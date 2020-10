Potsdam

Für Hauptfeldwebel Oliver Behrendts ist der Arbeitsplatz nicht neu: Ein rund zwei Quadratmeter großes Einzelbüro im Potsdamer Gesundheitsamt. Seit rund einer Woche ist er hier wieder im Einsatz und unterstützt die Beamten. Er telefoniert mit Corona-Erkrankten und deren Kontaktpersonen ersten Grades. Schon im April, zur ersten Hochphase der Pandemie, war er hier für drei Monate eingesetzt.

„Ich bin froh, diesen Dienst für das Volk leisten zu können“, sagt Behrendts. Und auch wenn dieser Dienst nicht in einem Wald auf einem Truppenübungsplatz stattfindet, hat es die Arbeit in sich. 222 Telefonate hat sein Team am vergangenen Montag geführt. Am Dienstag hatte er alleine um 13 Uhr schon mehr als 30 Anrufe. „Das Telefon klingelt, wir reden miteinander, legen auf, und es klingelt schon wieder“, sagt der 39-jährige.

Zum Schutz tragen die Soldaten eine FFP2-Maske und haben Einzelbüros bekommen. Quelle: Steve Reutter

Wichtig sei bei so vielen Anrufen, die Gespräche kurz zu halten. Deshalb meldet sich Behrendts nicht mit seinem Dienstgrad am Telefon. Sonst könnten die Leute womöglich mit ihm über die Bundeswehr reden wollen, anstatt über den eigenen Krankheitsverlauf der Corona-Erkrankung. Rund 25 Soldaten unterstützen die Beamten im Potsdamer Gesundheitszentrum. In Behrendts’ Team sind es insgesamt 15 Soldaten, die in drei Gruppen arbeiten.

Als Reservist bei der Bundeswehr – und im Gesundheitszentrum

Behrendts selbst ist gar kein aktiver Soldat mehr. Im Jahr 2003 war er in die Bundeswehr eingetreten. Später studierte er Volkswirtschaftslehre. Nun hat er als Reservist wieder die grüne Uniform angezogen, „aus Verantwortungsgefühl“, wie er selbst sagt, um in einer globalen Pandemie helfen zu können. Und das ist dringend nötig.

Sowohl in Deutschland als auch weltweit steigen die Zahlen der Erkrankten rapide. In Brandenburg kamen von Dienstag auf Mittwoch binnen 24 Stunden 238 neue Fälle hinzu. Hinter jedem neuen Fall kann eine lange Liste möglicher Kontakte stehen, die informiert werden müssen, damit sich das Virus nicht noch weiter verbreitet. Teilweise stehen bis zu 50 Menschen auf einer Liste, erklärt Oliver Behrendts.

In Berlin sind die Gesundheitsämter in den Bezirken wegen 200 fehlender Stellen chronisch überlastet. Bei der Kontaktnachverfolgung kommen sie nach eigener Darstellung aber noch hinterher. Hier helfen 240 Bundeswehrsoldaten und einige Fachleute des Robert Koch-Instituts.

Oliver Behrendts und sein Team sind auch dafür zuständig, im Kontakt mit Infizierten und deren Kontaktpersonen ersten Grades zu bleiben. Es sei wichtig zu wissen, wie es den Menschen geht, sagt er. Beispielsweise auch, ob neue Symptome aufgetreten sind. Eine 14-tägige Quarantäne kann für Menschen sehr quälend werden. „Die Menschen möchten sich auch mitteilen“, sagt er, „man muss menschlich auf sie eingehen“, erklärt er. Auch das sei Teil seiner Arbeit.

Wichtig sei es, auf die Bedürfnisse der Infizierten einzugehen, sagt Oliver Behrendts. Eine Isolation könne sehr schnell zehrend werden. Quelle: Steve Reutter

„Einige Telefonate gehen nur wenige Minuten, andere eine halbe Stunde“, sagt er. Es komme ganz auf den Gesprächspartner an, wie viele Fragen es gebe und wie sehr der Infizierte und die Kontaktpersonen selbst Redebedarf hätten. Behrendts geht davon aus, dass seine Gesprächspartner ehrlich antworten. Wenn jemand etwa gegen die Corona-Auflagen verstoßen und sich angesteckt habe, würden die Menschen ihm das sagen.

Immer mehr Soldaten unterstützen in der Corona-Pandemie

Deutschlandweit gibt es ein „Coronakontingent“ von 15.000 Soldaten, die per Amtshilfe-Antrag in den Ämtern und in Teststationen unterstützen könnten, sagt Oberstleutnant Patrick Schweitzer, Pressestabsoffizier im Landeskommando Brandenburg. Rund 3800 Soldaten seien bundesweit im aktiven Corona-Einsatz, 180 davon derzeit in Brandenburg. Das ist doppelt so viel wie noch zu Beginn des Monats.

Er würde es wieder tun

Würden sich die Soldaten nun selbst infizieren, wäre das eine Katastrophe für die Gesundheitsämter. Deshalb trägt das 15-köpfige Team von Behrendts FFP2-Masken, „um uns alle besser zu schützen“, wie der Hauptfeldwebel sagt. Außerdem sitzen die Soldaten in Einzelbüros, um bei einer möglichen Infizierung nicht noch andere anzustecken.

Und wie ist für den Hauptfeldwebel die Zusammenarbeit mit einer zivilen Behörde? Oliver Behrendt sagt, er könne nur Positives berichten. In der Hans-Joachim-von-Zieten-Kaserne in Beelitz ( Potsdam-Mittelmark) habe es sogar einen gemeinsamen Teamtag gegeben.

Seine Wehrübung als Reservist endet im Dezember. Dennoch könne sich Behrendts vorstellen, wenn er über die Zeit hinaus gebraucht werde, die Wehrübung zu verlängern und weiter im Gesundheitsamt zu unterstützen.

Von Steve Reutter