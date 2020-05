Corona-Lockerungen: So unterschiedlich setzen Potsdams Schulen den neuen Unterricht um

Potsdam

Seit Montag ist Schule wieder möglich, und nötig ist sie auch, denn Home-Schooling allein macht den Unterricht nicht wett. Das Bildungsministerium hat für die verschiedenen Schultypen verschiedene Modelle vorgegeben, doch die Schulen selbst gehen eigene Wege. Die MAZ hörte sich an einigen Einrichtungen in Potsdam um.

Marienschule: Biertische in der Sporthalle

Die katholische Marienschule in Babelsberg war am 11. März die erste, die den Betrieb einstellen musste; es hatte in der Elternschaft einen Corona-Fall gegeben. Einige Eltern und Lehrer mussten in Quarantäne. Am 15. März hob man die Schließung auf und stellte für den 16. und 17. auf einen freiwilligen Schulbesuch um. Es kam kaum jemand, und am 18. März schloss das Land dann alle Schulen.

Die katholische Marienschule in Babelsberg Quelle: Rainer Schüler

Die Schule hat seit Montag wieder alle Klassen an Bord. Empfangen wurden besonders die Schüler der 1. bis 4. Klassen an der Grundschule und die 7. und 8. Klassen am Gymnasium mit den Einweisungen in die neue Corona-Schulwelt. In der Sekundarstufe 1 mit den Klassenstufen 7 bis 10 gibt es halbierte Klassen mit A- und B-Wochen. Eine Lerngruppe hat montags, mittwochs und freitags Unterricht, die andere dienstags und donnerstags. In der Folgewoche wird das gewechselt.

In der Sekundarstufe 2 sind die 12. Klassen schon raus, und die 11. haben Kursunterricht. Diese Kurse werden nicht geteilt. Damit sie stattfinden können, werden sie in der Aula und in der Turnhalle durchgeführt, die gerade nicht anders gebraucht werden und wo man für die nötigen Abstände sorgen kann. In der Sporthalle etwa sitzen sich je zwei Schüler an den kurzen Enden von „Biertischen“ gegenüber. Als Leiter des Gymnasialteils der Schule hat Thomas Rathmann das „seltene Glück“, nur auf eine einzige Lehrkraft verzichten zu müssen, weil sie altersbedingt zur Risikogruppe zählt.

Gerhart-Hauptmann-Schule : Mal daheim, mal in der Klasse

Der tageweise Wechsel zwischen Lerngruppen 1 und 2 wird auch in der Gerhart-Hauptmann-Schule in der Brandenburger Vorstadt praktiziert, obwohl es das Ministerium anders wollte. Es hatte im Regelmodell für Grundschulen verfügt, die Jahrgangsstufen 1 bis 4 an zwei Tagen in der Schule zu unterrichten, die Klassen 5 und 6 an nur einem.

Schulleiterin Sabine Röding-Kanwischer hält ihr Wechselmodell zwischen „Präsenzunterricht“ und Home-Schooling mit jeweils einem „freien“ Tag dazwischen für „gerechter für alle Schüler.“ Die jeweils unterrichtsfreien Tage gibt es Aufgaben für Zuhause. Kinder mit besonderem Förderbedarf werden von Sozialpädagogen betreut. Auch die Zeugnisübergabe wollte das Land auf mehrere Tage verteilen, doch weil wieder 75 Personen in einen ausreichend großen Raum dürfen, findet das, wie immer in der Sporthalle statt. Das freut nicht zuletzt die Eltern; es ist ein Großereignis für die Familien.

Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule: Wochenweiser Wechsel

Auch die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule im Bornstedter Feld hat ihre Klassen halbiert, um auf maximal 15 Schüler pro Stunde zu kommen. Das ergibt nach Auskunft von Direktorin Kirsten Schmollack zwei oder drei Unterrichtstage pro Woche; das wechselt wochenweise.

Evangelisches Gymnasium: Klassen in Schichten

Auf Hermannswerder sind die 5. und 6. Klassen am Evangelischen Gymnasium seit Montag wieder da; die Stufen sieben und acht folgen nächste Woche. Alle Klassen sind halbiert auf maximal 15 Schüler. Doch die Teilung läuft hier völlig anders: Die 5. bis 8. Klassen haben Schichtbetrieb von der ersten bis zur dritten beziehungsweise von der vierten bis zur sechsten Stunde. Die dritte Stunde der einen Gruppe und die vierte als Beginn der zweiten Gruppe sind inhaltlich identisch, damit sie aneinander anschließen können.

Die 9. und 10. Klassen beginnen ihre Schultage etwas später und haben von der 1. bis zur 4. beziehungsweise von der 5. bis zur 8. Stunde Unterricht; dann ist 15.05 Uhr erst Schluss, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Bettina Grothe das schwierige Modell. Weil es keine Essensversorgung gibt, konnte man wenigstens die Pausen zwischen den Blöcken kürzen. Die Klassen haben vier Zugänge ins historische Gebäude und getrennte Bereiche auf dem Hof.

Karl-Foerster-Grundschule: drei Stufen zur selben Zeit

Auch die Karl-Foerster-Grundschule am Rande Bornstedts ist ein historisches Haus, und das mit vier Klassen pro Jahrgangsstufe. Dank dreier Etagen ist eine Separierung machbar; es sind immer nur drei Klassenstufen zur selben Zeit da. Wie die stellvertretende Leiterin Solveig Wallroth sagt, kommen die Schüler zwei Mal pro Woche, hier aber an direkt folgenden Tagen, wie das Ministerium das wollte. Die 2. Klassen etwa sind montags und dienstags dran.

Priesterweg-Grundschule: Tageweise andere Klassenstufen

Die Grundschule am Priesterweg in Potsdam. Quelle: Archiv

Wieder anders macht es die Priesterweg-Grundschule in Drewitz, wo die 1. und 2. Klassen auf den Montag und den Dienstag, die 3. und 4. auf Mittwoch und Donnerstag und die 5. und 6. auf den Freitag „gebucht“ sind. Weil die Räume der modernisierten Schule das erlauben, haben die Ältesten zwei Mal die Woche auch zwei Stunden Unterricht am Nachmittag.

Montessori-Schule: Drittelung der Klassen

Verschieden geteilt sind die Klassen der Montessori-Schule in Potsdam-West. Die Drittelung der Klassen 1 bis 3 senkt die Gruppenstärke auf acht bis neun Schüler, die Montag und Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sowie Freitag und Montag kommen. Die 4. bis 6. Klassen sind halbiert auf zwölf Kinder und täglich da. Die Stufen 9 und 10 machen viel an außerschulischen Lernorten und viel im Freien. „Da liegen dann mal die Matten um die Tischtennisplatten herum; die Schulsachen sind ausgebreitet“, berichtet Direktor Sebastian Raphael.

Von Rainer Schüler