Corona: Mit diesem System managt Potsdam die Kontaktnachverfolgung

„In dieser Software erfassen wir alles, was mit Covid zusammenhängt. Auch Kontaktpersonen“, erklärt Potsdams Gesundheitsamtsleiterin Kristina Böhm und spricht dabei von EiIP, „Erfassung Infektionsfälle in Potsdam“. Die hauseigene IT-Abteilung habe seit April daran gearbeitet, mit dem System die hausinternen Prozesse abzubilden.

Mitterweile sind in EiIP bereits mehr als 6650 Fälle erfasst. Für die 6627 gespeicherten Personen – Infizierte, Kontakte und Verdachtspersonen – wurden neben Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse auch Vorerkrankungen, Beruf und besondere Merkmale aufgenommen, soweit bekannt. Vermerkt wird außerdem, ob die betroffene Person in einer Gemeinschaftsunterkunft in Verbindung steht und wenn, mit welcher. Über Notizen ist ein Monitoring der laufenden Fälle möglich – 52 025 davon waren am Dienstagnachmittag davon bereits angelegt, allein 1063 davon wurden am selben Tag angelegt.

Potsdam möchte keinen Weiterverkauf

Dafür verantwortlich sind derzeit 118 Sachbearbeiter, die Zugriff auf das System haben. Angelegt werden die Fälle von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes, doch auch die Hotline könne zugreifen und Notizen erstellen, so Böhm. Außerdem können Bescheide direkt aus dem System ausgedruckt werden, da die dafür notwendigen Informationen alle vorhanden sind. Das eigene System ermögliche es auch, ortsunabhängig zu arbeiten. Oracle habe sogar schon angefragt, ob es die Entwicklung weiterverkaufen könne, doch das habe Potsdam abgelehnt, so die IT-Abteilung.

Beigeordnete Brigitte Meier stellt einen aus ihrer Sicht großen Nutzen klar: „Ob man ein Indexfall, Kontaktperson ersten oder zweiten Grades ist, das ist ein Verwaltungsakt, der gerichtsfest sein muss. Und EiIP hilft uns, diese Entscheidung gut zu dokumentieren.“

Seinen Ursprung hat die Webanwendung, die auf einer Grundsoftware des Software-Riesen Oracle beruht, in einer Excel-Tabelle, in die zu Beginn alle relevanten Daten eingegeben wurden. Diese war jedoch nicht nur bald sehr voll, sondern wurde auch durch die zunehmende Anzahl von Bearbeitern immer fehleranfälliger. Das Programm, das seit April programmiert wurde und mittlerweile stabil laufe, könne auch von Mitarbeitern ohne medizinische Kenntnissen nach Einarbeitung benutzt werden.

SurvNet und Demis für Potsdam unzureichend

Über SurvNet können Gesundheitsämter ihre Zahlen an das RKI melden. Als Weiterentwicklung wurde das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (Demis) entwickelt, das die Daten aus Arztpraxen und Laboren bereits digital an die Gesundheitsämter senden soll. Mittlerweile wird es zwar laut Robert Koch Institut ( RKI) von 347 der 375 deutschen Gesundheitsämter genutzt, doch diese bekommen die Testergebnisse und Personendaten nach wie vor bevorzugt per Fax, in anderen Fällen telefonisch oder per E-Mail.

Die Rückmeldung von anderen Gesundheitsämtern sei daher, dass Demis entgegen der Anpreisungen keine Erleichterung sei. „Demis jetzt hochzuladen heißt nicht, dass es jetzt auch funktioniert und auf Knopfdruck Daten von A nach B gehen.“ Die Verpflichtung der Stadt bestehe ja zudem in erster Linie gegenüber des Landes, nicht des RKI, so Meier. „Ich glaube, die Erwartungshaltung an Demis war einfach zu hoch.“ Außerdem sei es nur eine Möglichkeit, Daten an das RKI zu melden, aber nicht, um Kontakte nachzuverfolgen. Dies – die Unterbrechung der Infektionsketten – hätte aber jetzt absolute Priorität. Daher werde es von Potsdam derzeit auch noch nicht genutzt. „Es ist eine Entscheidung zwischen Meldung versus Nachverfolgung und Dokumentation“, sagt Meier.

