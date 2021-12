Corona in Potsdam - Corona-Pandemie: Das war alles neu am Mittwoch in Potsdam

Das Impfen gegen Corona ist das bestimmende Thema – auch bei der Stadtverordnetenversammlung. Sie gab grünes Licht für ein Großvorhaben der Verwaltung. Und; In einer Woche öffnet wieder ein Impfzentrum in Potsdam.