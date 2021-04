Bornstedter Feld

Der Volkspark Potsdam im Bornstedter Feld hat im ersten Jahr der Corona-Pandemie einen Einbruch der Besucherzahlen hinnehmen müssen. Die Anzahl zahlender Gäste sank von 390.000 im Jahr 2019 auf 251.600 im Jahr 2020.

Der Volkspark mit der Biosphäre und dem Belvedere im Hintergrund. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Anzahl von Veranstaltungsgästen brach im selben Zeitraum von 61.400 auf 11.400 ein. Das hat das Rathaus jetzt auf Anfrage der Fraktion Die Andere mitgeteilt. Zu den Großveranstaltungen, die 2020 wegen Corona abgesagt werden mussten, zählte die Feuerwerkersinfonie im Juli.

Die Anzahl der Veranstaltungsgäste war allerdings schon in den Vorjahren leicht rückläufig: 2010 wurden noch insgesamt 75.500 Gäste gezählt. 2013 kamen 75.300, 2016 73.100 Gäste zu Veranstaltungen aufs Gelände. 2019 gab es einen ersten stärkeren Rückgang auf 61.400 Veranstaltungsgäste.

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche

Einen Rückgang gab es im Vor-Corona-Jahr 2019 auch bei den Gesamt-Besucherzahlen des Volksparks, die bis dahin stetig zugenommen hatten: Von 369.150 im Jahr 2013 auf 371.200 im Jahr 2013 und 391.100 im Jahr 2016.

Grund für diese Entwicklung ist der 2019 eingeführte freie Eintritt für Kinder und Jugendliche, deren Erfassung in der Besucherstatistik damit „nicht mehr exakt möglich ist und lediglich abgeschätzt werden kann“, so das Rathaus in der Antwort an Die Andere.

Einzige eintrittspflichtige Parkanlage

Als Größenordnung nannte die Stadt vor der Einführung dieser Regelung einen Wegfall von 20 Prozent der jährlichen Einnahmen aus dem Kartenverkauf.

Ein Grund für den freien Eintritt zumindest für alle Unter-18-Jährigen war der Umstand, dass der kommunale Volkspark die einzige eintrittspflichtige Parkanlage in Potsdam ist.

Ein Hintergrund für die Anfrage der Anderen war die Besucher-Nachfrage aus der noch immer zunehmenden Anwohnerschaft. Von 2010 bis 2019 wuchs die Anzahl der Einwohner allein im Bornstedter Feld von 6.300 auf 13.600.

Wachsende Nachfrage aus Nachbarschaft

Mit anstehenden Neubauten im Bereich der Roten Kaserne West, der Nördlichen Gartenstadt und des Campus Jungfernsee würden weitere 1000 Wohnungen für rund 2000 Einwohner entstehen. „Überschlägig“ rechne die Stadt „aus dieser Gruppe heraus“ mit 20.000 zusätzlichen Besuchen im Volkspark.

Lesen Sie auch:

Der Entwicklungsträger Bornstedter Feld rechnet bei Abschluss der Entwicklungsmaßnahme im Jahr 2024 mit insgesamt 14.500 Einwohnern in 8200 neu errichteten oder sanierten Wohnungen (MAZ berichtete).

Bis zum Abschluss der Entwicklungsmaßnahme sollen im Volkspark unter anderem die Versorgung mit sanitären Einrichtungen verbessert und die Beleuchtung der zentralen Wege nachgerüstet werden. Westlich der Georg-Hermann-Allee werde es im Zusammenhang mit dem Ausbau der Roten Kaserne West drei neue Zugänge geben.

Von Volker Oelschläger