Pandemie in Potsdam - Corona am Freitag: Entscheidungen in Potsdam zu Notlage, Feuerwerk, Kitas und Patientenbetten

Potsdam hat kurz vor dem 4. Advent einen neuen Höchstwert bei der Inzidenz erreicht. Sie liegt über 200. Der Krisenstab der Stadt hat eine Großschadenslage ausgerufen. Auch das Bergmann-Klinikum reagiert. Das sind die Entscheidungen vom Freitag.