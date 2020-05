Schließung wegen Corona: Inselhotel in Potsdam hält Nachtwache gegen Einbrecher

Templiner Vorstadt

70 Leute hat Burkhard Scholz in Kurzarbeit geschickt, das gab es nie vorher. Sein Vier-Sterne-Hotel auf Hermannswerder ist seit sieben Wochen zu: leer, kühl, dunkel. Idyllisch ruhig liegt die Herberge am See, in der Nachbarschaft nur Forschungsfirmen und Gebäude der Hoffbauerstiftung, unbelebt des Nachts. Das macht dem Hoteldirektor Sorge: „Wir mussten schließen am 20. März und hatten wenig später sonderbare Anrufe um 23 Uhr und sogar vier Uhr früh. Die legten meistens gleich wieder auf“, erzählt er: „Einer aber blieb dran und wollte einen Übernachtungsgutschein kaufen, mitten in der Nacht.“ Tagsüber fuhren fremde Autos im Schritt-Tempo am Hotel vorbei; die Fahrer suchten augenscheinlich das Gelände ab, Fluchtwege wahrscheinlich nach einem Einbruch.

Der Chef und Freunde halten Wache

„Ich musste etwas tun“, sagt Scholz: „Wir haben tags jemanden im Haus und nachts.“ Die Nachtschichten übernahm er selbst, auch Freunde boten Hilfe an, Rudolf Ott etwa. Mit dem Chirurgen und Chefarzt des Evangelischen Waldkrankenhauses Spandau war die MAZ eine Nacht auf Wacht im „Geisterhaus“ am See.

Anzeige

Nur ein einziges Zimmer des Hotels ist nachts belegt, durch die Nachtwache. Quelle: Rainer Schüler

Weitere MAZ+ Artikel

Freitagabend, 22.30 Uhr: Zwei einsame Autos parken vor dem dunklen Gebäude. Im Foyer brennt ein Tischlicht; im zweiten Stock ist ein einziges Zimmer erleuchtet. Dort werden Ott und sein Hund Hank die Nacht verbringen und alle zwei Stunden etwa durch die Gänge und öffentlichen Räume streifen; die Zimmer sind ja abgeschlossen, die Mini-Bars geleert. Für Ott ist die Wache ein Abenteuer, und Hank sieht man die Neugier an, er beschnüffelt jede Ecke und lernt das fremde Gebäude vor allem mit der Nase kennen. „Ich könnte auch die ganze Nacht durchschlafen; Hank springt auf das leiseste Geräusch an“, sagt Ott: „Eine bessere Alarmanlage gibt es nicht.“ Der Professor hat sich Essen mitgebracht, denn die Küche ist geräumt und „eingemottet“; zwei Wochen hat man dafür gebraucht. Getränke gibt es noch: Ein Fass Bier ist noch nicht leer.

Lebensmittel wurden verschenkt

Vorräte wurden verschenkt an Bedürftige, die Scholz persönlich kennt, einen Babelsberger Künstler etwa, der mal ausgestellt hat im Hotel. „Diese Maler verkaufen ja nur sehr selten mal ein Bild; sie können davon überhaupt nicht leben. Ich war zutiefst erschrocken, welche Armut es gibt, mitten unter uns.“

Zur Galerie Schutz gegen Einbrecher und Pflege für die Technik: Rudolf Ott ist Chefarzt in Spandau, hält aber nachts oft Wache im Inselhotel auf Hermannswerder.

Scholz zeigt dem „Professor“ den Weg durch das Hotel, mehrere hundert Meter Gänge und Treppen. Man hört die Schritte kaum und sich selber in der Stille atmen. „Und den Fahrstuhl“, sagt der Direktor, „obwohl er steht. Die Stahlseile, die die Kabine halten, dehnen sich mit der Zeit ein wenig aus. Das System erkennt, dass der Lift zu tief hängt und zieht ihn wieder ein Stück hoch. Davon werd’ ich bei meinen Wachen wach.“

In den Gängen schalten Bewegungsmelder Lampen an, wenn jemand vorbei läuft. „Wenn ich selbst hier bin, habe ich das Foyer hell und laut Musik an“, sagt Scholz: „Vielleicht hält das ja schon Ganoven ab.“ Trotzdem hat er schon Unbekannte durch die Eingangsfenster spähen sehen.

