Potsdam

Die Stadt plant, künftig alle positiven PCR-Tests über das Klinikum „Ernst von Bergmann“ auf Mutationen testen zu lassen. Das teilte die Pressestelle auf Anfrage mit. Insgesamt seien aktuell in Potsdam zwölf Fälle der britischen Variante B.1.1.7 bekannt. Drei sind in dieser Woche festgestellt worden. Laut Stadt sind die Infektionen aus PCR-Testungen von Montag zurückzuführen. Nach aktuellen Stand liegt der Anteil der Mutationen an der Gesamtzahl bei 5,88 Prozent.

Bei den 12 Fällen handele es sich ausschließlich um die britische Mutation B.1.1.7. des SARS-CoV-2 Virus, weitere Variationen seien bisher nicht nachgewiesen.

Nach Auskunft des Gesundheitsamtes unterscheiden sich die klinischen Verläufe aktuell nicht von denen, die mit dem SARS-Cov-2, dem so genannten Wildtyp, infiziert sind. Die betroffenen Personen befinden sich laut Stadt alle isoliert zu Hause. Bislang gebe es keine schweren Verläufe. Allerdings steckten sich wohl alle der drei neuen Betroffenen bei Kontaktpersonen mit der Mutante an.

Seit 18. Januar 173 positive PCR-Proben sequenziert

Wie das Klinikum „Ernst vom Bergmann“ mitteilt, sind vor Ort seit dem 18. Januar 173 positive PCR-Proben sequenziert worden. Bei den 173 sequenzierten PCR-Proben konnten laut Klinikum in elf Proben der Nachweise auf eine Variant of Concern (VOC) gefunden werden. Sechs davon waren von Potsdamer Bürgern. Bei dem Nachweis handele es sich ausschließlich um die britische Mutation B 1.1.7 des Corona–Virus.

Aus welchen Postleitzahl-Gebieten diese positiven Proben stammen, könne das Klinikum nicht sagen. „Das Labor Potsdam sequenziert als Dienstleister positive PCR-Proben der Patienten der Klinikgruppe „Ernst von Bergmann“, Proben für das Gesundheitsamts aber auch für Arztpraxen aus Potsdam, dem Land Brandenburg und Berlin“, heißt es vom Klinikum. Insbesondere bei den Proben der zuweisenden Arztpraxen sei nicht klar, wo die Patienten gemeldet sind.

