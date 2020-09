Potsdam

Der Lustgarten lockt die Coronaregel-Brecher an. Erst am Wochenende beendete die Polizei eine illegale Party mit 120 Jugendlichen. Ein Besucher (20) wurde sogar in Gewahrsam genommen, weil er sich der Polizei widersetzte. Immer wieder gibt es Vorwürfe, vor allem Jugendliche würden mit Corona-Partys gegen die Eindämmungsverordnung verstoßen und damit ihre eigene Gesundheit und die ihrer Mitmenschen in Gefahr bringen.

„Die überwiegende Mehrheit hält sich an die Regeln der Landesregierung“, sagt aber Polizei-Pressesprecher Torsten Herbst. Auch, wenn die Polizei auf den Plan trete, sei das Verständnis der Jugendlichen – bis auf Einzelfälle – gegeben. „Die Polizei greift mit Augenmaß ein“, sagt Herbst. Die Einsatzzahl wegen illegaler Partys sei jüngst sogar gesunken. Den Höhepunkt habe es direkt nach der Lockerung der Regeln gegeben, besonders, da dies zu einer Zeit mit besonders schönem Wetter geschehen sei.

Polizeieinsatz im Lustgarten in Potsdam. Quelle: Friedrich Bungert

Doch wie geht die Potsdamer Jugend tatsächlich mit den Einschränkungen im öffentlichen Leben um? Wie verhalten sich Jugendliche, wenn die Sehnsucht nach Freiheit und Spaß ruft? Für die MAZ haben sechs junge Menschen ihre Sicht auf „Corona-Partys” notiert:

„Ein Jahr kann man doch mal aufs Feiern verzichten“

Max (20), Student: „Jeder hat halt Bock feiern zu gehen. Es juckt jedem in den Fingern. Das merke ich auch bei meinen Freunden. Aber es ist allen klar, dass es nicht möglich ist. Einige halten sich daran und andere gehen trotzdem feiern. Sind wir mal ehrlich, beim Feiern wird getrunken und eventuell werden auch andere Substanzen zu sich genommen. Dann es ist gar nicht möglich, den Abstand einzuhalten.

Ein Jahr kann man doch mal darauf verzichten. Meine Freunde und ich haben einen Kompromiss gefunden. Wir treffen uns in kleinen Gruppen. Wir treffen uns an der frischen Luft, am See, mit einer Flasche Wein und das ist im Sommer einfach schön.

Ich weiß, dass es in Berlin Veranstaltungen gibt, bei denen auch getanzt wird. Aus Solidarität gehe ich nicht auf diese Veranstaltungen. Ich arbeite im Waschhaus. Wir halten uns gründlich an die Regeln, alle tragen Masken und die Oberflächen werden regelmäßig desinfiziert. Ich sehe oft, dass andere Veranstalter das nicht machen. Die nehmen das Risiko in Kauf. Auf diese Veranstaltungen gehe ich nicht.“

„Partys schmeißen muss jetzt doch echt nicht sein”

Gisèle (19), Studentin:„Sozial zu sein, heißt nicht nur, sich mit Freunden zu treffen. Dazu gehört auch, Rücksicht zu nehmen. Und man muss ja nicht immer feiern gehen. Es gab da in der ersten Welle für die meisten von uns so einen Moment, wo wir gesagt haben: ,Okay, Shit, wir machen jetzt nichts mehr.’ Seitdem hat sich die Lage zwar etwas entspannt, aber ich bin trotzdem nur mittelentspannt, wenn man das so sagen kann, und achte immer noch darauf, die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Wenn ich mich mit Freunden treffe, dann mache ich das vor allem im Freien.

Ein paar Sachen, wo Leute feiern gegangen sind, habe ich aber schon mitbekommen. Selbst dabei war ich aber nicht. Es scheinen vor allem die jüngeren im Hochschulalter zu sein, die trotz Corona noch feiern gehen und das Ganze nicht so ernst nehmen. Das finde ich nicht so super. Man kann sich draußen mit Freunden treffen. Aber Partys schmeißen muss jetzt doch echt nicht sein.“

„Es war schön, mal wieder richtig feiern zu können“

Nico (24), Berufstätiger: „Aus heutiger Sicht bin ich dafür, dass Veranstaltungen, mit bestimmten Einschränkungen, stattfinden können. Ich habe Partys die letzten Monate immer mehr vermisst, weil ich sehr viel Spaß am Tanzen habe. Während der sozialen Isolation ist das Bedürfnis nach sozialen Kontakten gestiegen.

In Potsdam und Brandenburg gibt es momentan eine sehr kleine Infektionsrate. Daher haben wir lokal eine geringe Ansteckungsgefahr. Ich habe zu meinem Geburtstag einen Raum gemietet und diesen mit ungefähr 40 Personen gefeiert. Es war unglaublich schön, mal wieder so richtig feiern zu können. Ich habe auch eine Teilnehmerliste ausgelegt und alle haben ihre Kontaktdaten eingetragen. Im Notfall hätte diese ans Gesundheitsamt gehen können. Aber zum Glück wurde die Liste nicht gebraucht.

