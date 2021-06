Potsdam

In den Potsdamer Krankenhäusern wird einmal mehr um Corona-Prämien gestritten. Am kommunalen Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden sich viele Mitarbeiter bei der nächsten Gehaltszahlung über eine Zulage in Höhe von 650 Euro freuen dürfen, andere gehen leer aus: Der Bonus wird ausschließlich an Angestellte des Mutterkonzerns gezahlt.

„Alle Beschäftigten“ – viele sind nicht mitgemeint

Damit werden am Bergmann-Klinikum etwa Reinigungskräfte, Catering-Mitarbeiter und Diagnostiker nicht für ihren Einsatz in der Pandemie belohnt. Eine interne Hausmitteilung, die der MAZ vorliegt, informiert die Klinikums-Angestellten darüber.

Der Betriebsrat und die Geschäftsführung haben sich demnach darauf geeinigt, dass „alle Beschäftigten des Klinikums“ eine ihrer Juni-Abrechnung eine Einmalzahlung erhalten – was bedeutet, dass die Kollegen der Service- und Tochterunternehmen nicht mitgemeint sind. Am Standort Potsdam arbeiten insgesamt 3470 Mitarbeiter, aber 2400 davon sind direkt im Klinikum angestellt.

450 Millionen vom Bund

Grundlage der Bonuszahlung ist ein neuer Passus im Krankenhausfinanzierungsgesetz, der von der Pandemie besonders belastete Krankenhäuser zu dieser Sonderleistung befähigt. Ausdrücklich sollen nicht nur medizinische Mitarbeiter belohnt werden, sondern vielmehr „auch andere Beschäftigte für die Zahlung einer Prämie ausgewählt werden, die aufgrund der Versorgung von mit dem Coronavirus infizierten Patientinnen und Patienten besonders belastet waren“.

450 Millionen Euro stellt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für rund tausend Kliniken in ganz Deutschland zur Verfügung, 34 Häuser in Brandenburg, darunter das Bergmann-Klinikum und auch das von den Alexianern betriebene St.-Josefs-Krankenhaus, sind dabei. Sie erhalten insgesamt mehr als elf Millionen Euro zur Weitergabe an das Personal. Was übrig bleibt, muss zurückgezahlt werden.

1,3 Millionen ins EVB, 280.000 ins Josefs

Bemessen werden die Summen unter anderem nach der Größe der Häuser und der Zahl der Covid-Patienten. Ins Klinikum fließen einer Liste des Ministeriums zufolge rund 1,3 Millionen Euro, weitere 155.000 Euro in die Lausitz-Klinik der Gruppe und 125.000 Euro in die Bad Belziger Bergmann-Dependance. Die 1,3 Millionen Euro werden nun auf die 2400 Mitarbeiter des Potsdamer Klinikums verteilt: Vollzeitkräfte bekommen 650 Euro, Teilzeit-Mitarbeiter entsprechend weniger.

Die beiden Geschäftsführer verzichten auf die Prämie, sagt Bergmann-Sprecherin Theresa Decker. Rechnerisch müssten nach der Zahlung an die ausgewählten Mitarbeiter etwa 160.000 Euro übrig bleiben. Trotzdem bekommen viele Mitarbeiter keine Corona-Prämie 2.0, die in der Pandemie nah an den Covid-Patienten gearbeitet haben.

Gewerkschaft und Bürgerbegehren sind sauer

Bei Torsten Schulz von der Gewerkschaft Verdi sorgt das für Unverständnis. „Ich hoffe sehr, dass diese Entscheidung revidiert wird“, sagt er. Schon vor Wochen sei er auf den Betriebsrat des Klinikums zugegangen und habe gefordert, alle von der Corona-Zeit besonders geforderten Mitarbeiter zu prämieren. „Diese Unternehmenspolitik ist aus unserer Sicht vollkommen unverständlich. Selbstverständlich haben auch die Beschäftigten in den Tochtergesellschaften in der Pandemie ihren Beitrag geleistet, damit das Klinikum arbeiten konnte.“

Auch Michael Schmid vom Bürgerbegehren für faire Bezahlung am Klinikum ist sauer. „Natürlich hätten wir es besser gefunden, wenn alle etwas kriegen“, sagt er. „Lieber etwas weniger für jeden, aber dafür bekommt wirklich jeder Mitarbeiter eine finanzielle Anerkennung.“

Christliche Kliniken: Bonus für Corona-Stationen

Das katholische St. Josefs-Krankenhaus erhält 280.000 Euro. Sprecher Benjamin Stengl sagt, man habe sich darauf geeinigt, Mitarbeiter aller Dienstgruppen zu prämieren. Das Stichwort hier lautet „patientennah“, das Geld geht anders als am Bergmann-Klinikum nur an diejenigen, die mit Corona-Patienten gearbeitet haben. Bis zu 600 Euro sollen diese dann ausgezahlt bekommen. Und: „Auch die Kräfte aus der Oberlinklinik und dem Evangelischen Zentrum für Altersmedizin, die als personelle Unterstützung auf den Covid-Stationen im St. Josefs im Einsatz waren, werden berücksichtigt“, so Stengl.

Immer wieder Ärger um die Prämien

Im Sommer des vergangenen Jahres hatte es schon einmal großen Unmut über Corona-Prämien in den Potsdamer Kliniken gegeben. Das Bergmann-Klinikum erhielt Geld aus der Stadtkasse für eine Sonderzahlung an die Mitarbeiter, über Höhe und Aufteilung wurden lange gestritten. Viele Bergmann-Mitarbeiter hatten sich zurückgesetzt gefühlt, der Frust war groß. Andere Bergmann-Kollegen erhalten mit der neuen Sonderzahlung bereits ihre vierte Pandemie-Prämie.

Auch im Josefs-Krankenhaus haben Corona-Boni schon Ärger ausgelöst. Zuerst hatte es kein städtisches Geld bekommen, dann war es bei einer Leere-Betten-Prämie nicht zum Zug gekommen. Stattdessen hatten die Alexianer einen eigenen Bonus für die Mitarbeiter der Covid-Stationen aufgelegt und für die Zeit von April bis Juni 2020 einen monatlichen Zuschlag von maximal 46,02 Euro brutto gezahlt.

Beim Personal kam das nicht gut an: Zu gering die Summe, unfair die Verteilung. Eine Krankenschwester hatte das Vorgehen gegenüber der MAZ als „Schlag ins Gesicht aller unserer Kollegen“ bezeichnet.

Von Saskia Kirf