Geschlossene Geschäfte: So kreativ sind Potsdams Händler in der Corona-Krise

Geschlossen. Geschlossen. Geschlossen. Die Schilder an den Eingangstüren Potsdamer Geschäfte sind eindeutig. Aber: Nur weil die Ladentür zu bleibt, haben die Geschäftsleute noch lange nicht aufgehört. Die MAZ hat sich umgehört, welche kreativen Ideen sie in der Krise entwickelt haben.

Buchhandlung: Literatur auf Rädern

Carsten Wist (62) ist überwältig von der Unterstützung seiner Kunden seit der vorübergehenden Schließung seines Ladens. Der Literaturladen Wist ist in Potsdam bekannt für seine familiäre Atmosphäre, Autoren-Lesungen und Diskussionen rund um die Literatur. „Wir bleiben Ihr Bücherdrehkreuz“, heißt es auf der Laden-Website (derliteraturladen.buchhandlung.de). Dort kann man Bücher bestellen und sie nach Hause liefern lassen.

Carsten Wist (62) vor seinem Geschäft. Quelle: Mirja Gottschalkson

Die Ware liefern der Chef und seine Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind, mit dem Fahrrad aus – ohne direkten Kontakt. Carsten Wist selbst schwingt sich dafür auf sein Rennrad und legt täglich lange Strecken zurück. Auch berät er seine Kunden weiter. „In Potsdam scheinen Bücher nicht zu den geistigen Lebensmitteln zu gehören“, sagt Carsten Wist, „ich finde, das ist das Schlimmste in dieser Krise. Bücher und auch Buchläden werden als systemirrelevant dargestellt.“ Das zeuge von Geistlosigkeit. Umso wichtiger sei es, den Leuten die Chance zu geben, sich in Krisenmomenten anders zu verhalten, zu lesen und sich geistig zu beschäftigen.

„Die Situation, dass jemand kommt und mir verbietet, den Laden aufzumachen, die hat es noch nie gegeben“, erzählt Carsten Wist, „am Anfang dachte ich, das hier ist meine Beerdigung.“ Das Verhalten seiner Kunden rührt ihn, der Handel per Telefon und über den Webshop ist erfolgreich, doch es geht dem Buchhändler nicht um das Geld: „Wir werden von dieser Sympathie getragen. Wir stehen das irgendwie gemeinsam durch.“

Blumenladen: Wenn der Nachschub ausbleibt

Das Blütenmeer Vierke in der Dortustraße lockt Kunden normalerweise mit bunten Sträußen aller Art. Seit dem 18. April hat das Geschäft, wie so viele, aufgrund von Corona geschlossen. Jana Vierke (42) ist die Inhaberin vom Blütenmeer, sie beschreibt die aktuelle finanzielle Lage des Blumenhandels als „katastrophal“. Der Laden ist für Kunden seit der Schließung per Mail und Anruf erreichbar. Dennoch ist der Umsatz stark zurückgegangen: „Er ist um 95 Prozent gesunken“, schätzt Jana Vierke, „alles fällt weg: Geburtstage, Veranstaltungen et cetera. Manchmal frag ich mich, ob Kosten und Nutzen noch im richtigen Verhältnis stehen.“

Ein großes Problem in der Branche sei auch die Belieferung des Ladens. Ein Großteil der Großhändler habe den Betrieb vorerst eingestellt, weil zu wenig Ware umgesetzt wird. „Transportkosten sind relativ hoch und Abnahmemengen zu klein, generell werden etwa 20 Prozent von dem gehandelt, was normalerweise sein würde“, erklärt Jana Vierke. Trotzdem möchte die Inhaberin des Ladens nicht kampflos aufgeben. Sie hofft, dass die Situation schnellstmöglich vorbei geht.

Auch alle anderen Potsdamer Blumenhändler probieren Lösungen für die momentane Situation zu finden. Im Bornstedter Blumenladen Emmy Floristik & Dekoration sind alle Mitarbeiter in die Kurzarbeit gegangen. „Dann gibt es dieses Jahr wohl ein paar Winterstiefel weniger“, scherzt Yvonne Weigand (41), Tochter der Inhaberin.

Der Laden liefert über Fleurop aus, ein Berliner Dienstleister zur überörtlichen Vermittlung von verschiedenen Produkten der Floristik-Branche. „Einer sitzt im Home Office und die Kunden rufen an und bestellen Blumen wie verrückt, der Handel hat sich durch einen Fernsehauftritt bis nach Baden-Württemberg rumgesprochen“, erzählt Yvonne begeistert. Die Lieferungen seien dennoch komplett anders als der normale Handel im Geschäft: „Es ist mit viel Aufwand verbunden.“

Der Umsatz von Emmy ist stark gesunken. Momentan hält sich der Laden mit Erspartem über Wasser. Es gab eine Förderung von der Investitionsbank des Landes (ILB). Auf lange Sicht sei das finanziell jedoch keine Lösung.

