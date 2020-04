Verstärkte Kontrollen an Ostern: Polizei und Stadt prüfen Kontaktverbote zur Coronaeindämmung

Potsdam

Der familiäre Osterspaziergang durch Potsdamer Parks muss in diesem Jahr ausfallen. Damit die Corona-Eindämmungsverordnung auch wirklich eingehalten wird, will die Stadt Potsdam und die Polizei über Ostern vermehrt kontrollieren. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt auf MAZ-Anfrage.

Das Ordnungsamt kontrolliert demnach jeden Tag, dass die aktuellen Reglungen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens wie die Ansammlungs- und Kontaktverbote eingehalten werden. „Die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes überprüfen dabei unter anderem Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze sowie die Gewerbebetriebe“, teilt die Sprecherin mit.

Polizei und Ordnungsamt wollen Präsenz zeigen

„Grundsätzlich muss damit gerechnet werden, dass sich wegen der warmen Witterung viele Menschen im Freien aufhalten werden. Das Ordnungsamt wird verstärkt Präsenz zeigen und kontrollieren“, verspricht die Stadt. Bisher gäbe es aber keinen Anlass Sacharbeiter aus dem Rathaus, wie es bei Bombenentschärfungen üblich ist, einzusetzen.

Auch die Polizei kündigte an, sie werde am Sonntag Präsenz zeigen. Grund dafür war eine angekündigte Demo, die untersagt wird. Versammlungen seien laut Eindämmungsverordnung derzeit „per se verboten“, sagte Polizeidirektor Endro Schuster.

So viele Verstöße gegen Kontaktverbote

Seit dem Inkrafttreten der landesweiten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung am 23. März, sollen laut Ordnungsamt 199 Potsdamer gegen das Kontaktverbot im öffentlichen Raum verstoßen haben. Besonders die geöffneten Eisläden in der Innenstadt, der Baggersee und Parks würde in Potsdam „für reges Treiben am Sonntag“ sorgen. Dabei würden die Abstände von 1,5 bis zwei Metern nicht immer eingehalten.

Die Potsdamer Händler und Gastronomen seien seit dem Wochenende disziplinierter. „Es gab wenig zu beanstanden und wenn eingegriffen werden musste, waren Personal und Kunden sehr einsichtig“, teilt die Stadtsprecherin mit. Seit dem 23. März hätten laut Ordnungsamt 177 Händler und Gastronomen gegen die angeordneten Schließungen verstoßen.

Hohe Strafen möglich

Derzeit befinden sich insgesamt rund 80 Anzeigen in der Bearbeitung. Mit der Eröffnung des Verfahrens würde der Betroffene zunächst angehört. „In Wertung aller Umstände kann es dann zum Erlass eines Bußgeldbescheides kommen“, heißt es. Ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ist teuer. Im Gesetz ist die Möglichkeit verankert, Verstöße mit Strafen bis zu 25.000 Euro zu ahnden.

Die Stadt zieht insgesamt aber eine positive Bilanz: „Die Menschen halten sich immer mehr zurück. Womöglich auch wegen der Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt.“ Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten viele Gespräche geführt und die Maßnahmen erklärt. Die Kontrolleure seien auch „Ansprechpartner, da viele immer noch verunsichert sind, was aktuell erlaubt und verboten ist“, teilt die Stadtsprecherin mit.

Von Jan Russezki