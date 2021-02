Potsdam

In den beiden Potsdamer Fällen von Ansteckung mit der britischen Corona-Mutation gibt es neue Erkenntnisse. Wie die Stadtverwaltung auf MAZ-Anfrage mitteilt, geht das Gesundheitsamt mittlerweile davon aus, dass es zu den Infektionen während einer Reise gekommen ist. Die beiden Betroffenen, nach MAZ-Informationen ein Potsdamer Paar, haben sich demnach nach ihrer Rückkehr zum Corona-Test in die Berliner Charité begeben. Dort wurde auch die Sequenzierung der Virus-Genome durchgeführt.

Trotz des Ausflugs nach Berlin haben die beiden Potsdamer nach ihrer Rückkehr offenbar nicht viele Menschen getroffen. Das Gesundheitsamt habe, so eine Stadtsprecherin, die Kontakte und den Bewegungsradius der Erkrankten ermitteln können. Die wenigen Kontaktpersonen seien ebenso wie die Betroffenen selbst in Quarantäne. Das Vorgehen ist nun weitgehend das übliche. Alle Personen in Quarantäne werden regelmäßig vom Gesundheitsamt angerufen.

Auch Kontaktpersonen getestet

Anders als sonst wurden aber die Kontaktpersonen ersten Grades auch allesamt auf das Virus getestet – dies geschieht normalerweise nur bei schwereren Verläufen von Covid-19. Bislang seien die Testergebnisse alle negativ, so die Sprecherin: „Sollte es ein positives Testergebnis bei den Kontaktpersonen geben, würde sich zwingend eine Genomsequenzierung anschließen.“

Unterdessen testen sich die rund 2500 Kita-Erzieher in der Stadt weiterhin zweimal wöchentlich mittels Spucktest auf eine Infektion. Seit der Öffnung der Kitas Anfang Februar sollen so Ausbreitungen verhindert werden. Fünf der Schnelltests haben bislang angeschlagen, in keinem Fall konnte der darauffolgende PCR-Test eine Ansteckung bestätigen. Ein Ergebnis steht noch aus.

Inzidenz liegt unter 40

Mit 16 gemeldeten Neuinfektionen am Donnerstag sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz in Potsdam auf 37,7. Zum Vergleich: Am 1. Februar lag sie noch bei 99, vor genau einem Monat gar bei 272. So sind 5038 Potsdamer seit Beginn der Pandemie an Covid-19 erkrankt, 216 davon haben die Infektion nicht überlebt. 66 Menschen werden in Potsdamer Krankenhäusern wegen einer Infektion behandelt, darunter 14 Intensiv-Patienten.

Die Corona-Ampel der Stadt seht auf Gelb, Einschränkungen der Potsdam-spezifischen Eindämmungsmaßnahmen sind daher derzeit nicht zu erwarten.

Von Saskia Kirf