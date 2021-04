Potsdam

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt Potsdam ist mit einem Wert von 63,77 den vierten Tag in Folge unter der kritischen Marke von 100 geblieben. Bleibt das auch am heutigen Freitag, am Samstag und Sonntag so, muss sich die Stadt darauf vorbereiten, Mitte kommender Woche die Corona-Notbremse zu lockern. Das sieht die Landesverordnung vor.

Das dort vorgeschriebene Prozedere gestalte sich folgendermaßen: Liegt die Inzidenz an drei Tagen über 100 ist die Notbremse zu ziehen. Das hat Potsdam am 31. März getan – Tag 1 des Notbremsen-Lockdowns. Dieser gilt für mindestens 14 Tage – in Potsdam also mindestens bis 13. April. Entscheidend sind Tag 10, 11 und 12 des Lockdowns – für Potsdam sind das der bevorstehende Freitag, der Samstag und Sonntag. Liegt die Inzidenz an diesen Tage unter 100, ist die Notbremse ab dem 15. Tag zu lösen – also am Mittwoch, den 14. April.

Aber: Wie verlässlich sind die aktuellen Infektionszahlen und die resultierende Inzidenz? Es ist kein Geheimnis, dass Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) seit dem Oster-Knick mit Skepsis auf die Statistik schaut und betont, dass das Lagebild nicht eindeutig sei. Der Grund: Über die Feiertage waren Arztpraxen vier Tage lang geschlossen, Labore waren nur eingeschränkt tätig. Es ist also möglich und gilt auch als wahrscheinlich, dass Infektionen später als üblich festgestellt und gemeldet werden. „Die Erfahrungen zeigen, dass wir das tatsächliche Geschehen erst mit sieben bis zehn Tagen Verzögerung sehen“, sagt Schubert. „Daher müssen wir sehr genau beobachten, wie sich die Lage entwickelt.“ Er habe im Verwaltungsstab daher die Entscheidung getroffen, dass es bis Ende der kommenden Woche eine tägliche Bewertung der Lage geben wird – „bis wir ein austariertes Lagebild haben“. Die Stadt bereite sich darauf vor, im Falle eines Anstiegs von Werten der Potsdamer Ampel sofort zu reagieren. Derzeit steht die Corona-Ampel auf Gelb.

Kitas in Potsdam bleiben geöffnet

Grundlage für Potsdams Vorgehen in der Pandemie bleibe bis auf Weiteres die Eindämmungsverordnung des Landes und die Maßnahmen des Potsdamer Konzeptes „Öffnen aber sicher“. Das bedeutet: Die Kitas bleiben geöffnet und die Grundschulen bleiben im Wechselmodell, aber die weiterführenden Schulen kehren mit Ausnahme von Abschluss- und Förderklassen am Montags ins Homeschooling zurück.

Im Zusammenhang mit Kita und Schule sind laut Stadt aktuell 19 Kinder sowie sieben Mitarbeitende positiv. 428 Kita-Kinder und Schüler sowie 81 Mitarbeitende befinden sich in Quarantäne – beinahe die Hälfte der stadtweit 1115 Quarantäne-Fälle.

Von Nadine Fabian