Potsdam

Der Nikolaisaal Potsdam hält am Cari-Cari-Konzert mit dem Filmorchester Babelsberg am 3. November um 20 Uhr fest. Wie Geschäftsführerin Heike Bohmann am Donnerstag der MAZ sagte, kann die bundesweit beworbene Veranstaltung, die bereits Ersatz für ein wegen Corona abgesagtes Konzert ist, nicht ein zweites Mal ausfallen, auch wenn die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam seit mehreren Tagen über 100 liegt. Sie liegt derzeit bei 111,5. Im Vergleich zum Vortag sind 40 Infektionen mit dem Corona-Virus hinzu gekommen. Seit Beginn der Pandemie haben sich 8379 Menschen infiziert.

Gesundheitsministerium will Modellprojekt stoppen

Der Nikolaisaal hat vom Land ein Modellprojekt 2G+ genehmigt bekommen für Geimpfte, Genesene und vor Ort Getestete. Aber: Es darf nach Auskunft des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch wegen der gestiegenen Inzidenz so nicht mehr durchgeführt werden. Die Corona-Verordnung des Landes sieht ein Ende der Modellprojekte vor, wenn die Inzidenz in der Stadt mehr als drei Tage über 100 liegt. Das Kulturministerium als Projektträger sei informiert, so Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Geplant war in dem Modellprojekt, dass der Teil der Besucher ohne Impf- oder Genesenen-Nachweis vor dem Konzert und vor Ort zwei verschiedene Schnelltests durchlaufen. Das sollte durch die Universität Potsdam begleitet werden – und daran hält das Konzerthaus auch noch fest.

„Wir warten noch auf eine Entscheidung des Landes“, sagte Bohmann: „Im schlimmsten Falle könnten 70 Gäste nicht kommen.“ Man habe dann aber das Problem, alle Konzertbesucher zu kontaktieren, damit sie die Tests selber veranlassen können, allerdings dann auf eigene Kosten, was viele abschrecken könnte.

Nikolaisaal-Geschäftsführerin Heike Bohmann. Quelle: Julius Frick

Der Anteil der 2G-Kunden unter den 700 Gästen sollte einer früheren Mitteilung des Ministeriums zufolge zehn Prozent nicht übersteigen. Dann sollte es aber eine Pflicht zur Testung vor Ort für alle nicht Geimpften oder Nicht-Genesenen im Rahmen eines Modellprojekts geben. Das scheint nun hinfällig. „Die Kultur ist genug gebeutelt worden“, sagte Bohmann der MAZ: „Wir müssen auch mal die Chance haben, wieder aus dem Loch heraus zu kommen.“ Es gebe auch noch Karten für das „großartige Konzert“.

Karten blieben weiter gültig

„Cari Cari“ sind Stephanie Widmer (Gesang, Schlagzeug, Didgeridoo) und Alexander Kröck (Gesang, Gitarre), die zusammen mit dem Potsdamer Männerchor und dem Filmorchester Babelsberg auftreten. Es hatte ursprünglich schon am 17. September 2020 stattfinden sollen. Die Karten für das damals ausgefallene Konzert hatten ihre Gültigkeit behalte.

Mit seinem Mix aus atmosphärischen Morricone-Western-Gitarrensounds, Indie, Blues, Country und Rock ist das österreichische Duo, 2018 vom Musikmagazin „Rolling Stone“ zum „Newcomer des Jahres“ gekürt, inzwischen international steil durchgestartet und lässt auch ohne Leinwand jede Menge Bilder laufen.

Von Rainer Schüler