Prost! Feiern zu Corona-Zeiten ist möglich, aber noch nicht so wie früher. Quelle: picture alliance / Westend61

Ich denke, dass es durch ein Tanzverbot mehr illegale Partys gibt, da ich mit meiner Tanzlust bestimmt nicht allein bin. Die sind aber dann nur schwer bis gar nicht kontrollierbar. Im Klub könnte man beispielsweise am Eingang die Daten aufnehmen, und die Leute im Nachhinein informieren, wenn das Virus irgendwo entdeckt wird.

Aber auf illegalen Partys macht das keiner. Im Endeffekt entscheidet jeder bewusst für sich, ob er auf eine Party gehen möchte oder nicht. Jeder trägt die Verantwortung für seine eigene und die Gesundheit seiner Mitmenschen. Wer ein geringes, gesundheitliches Risiko sieht und symptomfrei ist, sollte auch auf Partys gehen dürfen. Wer das Risiko als hoch einschätzt, wird auch zuhause bleiben.“

„Es ist wichtig, dass junge Menschen den sozialen Teil ihres Lebens zurückbekommen“

Kathi (19), Studentin: „Für mich ist sozialer Austausch super wichtig. In unserem Alter kann man nicht ohne Leben. Vom wissenschaftlichen Standpunkt war die Isolation das Beste, was wir machen konnten. Am Anfang war es richtig, harte Maßnahmen zu treffen. Sozial gesehen war es aber das Schlimmste, was wir machen konnten. Das war die Kehrseite dazu. Die Uni fällt weg, Arbeit und Freunde treffen auch. Kein Wunder, dass es vermehrt psychische Probleme und Depressionen gab.

Die Zahlen in Brandenburg sind derzeit nicht sehr hoch. Da wird es schwierig jemand zu finden, der infiziert ist, selbst wenn man sucht. Außerdem sind junge Leute auch nicht so sehr betroffen. Ich finde, es ist vertretbar, feiern zu gehen. Jetzt wo das Risiko wieder gering ist. Es ist wichtig, dass junge Menschen wieder den sozialen Teil in ihrem Leben zurückbekommen.“

„Für viele meiner Freunde ist Tanzen ihr Lebenselixier“

Lea (17), Schülerin: „Ich finde, dass Klubs teilweise wieder öffnen sollten. In großen Klubs könnten weniger Menschen als normalerweise rein, dann kann man auch den Abstand einhalten. Die Leute, die da feiern gehen, wissen, dass es Konsequenzen geben kann. Vielleicht könnte es eine Pflicht geben, danach einen Test zu machen.

Jedes Wochenende gibt es Partys in und um Potsdam. Das sind meistens illegale Open-Airs im Wald oder in Bunkern. Da gehen viele meiner Freunde hin. Meine Motivation, dahin zu gehen, ist sehr gering. Auf dem Untergrund mag ich nicht tanzen und auch die Licht- und Musikqualität gefällt mir nicht. Für viele meiner Freunde ist Tanzen ihr Lebenselixier. Das ist Teil ihrer Persönlichkeit.

Lange gab es keine Partys und alle Festivals wurden abgesagt. Jetzt ist die Eigeninitiative hoch, selbst etwas zu organisieren. Ich fühle mich sehr wohl in den Klubs, in die ich gehe. Dort kann ich mich ausleben und anziehen, was ich möchte. Ich fühle mich eingeschränkt, dass ich das nicht mehr machen kann.

Tanzen und singen – das wurde jüngst dem Afrika-Festival in Potsdam zum Verhängnis. Es wurde später abgebrochen. Quelle: Varvara Smirnova

Am Wochenende bin ich oft bei Home-Partys. In meinem Freundeskreis finden viele statt. Alle wollen am Wochenende was machen. Da kommen schon 40 bis 50 Leute zusammen. Auch wenn da getanzt wird, vermisse ich es sehr in Klubs zu gehen.“

„Dass Leute trotzdem feiern gehen, finde ich lächerlich!”

Qi Nohr (19), Student: „Ich habe schon früh beschlossen, mich auch von engen Freunden physisch zu distanzieren und selten aus dem Haus zu gehen. Die Krise hat sich mit der Zeit wirklich recht hart auf mein Wohlbefinden ausgewirkt. Wenn ich mich mit Freunden getroffen habe oder treffe, dann achte ich darauf, dass sie auch die von der Regierung vorgeschriebenen Maßnahmen einhalten.

Dass Leute auch mitten in der Corona-Zeit noch feiern gehen, finde ich lächerlich. Ich finde, dass die Maßnahmen von allen einzuhalten sind, schließlich gibt es die ja nicht ohne Grund. Die machen schon Sinn, aber man muss sich auch daran halten.

Natürlich verstehe ich, dass sich Leute treffen wollen. Jeder will mal raus und feiern gehen. Aber von Leuten, von denen ich weiß, dass sie immer noch auf Partys gehen, halte ich mich bewusst fern. Tja, es gibt halt immer noch Leute, die absolut keine Rücksicht auf andere nehmen.“

Von Jennifer Bongards und Linus Höller