Potsdam

Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum hat sechs Patienten außerhalb seines Covid-19-Trakts identifiziert, die mit der britischen Mutation des Coronavirus infiziert sind. Wo und wann sich diese Patienten mit B117 angesteckt haben, wisse man derzeit nicht, sagt Sprecherin Damaris Hunsmann.

Die auffälligen Proben habe man am Dienstag in das Partnerlabor nach Bielefeld gesendet, wo sie noch einmal genauer analysiert werden – mit den Ergebnissen dieser Genom-Sequenzierungen sei spätestens am Donnerstag zu rechnen. Dann stehe fest, ob und in welchem Zusammenhang die B117-Infektionen stehen – ob es sich um einen nosokomialen Ausbruch des mutierten Virus handelt. Das Bergmann selbst spricht derzeit von einem „Infektionsgeschehen im Potsdamer Klinikum“.

Potsdamer Klinikum verhängt für zwei Stationen einen Aufnahmestopp

Bei vier der B117-Betroffenen handelt es sich um Patienten der Neurologie, die anderen zwei waren Patienten auf einer anderen, vom Klinikum aber nicht näher bezeichneten Station. „Für beide Stationen gilt derzeit ein Aufnahme- und Verlegungsstopp“, sagt Damaris Hunsmann. Das bedeute aber nicht, dass jetzt am Klinikum zum Beispiel keine neurologischen Erkrankungen und Notfälle mehr behandelt werden – die Versorgung finde weiterhin statt, allerdings in den Räumen anderer Stationen. Alle sechs mit B117 Infizierten wurden laut Hunsmann umgehend auf die Covid-19-Station verlegt.

Das Labor des Klinikums führt in seinen Räumen in der Charlottenstraße sowohl die PCR-Diagnostik als auch die sogenannte Target-PCR-Diagnostik durch, bei der die ermittelten positiven PCR-Tests auf Mutationen untersucht werden. So war das Labor binnen 24 Stunden auf 24 britische Virusmutationen gestoßen.

Von acht infizierte Patienten stammen fünf aus Potsdam

Zu den sechs im normalen Krankenhausbereich entdeckten Fällen kommen zwei Direktaufnahmen in den Covid-19-Bereich des Klinikums hinzu. Dabei handelt es sich um Patienten, von denen man zwar bereits bei der Aufnahme wusste, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sind, bei denen aber erst jetzt festgestellt wurde, dass sie die britische Mutation in sich tragen. Woher die beiden Patienten ins Potsdamer Klinikum kamen, sagte Hunsmann nicht.

Ebenso ist unklar, woher die übrigen 16 Proben stammen. Das Labor des Klinikums werde von verschiedenen Kunden mit der Target-PCR-Diagnostik beauftragt, darunter sind das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt, Potsdamer Hausärzte, aber auch Praxen aus anderen Städten sowie andere Krankenhäuser. Man könne derzeit nicht sagen, wie viele Potsdamer unter den 24 neu entdeckten B117-Fälle sind. Sicher ist: Allein von den acht mit der Mutation infizierten Patienten stammen fünf aus der Landeshauptstadt.

Das Klinikum sei von dem Infektionsgeschehen auf den beiden Nicht-Covid-Stationen überrascht, räumt Hunsmann ein. Aber man sei vorbereitet: Das ausschließlich für die Fälle von identifizierten Virusmutationen gegründete VOC-Team habe bereits getagt und jeweils eine Einzelfallanalyse durchgeführt. „Ebenso wurden dezidierte Maßnahmen zur Bewältigung des Infektionsgeschehens eingeleitet“, so Hunsmann. Die Abstimmungen und Meldungen an das Gesundheitsamt seien erfolgt, auch die Herkunftsorte der beiden Covid-Direktzugänge seien informiert. Aktuell werden auf der Covid-Normalstation 19 Patienten und auf der Covid-Intensivstation zehn Patienten behandelt.

Von Nadine Fabian