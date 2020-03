Mehr Beatmungskapazitäten und schnellere Tests in Potsdam angekündigt

Potsdam

Bislang dauert es vier bis fünf Tage, bis das Ergebnis eines in Potsdam durchgeführten Corona-Tests vorliegt. Diese Zeit soll sich in der kommenden Woche deutlich verbessern. Die Stadt Potsdam arbeitet gerade mit Laboren in der Umgebung zusammen, deren chemische Testgeräte auf Corona-Tests umgestellt werden und dann für die hier genommen Abstriche zur Verfügung stehen sollen.

Schnellere Ergebnisse in den nächsten Tagen

„Es dauert bisher solange, weil alle Abstriche ins Referenzlabor nach Berlin kommen, die bisherigen fünf Tage müssen wir deutlich unterbieten“, erklärt Potsdams Amtsärztin Kristina Böhm auf Anfrage der MAZ am Sonnabend. Es gebe aber eine „große Solidarität“ unter den Chemielabors in der Region. „Wir haben deutlich mehr Laborkapazitäten in den letzten 48 Stunden generieren können“, sagte Böhm. Sie geht daher von einer Beschleunigung in den nächsten Tagen aus.

60 Tests am ersten Tag der neuen Screeningstelle am Stern

An der Untersuchungsstelle am St. Josefs-Krankenhaus hätten sich täglich zwischen 100 und 150 Menschen gemeldet. Bei der am Freitag eröffneten Screeningstation in der Pietschkerstraße 14-17 am Stern seien am ersten Tag 60 Abstriche durchgeführt worden.

Sie werde „in hohem Maße angenommen“, sagte Böhm. Sie bat allerdings darum, dass alle, die sich testen wollen lassen, dort „mit Vernunft und Respekt“ auftreten und „keine Diskussionen“ darüber führen, ob ein Test durchgeführt wird.

>>> Potsdam öffnet zweites Screening-Zentrum

Am städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikum stehe zudem kurzfristig ein eigenes Testgerät zur Verfügung. Dieses diene laut Böhm aber nicht den Tests aus den zwei Screeningcentern, sondern für die internen Tests für die Belange des Krankenhauses.

Kliniken wollen von 73 auf 120 Beatmungsplätze erhöhen

Zugleich werden die Kapazitäten für die Beatmung von schweren Corona-Fällen in Potsdam erweitert. „Wir werden 120 Beatmungsplätze für die Stadt Potsdam haben, wenn alle Lieferungen bestellter Geräte erfolgen“, erklärte Böhm. Das Bergmann-Klinikum habe derzeit 52 Plätze, am St. Josef-Krankenhaus seien es 21 Plätze. Durch laufende Umbauten im Bergmann-Klinikum steigt die Zahl bereits zum Ende der Woche um 24 Beatmungsplätze.

Zugleich fahren die Krankenhäuser medizinische Behandlungen und Operationen herunter, die verschoben werden können, „um zu bedienen, was uns durch die Covid-Infektionen erwartet“, erklärte Amtsärztin Kristina Böhm.

Lesen Sie auch:

>>>St. Josefs-Krankenhaus eröffnet eigene Corona-Station

>>>Corona: Oberlinklinik hilft mit Ärzten, Pflegern und Technik aus

>>>Corona in Potsdam: Die wichtigsten Infos in Kürze

Von Peter Degener