Potsdam

Ohne Bewilligung in die Kita-Notbetreuung: So unbürokratisch will die Stadt Potsdam den Wochenstart für Eltern gestalten.

Erste Erleichterung für Alleinerziehende

Erst am Freitag hatte die Stadt Erleichterungen für bestimmte Elterngruppen festgelegt. Denn ab dem 11. Januar dürfen Alleinerziehende von Krippen- und Kindergartenkindern, die auch allein leben, die Notbetreuung der Kitas in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist, dass die Kinder auch nicht anderweitig betreut werden können.

Anzeige

Lesen sie auch:

Dies war allerdings sehr kurzfristig. Vor allem: Die eigene Verwaltung kann übers Wochenende die entsprechenden Anträge nicht bearbeiten. Unter anderem deswegen teilte Jugendbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) am Sonntag per Twitter mit, dass der Einstieg am Montag auch ohne bewilligten Antrag möglich ist.

„Falls Sie noch keinen Antrag gestellt haben beziehungsweise noch keinen Bescheid haben“, schrieb Aubel an die Adresse der Eltern, „gehen Sie mit dem ausgefüllten Antrag in die Kita.“ Wenn man berechtigt ist, die Notbetreuung zu nutzen, müssen die Kinder aufgenommen werden – unter dem Vorbehalt, dass die Stadt nachträglich noch zustimmen muss.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dies gelte aber nur „für die Woche 11. bis 15. Januar“, so Aubel weiter, und allein für die Notbetreuung in Krippen und Kindergärten, nicht in Horten oder Schulen.

Ohne Bewilligung : Das gilt für alle Eltern

Auf MAZ-Nachfrage konkretisierte die Beigeordnete, dass die Erleichterung, ohne Bewilligung die Kita-Notbetreuung zu nutzen, nicht nur für Alleinerziehende, sondern für alle Eltern gilt. Dann sei aber Voraussetzung, dass der Antrag oder die E-Mail der Antragstellung in der Kita vorgelegt wird, wenn man sein Kind dort abgeben möchte, erklärte Aubel weiter.

Von Alexander Engels