Nagelstudio: Kein Kontakt erlaubt

Kunden anfassen? Das ist derzeit strengstens verboten. Deshalb haben Nagelstudios den Betrieb komplett auf Eis gelegt. Madeleine Meile (37), Inhaberin von Madeleines Nägel in der Zeppelinstraße, rief nach der Schließung Kunden an, um Termine abzusagen. Die Miete für ihren Betrieb muss sie trotzdem bezahlen. „Das läuft momentan über einen internen Kredit“, erzählt Madeleine, „die ILB hat sich noch nicht gemeldet.“

Das Nagelstudio ist ein Ein-Mann-Unternehmen, für den Verkauf von Gutscheinen während des eingestellten Betriebs sind keine Kapazitäten vorhanden. „Das würde ja bedeuten, dass ich, nachdem der Laden wieder aufgemacht wird, alle Gutscheine abarbeiten müsste“, sagt die Inhaberin, „aber alle Termine für die Zeit danach stehen schon fest.“ Wie lange Madeleine Meile mit dem Kredit zur Finanzierung ihres Ladens hinkommt, weiß sie nicht: „Ich hoffe, dass meine Anträge bald durchgehen.“

Nicht jeder redet in Zeiten der Corona-Krise so offen über die finanziellen Schwierigkeiten. Viele Studio- oder Ladenbetreiber möchten nicht öffentlich über ihre Probleme in der Corona-Krise sprechen. Das sei jedoch wichtig, um die Situation und damit verbundene Probleme besser nachvollziehen zu können, sagt Madeleine Meile.

Frisiersalon: Dann wird eben renoviert

Katja Trowe (52) geht die Krise ganz anders an. Sie besitzt den stets gut besuchten Friseurbetrieb Haarphilosophie in der Potsdamer Innenstadt und hat genug von den Negativ-Schlagzeilen rund um das Virus: „Uns geht es gut. Die Situation ist, wie sie ist.“ Ihren Laden finanziert sie momentan aus Rücklagen. „Mein Unternehmen besteht seit 20 Jahren und ich bin betriebswirtschaftlich fit, dadurch ist das möglich“, erklärt sie.

Katja Trowe (52) renoviert ihrren Friseurbetrieb in der Potsdamer Innenstadt. Quelle: privat

Die Zeit, in der der Laden nun geschlossen ist, nutzt sie praktisch: „Wir renovieren!“ Katja Trowe ist handwerklich begabt und kümmert sich während der Isolation allein um die Renovierungsarbeiten. Eigentlich besteht ihr Team aus sechs Leuten. „Es ist gerade alles ein Zusammenspiel von unternehmerischem Entgegenkommen. Jeder trägt irgendwie dazu bei, dass wir in dieser Krise zusammenrücken“, sagt sie, „Kurzarbeit ist natürlich auch ein Thema. Wir gucken, wie wir alles am besten machen.“

Antiquitätenhandel: Telefonnummer im Schaufenster

Der Antiquitätenladen Anno Dazumal lässt Leute in vergangene Zeiten abtauchen und stundenlang stöbern. Besitzerin Martina Gunder-Schulze (57) hat erst vor Kurzem einen fünfjährigen Mietvertrag für ihr Geschäft unterschrieben, nun ist es geschlossen. „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vermieter“, sagt sie, „wir gucken jetzt, ob ich wenigstens die Betriebskosten anweisen kann, aber Miete kann ich nicht zahlen.“ Auch die Antiquitätenhändlerin wartet noch auf den ILB-Zuschuss.

Der Antiquitätenladen Anno Dazumal. Quelle: E-Mail-MVD

Martina Gunder-Schulze arbeitet allein. Die Zeit der Schließung verbringt sie am Rechner: „Ich betreibe natürlich Recherchen und schreibe Kunden an.“ Im Schaufenster des Antiquitätenladens hat Martina ein Schild mit ihrer Telefonnummer hinterlassen. „Wenn die Kunden etwas sehen, was sie haben wollen, kann ich das verschicken, sogar deutschlandweit.“ Bisher ist noch niemand auf das Angebot eingegangen. „Im Moment sind alle noch wie gehemmt“, ist ihr Eindruck. Sie hoffe nun auf ihre Stammkunden und darauf, schnellstmöglich in den Laden zurückzukehren.

Modeboutique: Umstieg auf Mundschutz

Das Geschäft mit Mode richtet sich stets nach der Saison. Die Saison für Frühling und Sommer beginnt, doch Potsdamer Modeboutiquen müssen geschlossen bleiben. Andreas Heuer (44) und seine Frau, sie anonym bleiben möchte, besitzen gemeinsam den Laden Mai-Rausch Mode in der Friedrich-Ebert-Straße. „Einkaufen wird schwierig für uns“, sagt die Inhaberin, „aus Italien kommt keine Ware mehr. Zum Glück habe ich ein paar Vorräte für die kommende Saison.“

Sie war berührt, als ihre zwei Mitarbeiter nach der plötzlichen Schließung ein Angebot machten: „ Sie meinten, dass ich sie erst mal nicht bezahlen muss, wenn es schwierig wird. Darauf gehen wir nicht ein, aber ich habe es sehr geschätzt.“ Durch Kurzarbeitergeld können sich die Mitarbeiter vorerst weiter finanzieren, auch hat der Laden Soforthilfe beantragt.

Andreas Heuer (44) und seine Frau besitzen gemeinsam den Laden Mai-Rausch Mode in der Friedrich-Ebert-Straße. Quelle: Mirja Gottschalkson

Aktuell setzen die Inhaber auf einen Handel per Telefon. „Wir verkaufen Mundschutzmasken, für Interessenten sind wir telefonisch erreichbar, im Schaufenster unseres Ladens hängt auch ein Schild“, erzählt die Inhaberin, „wir würden noch bis zu einem halben Jahr durchhalten.“

Die gute Nachricht

Solange muss es nicht mehr sein. Kleine Läden sollen am kommenden Mittwoch wieder öffnen dürfen. Das gilt auf jeden Fall für Buch-, Auto- und Fahrradhändler. Friseure müssen bis zum 4. Mai warten. Das wurde gestern bekannt.

Von Mirja Gottschalkson