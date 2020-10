Potsdam

In Potsdam gilt ab Samstag eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen, wo der Mindestabstand nicht einzuhalten ist. Diese Nachricht machte heute die Runde unter Kunden und Geschäftsinhabern in der Potsdamer Innenstadt. Auf Wochenmärkten, wie am Bassinplatz, Nauener Tor oder Weberplatz ist während der Öffnungszeiten das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Rund um den Potsdamer Hauptbahnhof muss immer eine Maske getragen werden. Auf der Brandenburger Straße gilt die Regel von 9 bis 19 Uhr. Der Beschluss der Landeshauptstadt tritt vorerst bis zum 2.November in Kraft.

Wie stehen Händler und Passanten auf der Brandenburger Straße zu der Regelung: Hält das in Zukunft vom Einkaufsbummel ab? Fürchten die Ladenbesitzer, dass weniger Kundschaft auf der Straße ist? Die MAZ hat nachgefragt.

Alvine Wagner, Verkäuferin am Schmuckstand. Quelle: Jennifer Bongards

„Die Maske hindert die Menschen nicht am Kaufen“

Alvine Wagner, die ihren selbst gemachten Schmuck am Freitag und Samstag an einem Stand verkauft, sagt: „Ich bin absolut für eine Maskenpflicht. Das ist wirklich das geringst Übel, was wir jetzt haben.“ Corona habe zwar furchtbare Auswirkungen auf ihr Geschäft, das Kaufverhalten der Kunden habe sich verändert – aber Grund dafür sei nicht die Maskenpflicht, sagt sie. Denn mittlerweile sei die Maske „Normalität“ und „Accessoire“ geworden.

„Ich glaube schon, dass es wirkt“, sagt sie. In Gegenden in der „strikt und konstant“ Masken getragen wurden, habe sich das auf die Infektionszahlen ausgewirkt.

Sandy Krymchenko, Inhaber der „Subway“-Niederlassung in der City. Quelle: Jennifer Bongards

„Die Menschen gehen eh schon wenig spazieren“

Ähnlich sieht es auch „Subway“-Filial-Inhaber, Sandy Krymchenko. „Wir denken nicht, dass die Maskenpflicht auf der Straße eine größere Auswirkung hat, als Corona eh schon hat“, sagt er. Die Leute gingen wegen des Virus weniger spazieren, nicht weil sie Masken tragen müssten, sagt der Verkäufer.

Die Vorsitzende der AG Innenstadt sieht die Maskenpflicht für die Brandenburger Straße kritisch. „Ich bin nicht dagegen, Maske zu tragen. Aber hier sind wir unter freiem Himmel – zwar auf einer belebten, aber auch breiten Straße“, sagt Bärgel Schälicke. Sie fürchte, dass sich Kunden von der erweiterten Maskenpflicht abschrecken lassen, räumt aber ein, dass man dazu noch keine Erfahrungswerte habe

„Ich finde es gut, weil ich jeden Tag hier lang laufe“

Auch bei den Passanten kommt die neue Regelung weitgehend positiv an. Babette Liebner arbeitet im Gesundheitswesen und kennt es bereits Abstandsregeln einzuhalten, um Patienten und Kollegen zu schützen. „Ich finde es gar nicht schlecht, da es in der Brandenburger auch relativ voll ist“, sagt sie. Die Gastronomen breiten sich über die Fußgängerzone aus, um Abstände einzuhalten, „was man ja auch verstehen kann, sagt die 55-Jährige, die täglich über die Fußgängerzone zur Arbeit muss.

„Alle tragen Masken und trotzdem gibt es Rekordzahlen“

Philipp Schumacher wundere sich indes über den Zusammenhang über das Tragen der Masken und der Infektionszahlen. „Ich war in Italien, da tragen alle Masken auf der Straße und trotzdem gibt es Rekordzahlen“, sagt er. Die Menschen rund um Mailand seien von der ersten Welle und den erschreckenden Bildern besonders aufmerksam. „Trotzdem haben sie Höchstzahlen – und ich habe nur Leute mit Maske gesehen“, sagt er: „Da verstehe ich nicht, wie man sich anstecken kann.“

„Das ist schon in Ordnung, aber das müsste überall sein“

Christine Klink sagt, sie verstehe nicht, warum diese Regel nur in bestimmten Gebieten und nur zu bestimmten Zeiten in Kraft tritt. „Das sollte konsequent, sieben Tage die Woche, ohne Ausnahmen und überall sein, dann wäre es glaubwürdig“, sagt sie. Eine Maskenpflicht für ganz Deutschland, sobald man das Haus verlasse, sagt sie, sei verständlich, aber „das Regionale und mal hier und mal da“ nicht.

Von Jennifer Bongards