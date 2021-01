Potsdam

Die letzten Proben der ersten Testreihe zu Corona-Mutationen in Potsdam ist beendet: Es wurde keine Mutation bei den 22 Sars-CoV-2-Viren festgestellt – wie schon bei der ersten Runde Ende voriger Woche.

Proben aus Altenheim, Kita und Schule

Das teilt das Ernst-von-Bergmann-Klinikum auf MAZ-Nachfrage mit. Es handelt sich um die Ergebnisse der Tests von den am 21. Januar verschickten Proben aus einem Potsdamer Seniorenwohnheim, einer Potsdamer Kita sowie einer Potsdamer Schule. Wieder wurden sie in der Sequenzierungs-Abteilung der IIT Biotech GmbH in Bielefeld analysiert.

„Es konnte keine für die Verbreitung entscheidende Mutation von Sars-CoV-2 nachgewiesen werden“, so Kliniksprecherin Theresa Decker. Die weiteren Untersuchungsergebnisse des Potsdamer Labors stehen noch aus, werden jedoch in Kürze erwartet.

Voraussichtlich werden im Laufe der Woche weitere Proben zur Sequenzierung versendet. Eine Entwarnung bedeuten die ersten Ergebnisse nicht. Es werden verdächtige Stichproben untersucht.

Von MAZonline/axe