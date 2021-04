Potsdam

Potsdam wird ab Mittwoch die Corona-Maßnahmen lockern. Obwohl Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) seine Unzufriedenheit mit der Landesverordnung zur Eindämmung der Pandemie mehrfach lautstark geäußert hatte, muss er den Regeln nun folgen. 

Verkündung im Amtsblatt am Dienstag

Und die besagen: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz lange genug unter 100 liegt, müssen die Geschäfte des Einzelhandels ebenso wieder öffnen dürfen wie Museen und Gedenkstätten. Private Treffen in Potsdam dürfen ab Mittwoch wieder mit insgesamt fünf Personen aus zwei Haushalten stattfinden. Außerdem ist der Sport im Freien wieder mit bis zu zehn Personen erlaubt, wenn es sich um kontaktfreie Sportarten handelt und die Namen der Teilnehmer dokumentiert werden, bei Kindersport sind sogar 20 Aktive erlaubt.

Am Dienstag sollen diese Lockerungen, die eine Rückkehr zu den geltenden Maßnahmen vor dem Ziehen der so genannten Notbremse bedeuten, im Amtsblatt veröffentlicht werden. Am 31. März hatte die Landeshauptstadt bereits erfolgte Lockerungen zurücknehmen müssen, weil die Infektionszahlen gestiegen waren: Als Grenze gilt dabei derzeit ein Inzidenzwert von 100. Ende März hatte dieser Wert erstmals in der dritten Infektionswelle an drei Tagen hintereinander so hoch gelegen.

Keine Testpflicht im Einzelhandel

Der Einzelhandel, der zuvor Shopping mit Termin – teils zusätzlich nur für Kunden mit aktuellem negativen Coronatest – anbieten durfte, musste seine Türen in Potsdam damals wieder schließen, auch Kontakte, Sport und die wenigen erlaubten Erleichterungen für die Kultur wurden zurückgefahren. Nun soll es keine Testpflicht mehr für den Einzelhandel geben, „da man aktuell in zwei Nachbarlandkreisen ohne aktuellen Schnelltest einkaufen gehen kann“, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Das Potsdamer Verwaltungsgericht hatte die Testpflicht allerdings auch schon zumindest im Fall eines Händlers für nicht rechtens erklärt.

Klar war von vornherein, dass die Verschärfungen zunächst für mindestens 14 Tage gelten und nur dann in die Verlängerung gehen, wenn die Inzidenz zum Ende dieser Zeit weiter über 100 liegt.

Acht Tage unter 100er-Inzidenz

Dies ist nun nicht mehr der Fall. Die am Montag gemeldeten fünf Neuinfektionen sorgen für eine Inzidenz von 71; es ist der achte Tag in Folge, an dem dieser Wert unter der 100er-Marke bleibt. Trotzdem befürchtet Potsdams Oberbürgermeister, die Lockerungen könnten nicht von Dauer bleiben. Aus Rathauskreisen heißt es, er sei unzufrieden und habe versucht, auf das Land Brandenburg einzuwirken, um die verpflichtenden Lockerungen nicht umsetzen zu müssen. Auf seinem Twitterkanal bezeichnete Schubert den durch die Landesverordnung erzwungenen Mechanismus als „Unsinn“.

Zwar haben die Potsdamer Kliniken noch Kapazitäten auf den Covid-Stationen – das kommunale Klinikum Ernst von Bergmann könnte deren Zahl kurzfristig sogar deutlich aufstocken – aber auch hier fällt auf, dass die Corona-Patienten sukzessive mehr werden. Am Montag meldete die Stadt 27 Patienten mit Covid-19. Das Bergmann-Klinikum selbst teilt mit, zwölf Covid-Patienten intensivmedizinisch zu behandeln.

Von Saskia Kirf