Corona-Medikament Remdesivir: Das halten die Potsdamer Kliniken vom Hoffnungs-Präparat

Ursprünglich war das Medikament gegen Ebola entwickelt worden, doch inzwischen ist der antivirale Wirkstoff Remdesivir zum weltweiten Hoffnungsträger gegen das Coronavirus geworden. Offiziell ist es zur Behandlung von Covid-19 zwar noch nicht zugelassen, doch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat ihre Empfehlungen für den begrenzten Einsatz des Wirkstoffs vor wenigen Tagen ausgeweitet. Ob der Einsatz damit auch in Potsdamer Kliniken denkbar ist? Die MAZ hat im städtischen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ sowie im St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer nachgefragt.

Um es vorweg zu nehmen: Remdesivir kann bisher weder im Bergmann-Klinikum noch im St. Josefs-Krankenhaus eingesetzt werden. „Das Medikament ist in Deutschland und in Europa aktuell nicht zugelassen“, erklärt Theresa Decker, Sprecherin des Bergmann-Klinikums. Weltweit werde Remdesivir bisher nur „im Rahmen von Studien“ in einigen Kliniken eingesetzt. „Das Klinikum Ernst von Bergmann gehört nicht dazu.“

Positive Signale aus der Uniklinik Köln

Wie lange es noch dauert, bis das Medikament offiziell eingesetzt werden darf, ist offen. Aus dem Universitätsklinikum Köln, wo man Remdesivir im Rahmen von Studien testet, gibt es allerdings positive Signale. Der dortige Leiter der Infektiologie, Gerd Fätkenheuer, sagte dem Kölner Stadtanzeiger, das Präparat „werden wir binnen Wochen oder weniger Monate zur Verfügung haben“. Und: „Wir können sagen: Remdesivir wirkt.“ Das Medikament habe bei einer schweren Covid-19-Erkrankung den schweren Verlauf abgemildert und verkürzt.

Auch in Potsdam beobachten die Mediziner Nachrichten wie diese genau. „ Remdesivir ist sicherlich das Medikament mit den größten Erfolgsaussichten in der Behandlung von SARS-COV-2-Patienten“, sagt der Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am St. Josefs-Krankenhaus, Dr. Torsten Schulze, auf MAZ-Anfrage. Man beobachte die Entwicklung, studiere die entsprechende Literatur und sichte alle neuen Entwicklungen. „Ob Remdesivir das heiß ersehnte Medikament ist, das gegen Covid-19 hilft, bis ein Impfstoff gegen Sars-CoV-2 entwickelt wurde, dürften die kommenden Monate zeigen.“

Strategie zum Umgang mit schwerkranken Corona-Patienten

Selbst bei schwer erkrankten Covid-Patienten darf das Krankenhaus das Medikament bisher allerdings nicht einsetzen. „Wir sind als Grund- und Regelversorger nicht die Klinik, die im Rahmen einer sogenannten zulassungsüberschreitenden Anwendung klinische Studien mit dem Medikament durchführen kann“, so Schulze. Das finde eher an Universitätskliniken oder Krankenhäusern mit höheren Versorgungsstufen statt.

Dennoch verfolge man mit dem „SAVE Netzwerk Berlin/ Brandenburg die Strategie, schwerkranke Sars-CoV-2-Patienten in Zentren – also Kliniken mit den höheren Versorgungsstufen 2 und 3 – zu konzentrieren. Dort stünde „eine fokussierte Behandlung mit allen Möglichkeiten“ zur Verfügung. „Hier kommen dann auch hoffentlich bald wirksame Mittel gegen Covid-19 zum Einsatz“, so Schulze.

Von Anna Sprockhoff