Potsdam

Auch am Donnerstag gelten in Potsdam die gleichen Regeln wie in den vergangenen Tagen, es wird keine neuen Einschränkungen geben wie in der Corona-Notbremse geben. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag mit.

Stadt will Hin und Her vermeiden

Zum Hintergrund: Der Bundestag wird vermutlich am heutigen Mittwoch das geänderte Infektionsschutzgesetz (IFSG) beschließen. Am Donnerstag wird voraussichtlich der Bundesrat zum IFSG seine Entscheidung treffen und es ist wohl damit zu rechnen, dass die neue Fassung des IFSG anschließend in Kraft tritt. Bis dahin gilt noch die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg. „Übergangsvorschriften sind uns nicht bekannt“, so Stadtsprecher Jan Brunzlow.

Folgende Situation entsteht dadurch für die Landeshauptstadt Potsdam: Potsdam hat heute den dritten Tag oberhalb der Grenze von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohnende in sieben Tagen gelegen. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung durch die LHP würde damit die Notbremse greifen. Damit würde die Stadt Potsdam den Einzelhandel wahrscheinlich für ein bis zwei Tage (Donnerstag; Freitag) schließen, um dann nach dem neuen IFSG wohl ab Samstag mit Terminvereinbarung und Testung wieder zu öffnen bis gegebenenfalls ein Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von größer 150 erreicht ist. Dieses Verfahren würde zu erheblichem Unverständnis und zu mehr Verwirrung führen.

Es ergeben sich Auslegungsspielräume

Da nach der Eindämmungsverordnung die Bekanntmachungspflicht erst ab einer Inzidenzüberschreitung nach mindestens drei Tagen besteht und auch die Belastung der Krankenhäuser zu beachten ist, ergeben sich jedoch Auslegungsspielräume.

„Wir haben daher heute das Land Brandenburg angefragt, ob die in Potsdam in den vergangenen Tagen bestehenden Regeln fortgesetzt werden dürfen, bis das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft getreten ist“, so Brunzlow. Wir warten bis zu einer Entscheidung und Veröffentlichung strengerer Regeln auf eine Rückmeldung des Landes zu dieser Frage.

Von Saskia Kirf