Tiere werden gefüttert

Pferd und Esel im Außenstall werden von Ott gefüttert und getränkt.

Ein Mediziner wird bei der Nachtwache im Inselhotel zum Tierpfleger. Quelle: Rainer Schüler

Auf dem See prüft er die Sicherheit des neuen Sauna-Floßes. In der Küche stehen alle Schübe auf, Handtücher liegen über den Spülbecken, alles ist blitzblank geputzt. Ott muss Gashähne prüfen, ob sie dicht sind, und Wasserhähne aufdrehen, damit das Wasser nicht in den Rohren steht und gammelt.

Überall müssen Wasserhähne zeitweilig aufgedreht werden, damit das Wasser in den Leitungen nicht steht und gammelt. Quelle: Rainer Schüler

Im Spa-Bereich lässt er kurz die Holzwanne einlaufen; in allen Becken und Duschen muss Wasser fließen und abfließen. Gespült wird jeden Tag, sogar die Zapfanlagen an den Tresen des Hotels. Und der Pool ist immer noch gefüllt. „Würde man ihn ablassen, nähme die Pump- und Filtertechnik Schaden“, erklärt Scholz und zeigt dem Freund, welche Geräte er da überprüfen muss. Die Schwimmbadtechnik läuft seit Wochen ohne Nutzer; das kostet Strom. Wenigsten an der Heizung konnte man sparen: Im abgedeckten Außenpool, dem besten Stück des Spa, hat es nur noch 19 oder 20 Grad statt 30. Das Blockheizkraftwerk des Hotels wärmt die unterste Etage des Hotels nur mäßig auf, die obere gar nicht.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

176 Betten hat das Haus. Im März und April hätte die Auslastung bei 85 Prozent gelegen: „Diese Monate hätten uns total Kraft gegeben“, sagt Scholz: „Jetzt haben wir keine Einnahmen, aber laufende Kosten und Millionenkredite abzuzahlen.“ Zur Überbrückung braucht er einen weiteren Kredit. 500.000 Euro musste er sich leihen bei seiner Hausbank, „vorerst“, wie er sagt: „Kann sein, dass das nicht reicht.“

Wiedereröffnung mit Bangen

Am „magischen Montag“, dem 25. Mai, darf er das Haus wieder öffnen für Übernachtungen; das Restaurant öffnet schon vorher: Am 16. und 17. Mai von 12 bis 18 Uhr wird man im Probebetrieb mit nur zwei Vorspeisen, drei Hauptgerichten und ein paar Desserts testen, wie die Gäste es hinnehmen, von einem Kellner mit Mundschutz und Gummihandschuhen bedient zu werden.

Alle Tresen im Hotel sind „eingemottet“. Aber die Schnaps- und Bierflaschen sind nicht geleert. Quelle: Rainer Schüler

„Wir haben eine gewisse Freiheit zurück gewonnen“, sagt Scholz, „müssen sie aber teuer bezahlen.“ Kellnern ist eben deutlich kostenintensiver als Buffetbetrieb: „Die Wirtschaftlichkeit ist uns entzogen. Wir brauchen viel Personal für wenig Umsatz. Ich weiß nicht, ob das durchzuhalten ist.“

Konferenzbetrieb komplett verloren

Zwei Drittel seiner Umsätze macht das Hotel mit dem Konferenzbetrieb, doch den gibt es auf unabsehbare Zeit nicht mehr. Zwar darf man ab dem 25.5. wieder alle Zimmer belegen, doch die halbierte Gastronomie hält da nicht mit. „Wir überlegen einen Schichtbetrieb beim Essen“, sagt Scholz.

Von Rainer Schüler