Potsdam

Die Stadt nimmt bei ihrer Finanzplanung Abstand von dem für 2022 und 2023 angekündigten Doppelhaushalt. Hintergrund sind die finanziellen Verwerfungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bedingt durch sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben. Das hat das Rathaus in einer Vorlage für die Stadtverordneten mitgeteilt, die am Dienstagabend im elektronischen Rathaus-Informationssystem veröffentlicht worden ist.

Rücklagen als strategische Reserve

Nach aktuellem Stand soll es weder bei geplanten Investitionen noch bei freiwilligen Aufgaben zu Einschnitten kommen. Im Gegensatz zu anderen Kommunen sei Potsdam in der Lage, anfallende Fehlbeträge in erheblicher Größenordnung aus den fast 200 Millionen Euro Rücklagen auszugleichen, die für das größte Investitionsprogramm in der Geschichte der Landeshauptstadt angespart worden sind. Die Folge werde ein verlangsamtes Wachstum sein, das aber auch als Chance begriffen werden könne.

Details zu strategischen Zielen und der Haushaltsplanung für 2022 wollen Oberbürgermeister Mike Schubert und Bürgermeister Burkhard Exner (beide SPD) nach Rathausangaben am Mittwochmittag in einer Pressekonferenz bekannt geben. Auch im Finanzausschuss am Mittwochabend sollen die „Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung 2022“ vorgestellt werden.

Kämmerer favorisierte Doppelhaushalt

Noch im Dezember hatte Bürgermeister Exner im Finanzausschuss bekräftigt, dass die Stadt auch für 2022/23 am Doppelhaushalt festhält: „Bei einem einjährigen Haushalt wird vieles, was wir im Strategiekonzept haben, nicht funktionieren.“

In der aktuellen Mitteilung heißt es: „Trotz enormer Anstrengungen“ für Beteiligten sei „ein Einzelhaushalt für 2022 vor dem Hintergrund Corona die geeignete Lösung, angemessen und besonnen auf die bestehenden Unsicherheiten zu reagieren und einen soweit belastbaren Einzelhaushalt 2022 zu planen“.

Hauptprämisse bleibe die mit dem Doppelhaushalt 2020/21 fixierte mittelfristige Finanzplanung. Für 2023/24 plane die Stadt die Rückkehr in das System Doppelhaushalt.

Erstmals seit Jahren Steuerminus

Beispielhaft für die dynamische Entwicklung stehen die Einnahmen der Landeshauptstadt aus Steuererträgen, die in den Jahren 2015 bis 2019 um circa 45 Prozent von 153 Millionen auf 223 Millionen Euro anwuchsen. Im Jahr 2020 sei diese Entwicklung durch die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie abgebrochen und ins Minus verkehrt worden.

Gerechnet hatte die Stadt mit 227 Millionen Euro Steuereinnahmen. Zum Jahresende lediglich 220 Millionen Euro erzielt. Abgemildert wurde das Ergebnis durch eine Einmalzahlung aus der Gewerbesteuer im vierten Quartal in Höhe von 19 Millionen Euro. Ohne diese hätte das Steuerergebnis mit 201 Millionen Euro 11,5 Prozent unter dem Plan belegen.

Gewerbesteuer bricht um 45 Prozent ein

Zu Einbrüchen in der Gewerbesteuer kam es nach Rathausangaben insbesondere im zweiten und dritten Quartal 2020, als die Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahresquartalen jeweils nur bei knapp 45 Prozent gelegen hatten.

Mittelfristige Probleme ergeben sich nach Analyse der Stadt bei den Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen des Landes, neben den Steuern die zweite wichtige Einnahmequelle der Kommune, die krisenbedingt zurück gehen würden.

Finanzhilfen aus dem kommunale Rettungsschirm von Land und Bund für die Jahre 2020 bis 2022 werde die Stadt ab 2023 „in anderer Form zurückzahlen müssen“.

Das „nahezu ungebremste Wachstum der Stadt in den vergangenen Jahren“ werde sich „voraussichtlich nicht in der gleichen Intensität fortsetzen“. Die Stadt werde „behutsam weiter wachsen“, es könne aber „davon ausgegangen werden, dass das Wachstumsniveau der Vor-Corona-Zeit in den kommenden Jahren nicht in dem Maße wieder erreicht werden wird“, schreibt die Verwaltung: „In dieser Verlangsamung liegt eine Chance.“

Haushaltsentwurf 2022 kommt im November

Mit den Vorarbeiten zur Aufstellung des Haushaltes 2022 sei bereits begonnen worden. Am 16. April gab es eine Haushaltsklausur mit Vertreterinnen und Vertreter in der Stadtverordnetenversammlung. Man verständigt sich auf den Kurs des „Durchtragens“ der gültigen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022.

Im Herbst, voraussichtlich am 3. November, soll der Haushaltsentwurf für 2022 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden. Beschlossen werden soll er nach aktuellem Zeitplan im Dezember 2021, gegebenenfalls im Rahmen einer Sondersitzung.

Von Volker Oelschläger