Zeichnungen von Christian Schwarzwald im Kunsthaus im Ulanenweg konnten zu Pfingsten wieder betrachtet werden. Quelle: Julius Frick

Zu Pfingsten konnte die Schau nun tatsächlich noch einmal öffnen, bevor sie am Pfingstmontag abgebaut werden muss. Damit erging es ihm besser als zahlreichen anderen Künstlern und Ausstellungen, die im vergangenen halben Jahr gar nicht stattfinden konnten.

„Da weiß man erst einmal, was man vermisst hat. Es ist ein Genuss ohne gleichen die Kunst zu sehen und nun mit Freunden draußen zu sitzen, darüber zu reden, die Sonne auf der Haut zu spüren“, sagt Gisela Schattenburg, die eigens für die Ausstellung nach Potsdam gekommen war.

Gesellig beisammen – die Finissage von „Polygraph“. Quelle: Julius Frick

Künstler Schwarzwald hat in der Pandemie viel nachdenken können. „Ich bin gerne allein und dachte zu Beginn, dass gerade Künstler perfekt auf die Pandemie vorbereitet sind, weil sie oft im Ungewissen sind, nicht wissen, wie man die Miete zahlen soll oder allein daheim sind.“ Doch ein Jahr später weiß er: „Die Zeit allein im Atelier ist ein Resonanzraum im Zusammenhang mit den Dingen, die draußen passieren. Man braucht die Begegnungen für seine Ideen.“

Von Heinz Helwig und Peter Degener