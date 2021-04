Potsdam

Die neuen Lockerungen angesichts sinkender Corona-Inzidenzen haben in Potsdam viele überrascht. Während Einzelhändler die Gelegenheit nutzen und ab Mittwoch, den 14. April, öffnen, sind Museen, Schlösser und Gedenkstätten in der Landeshauptstadt zurückhaltend. Nur wenige wollen öffnen, ein Überblick für Kultur- und Geschichtsfreunde.

Museum Barberini

Auch das Museum Barberini öffnet wieder – allerdings erst frühestens am Sonnabend. „Wir brauchen für die Planung des Sicherheitspersonals noch zwei bis drei Tage, so dass wir voraussichtlich am Samstag wieder öffnen werden“, erklärt Barberini-Sprecher Achim Klapp der MAZ. Es gilt weiterhin die starke Begrenzung der Besucherzahlen. „Wir werden wie auch bei der Wiedereröffnung im März immer 20 Besucher mit vorab gebuchten Online-Tickets alle 15 Minuten einlassen“, so Klapp. So können etwa 660 Besucher pro Tag in die laufende Ausstellung „Rembrandts Orient“ - weniger als ein Drittel des üblichen Aufkommens bei einer großen Publikumsausstellung in Potsdams besucherstärksten Museum.

Die Tickets werden ab Sonnabend onine angeboten – immer für bis zu drei Tage im Voraus. Ein Spontanbesuch ist damit nicht möglich. Mit der Begrenzung auf drei Tage will das Museum auf eine mögliche „Notbremse“ schnell reagieren können. Damit nicht alle Tickets sofort ausverkauft sind, werden sie über den Tag verteilt freigeschaltet. Reinschauen lohnt sich also immer wieder.

Hier gehts zum https://shop.museum-barberini.de/#/tickets?lang=de

Museum Fluxus+

Das Museum Fluxus+ in der Schiffbauergasse öffnet ab Donnerstag. „Es ist nur einer bestimmten Anzahl von Besucherinnen gestattet sich gleichzeitig in einem Zeitfenster in unseren Räumlichkeiten aufzuhalten“, erklärt Andrea Podzun vom Museum auf MAZ-Anfrage. Eine Anmeldung per Email oder Telefon ist für den Besuch in einem bestimmten Zeitfenster zwingend notwendig. Zudem bittet man um bargeldlose Bezahlung.

Kontakt: info@fluxus-plus.de / 0331 6010890 www.fluxus-plus.de

Filmmuseum Potsdam

Das Filmmuseum Potsdam öffnet am kommenden Dienstag – allerdings ganz unabhängig von den ab Mittwoch geltenden Lockerungen. Der Grund: Ende März wurde eine Schließung der Museen in Brandenburg bis zum Sonntag, 18. April angekündigt und vom Filmmuseum auch über alle Kanäle kommuniziert. „Daran werden wir uns halten, um unsere Besucher nicht unnötig zu verwirren“, erklärt Direktorin Christine Handke. Weil das Filmmuseum Montags sowieso geschlossen hat, öffnet man erst am Dienstag wieder. Zudem war die Besucherzahl schon bei der kurzen Öffnung von Mitte bis Ende März nur „überschaubar“.

Weil ein ständiger Wechsel zwischen einer tageweise Öffnung und Schließung des Museums nicht praktikabel sei, fordert Handke eine längerfristige Strategie, „die sich nach Möglichkeit nicht ausschließlich nach den Inzidenzzahlen richtet, sondern die Sicherheit in den Räumlichkeiten per genehmigtem Hygienekonzepts zugrunde legt.“ Sie verweist auf Baumärkte oder Gartencenter, die mit ihren Sicherheitskonzepten in den vergangenen Wochen auch durchgängig geöffnet waren. Die dort angesetzten Maßstäbe hält Handke angesichts der Hygienekonzepte und Einlassbegrenzung auch für Museen sinnvoll.

Wer das Filmmuseum ab Dienstag besuchen will, muss folgendes beachten: Für die Dauerausstellung „Traumfabrik - 100 Jahre Film in Babelsberg“ und die Familienausstellung „Mit dem Sandmann auf Zeitreise“ stehen 90 Minuten lange Zeitfenster zur Wahl. Das Anmeldetelefon ist täglich außer Montag von 10 Uhr bis 18 Uhr unter 0331/2718112 erreichbar. Die ersten Buchungen sind ab Freitag möglich. Mehr Infos – auch zum Online-Filmangebot – unter www.filmmuseum-potsdam.de.

Potsdam-Museum und Naturkundemuseum

Das Potsdam-Museum und das Naturkundemuseum öffnen erst bei niedrigeren Infektionszahlen, erklärt die Stadt. „In dieser Woche ist noch keine Öffnung der kommunalen Potsdamer Museen geplant. Bei dieser Entscheidung der Landeshauptstadt steht der Infektionsschutz im Vordergrund“, so eine Sprecherin. Eine Öffnung der Museen komme erst in Betracht, „wenn valide und ausreichend niedrige Infektionszahlen vorliegen, die eine sichere Wiedereröffnung ermöglichen“.

Sanssouci und die Potsdamer Museumsschlösser

Die Schlossparks der Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) sind weiterhin geöffnet, die Schlösser selbst bleiben aber zu. „Vor dem 1. Mai werden keine Schlösser öffnen. Welche das genau sind, werden wir noch bekannt geben“, erklärte SPSG-Sprecher Frank Kallensee auf Anfrage.

„Wir brauchen für das Sicherheitspersonal immer einen Vorlauf von mindestens drei Wochen“, begründet er dies. Der SPSG gehe es auch nicht um einen „Überbietungswettbewerb“, wer zuerst öffnet, sondern um eine verantwortliche Öffnung für Mitarbeiter und Besucher.“ Es gebe aber auch wirtschaftliche Aspekte. „Wenn wir öffnen, wollen wir das mit einer Aussicht auf Dauer tun“, so Kallensee. Weil sich die Schlösser teils in Berlin, teils in verschiedenen Landkreisen Brandenburgs befinden, ist eine Planung besonders schwer. Angesichts der hohen Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin könne etwa Schloss Rheinsberg derzeit gar nicht geöffnet werden.

Von Peter Degener