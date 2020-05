Nur eine Corona-Neuinfektion in Potsdam am Montag

Potsdam

Das Gesundheitsamt in Potsdam stellt eine leichte Entspannung bei der Anzahl der mit Covid-19-Infizierten in der Landeshauptstadt fest. In den vergangenen 24 Stunden habe es nur eine Neuinfektion mit Corona gegeben, teilte die Behörde am Montagnachmittag mit. Das sei der vierte Tag in Folge mit drei oder weniger registrierten Neuinfektionen. Zudem steige die Anzahl der Genesenden. Derzeit gelten insgesamt 242 ehemals an Corona erkrankten Potsdamer als wieder gesund.

Auch in den Kliniken der Landeshauptstadt entspanne sich die Situation. Lediglich fünf Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, werden aktuell auf der Intensivstation im Klinikum Ernst von Bergmann betreut. Im St. Josefs Krankenhaus gebe es keine Intensivbehandlung mehr. Insgesamt werden 45 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, behandelt – davon 26 im Bergmann und 19 im St. Josefs.

Seit Februar haben sich den Angaben zufolge 602 Bürger in Potsdam nachweislich mit dem Virus infiziert. Aktuell befinden sich 424 Potsdamer in häuslicher Quarantäne. Insgesamt 46 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind in Potsdam seit Februar gestorben. 29 mit dem Coronavirus infizierte und in Potsdam Verstorbene kamen nicht aus der Landeshauptstadt.

